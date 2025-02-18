Мерц предрек Европе новый долговой кризис

Председатель ХДС Фридрих Мерц предупредил о грядущем долговом кризисе в Европе

Tекст: Вера Басилая

Мерц в интервью европейскому изданию Politico выразил опасения о возможном новом долговом кризисе в Европе. Политик отметил, что ряд стран ЕС, включая Францию, Италию, Грецию, Бельгию, Испанию и Португалию, имеют госдолг, превышающий их годовой ВВП, передает ТАСС.

Мерц подчеркнул, что «новый финансовый кризис определенно надвигается», но что будет его спусковым крючком он не знает. Политик выразил беспокойство по поводу беспечности в управлении публичными финансами и уверен, что кризис будет иметь характер суверенного долга.

Высказывания Мерца появились на фоне обсуждений в рамках предвыборной кампании в Германии. В преддверии выборов в Бундестаг он является лидером в опросах и основным претендентом на пост канцлера. Вопросы, касающиеся управления государственными финансами и потенциального смягчения бюджетного правила, являются частью дебатов с участием социал-демократов и «зеленых».

Напомним, Фридрих Мерц является фаворитом в предвыборной гонке в Германии и его партия ХДС/ХСС имеет рейтинг около 30%, в то время как правая партия «Альтернатива для Германии» может рассчитывать на 20-22% голосов.

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