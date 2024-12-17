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    17 декабря 2024, 22:00 • Политика

    Немцев заставят выбрать между холодильником и страхом войны с Россией

    Немцев заставят выбрать между холодильником и страхом войны с Россией
    @ REUTERS/Lisi Niesner

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Канцлер Германии Олаф Шольц предложил президенту распустить парламент, который отказал его правительству в доверии. Этот маневр нужен Шольцу для того, чтобы попытаться сохранить власть после 2024 года. Ему будет трудно, но на стороне канцлера тяжелый исторический опыт немцев, полученный ими в ходе войн с Россией.

    Парламент вынес правительству вотум недоверия, а председатель правительства попросил президента распустить парламент.

    В большинстве стран такой сценарий говорит о жесткой политической борьбе на грани с государственным переворотом. Но в Германии, где политика одна из самых скучных в мире, это бюрократическая волокита. Так работает их «предохранитель от Гитлера».

    Чтобы какая-нибудь радикальная партия не могла продуцировать хаос с отставками и тем самым шантажировать исполнительную власть, сменить старого канцлера депутаты могут только одним способом: проголосовать за нового. При этом действующий канцлер может поставить перед парламентом вопрос о доверии к себе, а в случае получения «недоверия», попросить президента о досрочном роспуске Бундестага (по своей инициативе президент ничего распустить не может).

    То есть все произошедшее для канцлера Олафа Шольца – это беготня по кабинетам за печатями и подписями, чтобы выдали расчет и вернули трудовую книжку.

    Ему самому нужно было «неодобрение» себя парламентом для проведения досрочных выборов 23 февраля.

    Теоретически Шольц мог сидеть в кресле канцлера до следующей осени и очередных выборов, но реальной власти бы не имел и был бы скован в действиях: почти все из того, что нуждалось бы в одобрении Бундестагом, одобрения не получало бы. Вместо этого он запустил новую избирательную кампанию, которую его партия СДПГ (социал-демократы) хотя бы теоретически может выиграть.

    Сейчас это кажется маловероятным – канцлер и другие социал-демократы, за исключением министра обороны Бориса Писториуса, категорически непопулярны, поскольку население ФРГ возлагает на них ответственность за проблемы в экономике (а проблем у экономики ФРГ сейчас очень много).

    Однако у Шольца есть свой козырь, и перед голосованием в Бундестаге он этот козырь обозначил четко, заявив, что Германия не будет помогать Украине, если это наносит критический ущерб ее собственной безопасности.

    «Мы не поставляем крылатые ракеты, дальнобойное оружие, которым можно бить вглубь российской территории, и мы совершенно точно не будем направлять немецких солдат на эту войну. Не со мной, как канцлером», – подчеркнул он.

    По сути Шольц - это единственный «системный» германский лидер, кто против окончательного втягивания ФРГ в прямое военное противостояние с Россией, когда немецкие офицеры направляют немецкие ракеты на цели внутри РФ. Это то, последствий чего немцы должны по идее бояться, - и они боятся или, по крайней мере, большинством в 65-80% выступают против подобных шагов.

    А вот все остальные «системные» лидеры парламентских партий «за». Это касается и главной силы оппозиции ХДС-ХСС Фридриха Мерца, и по-прежнему союзных СДПГ «Зеленых» (именно Шольц регулярно охлаждал пыл главы МИД Анналены Бербок, представляющей эту партию), и либералов из СвДПГ, из-за которых развалилась правящая коалиция с Шольцем во главе.

    Формально причина развала в том, что лидер СвДПГ и теперь уже бывший министр финансов Кристиан Линднер саботировал решения канцлера о новых займах и финансовых обязательствах. Потому что считал, что для экономики страны и то, и другое сейчас просто губительно.

    Конфликт на Украине имеет прямое отношение к этому вопросу, поскольку Германия несет самое тяжелое в Евросоюзе бремя по поддержке режима Владимира Зеленского. И важно подчеркнуть, что Линднер не собирался от этого бремени отказываться. Он хотел перераспределить нагрузку: денег Киеву давать поменьше, зато передать в ВСУ дальнобойные ракеты Taurus в качестве компенсации (вместе со специалистами по их обслуживанию, разумеется, но об этом стараются не упоминать).

    Шольц обещает продолжить финансирование Украины в ущерб экономики Германии, но без того, чтобы брать на себя риск прямого военного конфликта с Россией.

    Мерц такой риск на себя взять хочет и пытается казаться «крутым парнем» вроде Рональда Рейгана. Бербок и «Зеленые», хотя и не ушли от Шольца вслед за Линднером, выступают с наиболее «ястребиных» позиций. А сам Линднер вместе со своими либералами внес в Бундестаг предложение о передаче Украине дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.

    А Шольц указывает на подобные инициативы как на опасные и безответственные. И сколь бы ни была плоха ситуация в народном хозяйстве, это весомый довод проголосовать за СДПГ для тех немцев, кто не хочет ввязываться в войну с Россией.

    Вот и выходит, что даже Шольц не так уж плох, если сравнивать его с остальными претендентами на власть. Тот самый Шольц, которого ругали за мягкотелость, бесхитростность и бесхребетность, когда отвлекались от подсчитывания убытков ФРГ в период его канцлерства.

    Правда, есть еще «несистемная» партия «Альтернатива для Германии» и «полусистемный» «Союз Сары Вагенкнехт». Они против участия Германии в конфликте в любой форме - и деньгами, как Шольц, и, тем более, дальнобойными ракетами, как все остальные. Рейтинг «АдГ» порядка 20%, у «ССВ» 6-8%, но абсолютно все партии считают для себя неприемлемой коалицию с «АдГ», включая и Сару Вагенкнехт (она пацифист, выступающий с левых позиций).

    Получается, что по итогам выборов 23 февраля либо канцлером станет Мерц, который собирается говорить с Москвой языком ультиматумов и уже фактически пообещал «таурусы» Киеву, либо канцлером останется осторожный Шольц, который обещает, что при нем хотя бы самого страшного (войны с Россией) не случится. «Не со мной, как канцлером».

    Похожий прием он использовал в победной для СДПГ кампании 2021 года, когда блок ХДС-ХСС впервые за шестнадцатилетнюю эру Ангелы Меркель вынужден был уйти в оппозицию. Тогда немецким избирателям нравился лично Шольц, но не нравились (в большинстве своем) социал-демократы. Мысль, которую команда Шольца смогла донести до народа, была в следующем: хотите Шольца - голосуйте за СДПГ, а не прикидывайте состав коалиции.

    Теперь эта формула выглядит как «голосуйте за СДПГ, если не хотите войны с Россией».

    Если бы Шольц дотянул с выборами до осени, дилемма «или я, или война» могла бы потерять актуальность (вдруг, например, начнутся переговоры между Киевом и Москвой, которые обещает организовать избранный президент США Дональд Трамп). Но сейчас обстановка нервная, так что отставка правительства для Шольца - это шанс зацепиться за власть и сохранить себя как персонажа в следующем политическом сезоне.

    Эта тактика уже дает свои плоды, правда, пока мелкие. Рейтинг СДПГ немного подрос, рейтинг ХДС-ХСС Мерца немного упал, но разрыв между ними все еще двузначный. Двух месяцев, которые остались до дня голосования, Шольцу может и не хватить для запугивания немцев перспективой втянуться в третью подряд мировую войну против России. Но попробовать точно стоит.

    Избирательная кампания в ФРГ станет битвой исторических страхов немцев с их же холодильником, который за четыре последних года многое потерял и поэтому побуждает проголосовать против Шольца

    Холодильник в итоговом соревновании в любом случае проиграет. На экономику Германии будут давить разрыв с РФ, обострение конкуренции с Китаем, высокая вероятность начала «тарифной войны» с США при Трампе. В Берлине признают, что экспортно-ориентированная модель в таких условиях себя исчерпала. А идей, как это можно исправить, нет ни у кого.

    Дальше будет только хуже. Но мировой войны как самого страшного действительно можно избежать, и от Германии и Шольца в этом вопросе еще кое-что зависит.

    Если бы не зависело, ВСУ получили бы пресловутые «таурусы» еще в 2022-м году. 

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