Противостояние с Россией заставляет немцев возродить армию

Tекст: Дмитрий Бавырин

«Нужны деньги для бундесвера, четкая организация, дроны... и, разумеется, воинская повинность. Как можно скорее. Иначе обороноспособность на длительный период не обеспечена».

Если премьер-министр Баварии и лидер партии ХСС Маркус Зедер так говорит – значит, так оно и будет. Не в том смысле, что Германии удастся «достичь обороноспособности на длительный период». Но она обязательно попробует, и всеобщую воинскую повинность тоже несомненно введет.

Политическая жизнь ФРГ во многом скучна, инертна, чрезмерно забюрократизирована (как и ряд других сфер немецкого общества) – и в силу этого часто предсказуема. По Германии гораздо удобнее делать прогнозы на будущее, не сильно опасаясь сесть в лужу экспертизы, чем в случае с США, Великобританией или Францией. Кто там будет за главного следующим – это интрига или тайна, а вот фамилию следующего канцлера ФРГ, который сменит Олафа Шольца плюс-минус через год, можно назвать уже сейчас.

Это не Маркус Зедер. Он отказался претендовать на данную роль в пользу председателя союзной партии ХДС Фридриха Мерца, хотя его многие уговаривали – у будущего канцлера Мерца много недоброжелателей.

Его главным врагом была Ангела Меркель, которой он всегда проигрывал, в том числе и нокаутом – с уходом из политики на долгие годы. Их общую партию он возглавил только после того, как сама Меркель ушла на пенсию, а оба ее преемника – Аннегрет Крамп и Армин Лашет – все провалили и потеряли власть. После этого партия досталась Мерцу, но популярным политиком он не был никогда – ни прежде, ни теперь. А канцлером все равно станет.

Это произойдет вне зависимости от итогов выборов, если иметь в виду только вероятные итоги. Сейчас рейтинг поддержки блока ХДС-ХСС – что-то около трети избирателей, это самая популярная политическая сила страны. Соответственно, она и сформирует правящую коалицию после выборов в конце сентября 2025 года.

Если дела в ФРГ будут идти совсем плохо, теоретически первой к финишу может прийти и партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая предлагает принципиально другой курс и во внутренней, и во внешней политике. Однако эту партию до власти не допустят ни под каким соусом, поэтому канцлером все равно станет Мерц – уж второе-то место он вряд ли упустит, несмотря на всю ту пыльную скуку, которая окружает его 68-летнюю фигуру.

У правящей ныне СДПГ Олафа Шольца шансов на победу нет: она ответит за все провалы последних лет, начиная с энергетического кризиса и падения уровня жизни. Однако эта партия (кстати, старейшая в стране) наверняка пригодится канцлеру Мерцу в качестве костыля – сиречь младшего партнера по коалиции, необходимого для недопущения в правительство АдГ.

Мерц – это своего рода альтернатива «Альтернативе». Делать что-либо с корнем германских проблем – военно-политической зависимостью от США – он не будет, для него, идейного атлантиста, сама идея отречься от Америки кощунственна. Однако у Мерца весьма консервативный взгляд на миграцию, и с ней он обещает что-нибудь сделать. Что-то, что якобы избавит от необходимости голосовать за АдГ тех немцев, для кого вопрос миграции стал основным.

Еще одной магистральной темой предвыборной борьбы станет та самая обороноспособность и возвращение призывной армии. Она в Германию точно вернется, вообще без вариантов – это еще один момент, который легко предсказать. Потому что этого хотят не только Мерц и Зедер, но и Борис Писториус – нынешний министр обороны и самый рейтинговый политик страны. Он популярнее обоих канцлеров – и действующего Шольца, и будущего Мерца, потому что немцам приглянулось его умение говорить «горькую правду». Писториус хотя бы не преуменьшает проблем и признает катастрофическое положение в вооруженных силах ФРГ.

Разница в подходах между ними в том, насколько призыв будет всеобщим. По мнению консерваторов, чем больше призывников – тем лучше. Социалисты предпочли бы ограниченный набор, но даже ограниченный при их власти запущен не будет: резко против этого либералы из СвДП, входящие в пока еще правящую коалицию.

«Экономические затраты на всеобщий воинский призыв были бы слишком высоки ввиду нехватки рабочей силы в стареющем обществе»,

– сказал, как отрезал, их лидер Кристиан Линднер, занимающий сейчас пост министра финансов.

То есть немецкая планида такова, что при утрате прежних возможностей заработка на востоке, платить все равно придется много – хоть так, хоть эдак. Новая холодная война – дорогое удовольствие. И те самые люди в Америке, от которых у ФРГ критическая зависимость, решили, что издержки от противостояния с Россией вокруг Украины оплатит Европа и в первую очередь Германия.

В этом американские демократы от республиканцев мало чем отличаются. Нынешняя власть США заставила Берлин спустить в украинскую черную дыру колоссальные суммы денег и объемы вооружений. Возможная будущая (в лице кандидата в вице-президенты Джея Ди Вэнса) прямо предупреждает, что немцы еще и оплатят восстановление Украины. А дело США – прибыль подсчитывать.

Уходящий президент Джо Байден накануне поклялся Шольцу, что продолжит поддерживать Украину и не бросит это все на немцев. Однако Байдену недолго осталось, и он не может гарантировать ничего, что произойдет после февраля и пересменки в Белом доме. Так что немцам нужно готовиться к худшему, может быть даже к президенту Дональду Трампу, который обещает драть с Берлина три шкуры за обеспечение его безопасности.

Впрочем, с Мерцем они наверняка сработаются. Дело тут не в консерватизме и даже не в мигрантах, которых Трамп тоже не любит, а в совпадении целей. Мерц хочет вернуть Германии обороноспособную армию, которую прежде недофинансировали в пользу соцпрограмм (в том числе за это Мерц не любит Меркель), а после обобрали в пользу Украины. Трамп хочет, чтобы Берлин сам отвечал за свою безопасность.

При этом Мерц на идеологическом уровне предан США, поэтому Трампу прямо в рот смотреть будет.

Проблема ФРГ в том, что нужно все и сразу – как в плане денег, так и в плане оружия. Оружие нужно для ВСУ, и хотя в 2025-м Берлин вынужденно сократит объемы поставок на Украину вдвое, это не сильно облегчает его положение. Оружие нужно также для Израиля: как лидер оппозиции, Мерц буквально требует от Шольца нарастить помощь ЦАХАЛ, а Шольц обещает нарастить.

Наконец, оружие нужно для собственной армии. Много оружия.

В 2011 году, когда в Германии отменяли призыв и экономили на бундесвере миллиарды, Россия являлась одним из важнейших ее партнеров, а хорошим тоном в ЕС было обсуждать единое экономическое пространство от океана до океана.

Но потом власти Германии сделали Россию своим врагом по настоянию США, и золотое время немецкой экономики закончилось – возможно, навсегда. Мерц придет во власть с бессердечностью скопидома, чтоб экономить на всем, кроме армии. Армию предстоит делать такую, чтобы могла отразить нападение России, таков его общий с Шольцем, с американцами и с Владимиром Зеленским установочный миф.

Они себе врага на востоке придумали – им с ним теперь жить. И деньгами, и временем, и перспективами своими немцы заплатят за противостояние с тем, с кем раньше дружили, торговали и мечтали об общем экономическом пространстве.

Заплатят как миленькие.