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Противостояние с Россией заставляет немцев возродить армию
Главной задачей будущих властей Германии станет восстановление армейского призыва и перевооружение бундесвера, потому что боеспособной армии у ФРГ больше нет. Голоса представителей нынешней власти, считающих, что колоссальные расходы на это добьют экономику страны, в расчет не берутся. У немцев нет выбора, выбор за них сделали США.
«Нужны деньги для бундесвера, четкая организация, дроны... и, разумеется, воинская повинность. Как можно скорее. Иначе обороноспособность на длительный период не обеспечена».
Если премьер-министр Баварии и лидер партии ХСС Маркус Зедер так говорит – значит, так оно и будет. Не в том смысле, что Германии удастся «достичь обороноспособности на длительный период». Но она обязательно попробует, и всеобщую воинскую повинность тоже несомненно введет.
Политическая жизнь ФРГ во многом скучна, инертна, чрезмерно забюрократизирована (как и ряд других сфер немецкого общества) – и в силу этого часто предсказуема. По Германии гораздо удобнее делать прогнозы на будущее, не сильно опасаясь сесть в лужу экспертизы, чем в случае с США, Великобританией или Францией. Кто там будет за главного следующим – это интрига или тайна, а вот фамилию следующего канцлера ФРГ, который сменит Олафа Шольца плюс-минус через год, можно назвать уже сейчас.
Это не Маркус Зедер. Он отказался претендовать на данную роль в пользу председателя союзной партии ХДС Фридриха Мерца, хотя его многие уговаривали – у будущего канцлера Мерца много недоброжелателей.
Его главным врагом была Ангела Меркель, которой он всегда проигрывал, в том числе и нокаутом – с уходом из политики на долгие годы. Их общую партию он возглавил только после того, как сама Меркель ушла на пенсию, а оба ее преемника – Аннегрет Крамп и Армин Лашет – все провалили и потеряли власть. После этого партия досталась Мерцу, но популярным политиком он не был никогда – ни прежде, ни теперь. А канцлером все равно станет.
Это произойдет вне зависимости от итогов выборов, если иметь в виду только вероятные итоги. Сейчас рейтинг поддержки блока ХДС-ХСС – что-то около трети избирателей, это самая популярная политическая сила страны. Соответственно, она и сформирует правящую коалицию после выборов в конце сентября 2025 года.
Если дела в ФРГ будут идти совсем плохо, теоретически первой к финишу может прийти и партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая предлагает принципиально другой курс и во внутренней, и во внешней политике. Однако эту партию до власти не допустят ни под каким соусом, поэтому канцлером все равно станет Мерц – уж второе-то место он вряд ли упустит, несмотря на всю ту пыльную скуку, которая окружает его 68-летнюю фигуру.
У правящей ныне СДПГ Олафа Шольца шансов на победу нет: она ответит за все провалы последних лет, начиная с энергетического кризиса и падения уровня жизни. Однако эта партия (кстати, старейшая в стране) наверняка пригодится канцлеру Мерцу в качестве костыля – сиречь младшего партнера по коалиции, необходимого для недопущения в правительство АдГ.
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Мерц – это своего рода альтернатива «Альтернативе». Делать что-либо с корнем германских проблем – военно-политической зависимостью от США – он не будет, для него, идейного атлантиста, сама идея отречься от Америки кощунственна. Однако у Мерца весьма консервативный взгляд на миграцию, и с ней он обещает что-нибудь сделать. Что-то, что якобы избавит от необходимости голосовать за АдГ тех немцев, для кого вопрос миграции стал основным.
Еще одной магистральной темой предвыборной борьбы станет та самая обороноспособность и возвращение призывной армии. Она в Германию точно вернется, вообще без вариантов – это еще один момент, который легко предсказать. Потому что этого хотят не только Мерц и Зедер, но и Борис Писториус – нынешний министр обороны и самый рейтинговый политик страны. Он популярнее обоих канцлеров – и действующего Шольца, и будущего Мерца, потому что немцам приглянулось его умение говорить «горькую правду». Писториус хотя бы не преуменьшает проблем и признает катастрофическое положение в вооруженных силах ФРГ.
Разница в подходах между ними в том, насколько призыв будет всеобщим. По мнению консерваторов, чем больше призывников – тем лучше. Социалисты предпочли бы ограниченный набор, но даже ограниченный при их власти запущен не будет: резко против этого либералы из СвДП, входящие в пока еще правящую коалицию.
«Экономические затраты на всеобщий воинский призыв были бы слишком высоки ввиду нехватки рабочей силы в стареющем обществе»,
– сказал, как отрезал, их лидер Кристиан Линднер, занимающий сейчас пост министра финансов.
То есть немецкая планида такова, что при утрате прежних возможностей заработка на востоке, платить все равно придется много – хоть так, хоть эдак. Новая холодная война – дорогое удовольствие. И те самые люди в Америке, от которых у ФРГ критическая зависимость, решили, что издержки от противостояния с Россией вокруг Украины оплатит Европа и в первую очередь Германия.
В этом американские демократы от республиканцев мало чем отличаются. Нынешняя власть США заставила Берлин спустить в украинскую черную дыру колоссальные суммы денег и объемы вооружений. Возможная будущая (в лице кандидата в вице-президенты Джея Ди Вэнса) прямо предупреждает, что немцы еще и оплатят восстановление Украины. А дело США – прибыль подсчитывать.
Уходящий президент Джо Байден накануне поклялся Шольцу, что продолжит поддерживать Украину и не бросит это все на немцев. Однако Байдену недолго осталось, и он не может гарантировать ничего, что произойдет после февраля и пересменки в Белом доме. Так что немцам нужно готовиться к худшему, может быть даже к президенту Дональду Трампу, который обещает драть с Берлина три шкуры за обеспечение его безопасности.
Впрочем, с Мерцем они наверняка сработаются. Дело тут не в консерватизме и даже не в мигрантах, которых Трамп тоже не любит, а в совпадении целей. Мерц хочет вернуть Германии обороноспособную армию, которую прежде недофинансировали в пользу соцпрограмм (в том числе за это Мерц не любит Меркель), а после обобрали в пользу Украины. Трамп хочет, чтобы Берлин сам отвечал за свою безопасность.
При этом Мерц на идеологическом уровне предан США, поэтому Трампу прямо в рот смотреть будет.
Проблема ФРГ в том, что нужно все и сразу – как в плане денег, так и в плане оружия. Оружие нужно для ВСУ, и хотя в 2025-м Берлин вынужденно сократит объемы поставок на Украину вдвое, это не сильно облегчает его положение. Оружие нужно также для Израиля: как лидер оппозиции, Мерц буквально требует от Шольца нарастить помощь ЦАХАЛ, а Шольц обещает нарастить.
Наконец, оружие нужно для собственной армии. Много оружия.
В 2011 году, когда в Германии отменяли призыв и экономили на бундесвере миллиарды, Россия являлась одним из важнейших ее партнеров, а хорошим тоном в ЕС было обсуждать единое экономическое пространство от океана до океана.
Но потом власти Германии сделали Россию своим врагом по настоянию США, и золотое время немецкой экономики закончилось – возможно, навсегда. Мерц придет во власть с бессердечностью скопидома, чтоб экономить на всем, кроме армии. Армию предстоит делать такую, чтобы могла отразить нападение России, таков его общий с Шольцем, с американцами и с Владимиром Зеленским установочный миф.
Они себе врага на востоке придумали – им с ним теперь жить. И деньгами, и временем, и перспективами своими немцы заплатят за противостояние с тем, с кем раньше дружили, торговали и мечтали об общем экономическом пространстве.
Заплатят как миленькие.