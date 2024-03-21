Tекст: Дмитрий Бавырин

Олаф Шольц не знал, что рейтинг - это то, что может расти. Он выиграл выборы и стал канцлером на волне общественной усталости от затянувшейся (по немецким меркам) эпохи Ангелы Меркель. Теперь ту эпоху неизбежно будут вспоминать с ностальгией как относительно сытое и спокойное время, которое закончилось тогда же, когда правительство возглавил Шольц.

Не его вина в том, что это почти совпало с началом СВО. Но именно он обернул ситуацию худшим для Германии образом - так, чтоб претерпеть максимальные убытки, а заодно продемонстрировать всему миру критичную зависимость Берлина от позиции США.

То, что в ФРГ называют «разрывом с Россией» и «помощью Украине» дорого встало немцам - дороже всех в ЕС, поскольку их экономическая связь с Россией была особенно обширной. Рецессия, инфляция, падение уровня жизни и урезание социальных программ - все это стало следствием второй «холодной войны».

От Шольца как от бывшего министра финансов явно ждали другого: того что он умеет деньги считать.

Поэтому личный рейтинг канцлера в основном снижался, как и рейтинг его Социал-демократической партии (СДПГ), тогда как рейтинг главной оппозиционной силы - христианских демократов, которых когда-то возглавляла Меркель, рос. Это понятно и предсказуемо, но совершенно несправедливо, потому что в ХДС выступали за ту же разорительную политику «помогай ВСУ, вреди РФ», а Шольца критиковали за нерешительность.

То есть поддерживали тот же корень зла, но не расплачивались за последствия: все равно Шольц виноват, потому как главный.

Но теперь процесс пошел в обратную сторону - рейтинги социал-демократов стали расти, а популярность христианских демократов падать. Поскольку рост возобновил также рейтинг партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), социологи и журналисты связывают этот процесс с истеричной (действительно истеричной) дискуссией о передаче Киеву дальнобойных ракет Taurus.

«Избиратели... против поставки крылатых ракет, это очевидно». Так результаты опроса изданию Bild (желтоватому, но наиболее популярному в Германии) прокомментировали в институте Insa.

Сейчас у СДПГ Шольца 16%, у АдГ 19,5%, а у ХДС с ее баварским союзником ХСС - 29,5% на двоих. И хотя это худший показатель за многие месяцы, это все еще первое место.

Грубо говоря, немецкий электорат предполагает, что исправить неблагоприятную ситуацию в экономике сможет партия, которая выступает за еще большее втягивание Германии в конфликт, который привел ее к экономическим проблемам.

То, что немецкие избиратели в большинстве своем против передачи ракет ВСУ - это, конечно, приятно услышать, но при решении своих собственных проблем они ходят по кругу и готовы голосовать за как бы оппозиционную силу, которая выступает за передачу тем же ВСУ тех же самых ракет. Парадокс демократии.

Конечно, есть еще АдГ, которая изначально заняла позицию, радикально отличную от позиции власти и главной партии оппозиции: не вмешиваться в конфликт. Это подстегнуло ее популярность, на что правительство, СМИ и активисты системных партий ответили массированной кампанией травли, но добились своего только частично: временно просев, рейтинг «Альтернативы» вернулся к росту.

Однако режим бойкота со стороны всех остальных партий по-прежнему действует, так что у АдГ должен быть рейтинг хорошо за 40%, а то и за 50%, чтобы можно было говорить о корневой смене политики Берлина в отношении России как некой перспективы, которая может быть достигнута электоральным путем.

Но такого не предвидится, по оценкам германских политологов такое попросту невероятно, поэтому Берлин продолжит топать в колее Соединенных Штатов, как бы дорого это ни обходилось населению ФРГ.

Когда пройдут очередные выборы, будет осуществлена хрестоматийная «реформа борделя путем перестановки кроватей»: скорее всего, канцлером станет кто-то из ХДС, а СДПГ из главного за берлинским столом превратится в младшего партнера, как уже бывало ни раз.

Ключевой вопрос том, что к тому моменту (осень 2025 года) будет представлять собой Украина, а не в том, как новый канцлер относится к поставкам туда ракет Taurus.

Нынешний (то есть Шольц) относится плохо, для него это «черта, которую нельзя перейти», и отбивание от претензий в свой адрес, как мы теперь знаем, позволило его рейтингу восстать из мертвых.

«Должен сказать, что едва ли эти дискуссии в ФРГ могли бы быть еще смешнее.... Дискуссии о безопасности и внешней политике ведутся в ФРГ не по сути, а словно с некими флагами, которые то поднимают, то опускают», - говорит сам Шольц, как бы жалуясь и доказывая всем, что он не «нерешительный», а «разумный».

Но это, мягко говоря, спорный вопрос. Там же и тогда же Шольц подчеркнул, что Германия оказала помощь Украине общим объемом в 28 млрд евро, что больше любой другой страны, кроме США. Канцлер удивляется, почему об этом не помнят.

Россия помнит. Легче стало?

Мы помним и про 28 миллиардов. И про теракты против россиян, которые организовали власти Украины с помощью предоставленных ей Германией ресурсов.

Помним даже о том, что вклад Франции с ее суетливо агрессивным президентом Эммануэлем Макроном не дотянул даже до одного миллиарда евро. В том, чтобы лезть на Украину «людно и оружно» француз, конечно, безумец, но не безумец в том, чтоб без счету раздавать чужим людям стратегические запасы родного дома.

Так что позиция по Taurus красит Шольца, но «разумным» не делает и ни капли его не оправдывает. Канцлер, доставшийся Германии на сломе эпох, не только направил страну по разорительному для нее пути, подчинившись США, но и принял определяющее участие в вооружении и снабжении киевского режима, продлив тем самым время боевых действий, а значит страданий, убытков и позора (для немецкой дипломатии).

И вот у этого политика внезапно вырос рейтинг, потому что все остальные еще хуже. Любовь, как говорится, зла.