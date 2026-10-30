Евросоюз закупил российское филе минтая на рекордную сумму

Летом европейские страны закупили российское филе минтая на 164 млн долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Европейский союз активно закупал российский минтай, сумма импорта филе в июне составила 53,6 млн долларов, в июле достигла 55,4 млн долларов, а в августе остановилась на отметке 55,1 млн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ).

В организации отметили, что российская продукция начала заменять американскую на европейском рынке. В августе объем поставок из США упал до антирекорда в 21,3 млн долларов, показав минимум за последние семь лет, в том числе в натуральном выражении. При этом физический объем экспорта российского филе в Евросоюз оказался ниже показателей 2021 и 2022 годов.

Разница в цене за килограмм между российским и американским филе минтая сократилась до 5,8%, хотя еще в начале 2025 года этот показатель отличался в 4,7 раза.

«Несмотря на укрепление позиций на рынке ЕС, рыночные риски для российских компаний на этом направлении весьма высоки. Эти риски ВАРПЭ закладывала в прогноз экспорта, разработанный в 2024 году. Российские рыбаки продолжают работу над диверсификацией поставок и ухода от зависимости от одного рынка-покупателя», – заявил глава ассоциации Герман Зверев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее объем закупок российской рыбы странами Евросоюза снизился до двухлетнего минимума.

Также Евросоюз увеличил импорт рыбного филе из России более чем на 40% за четыре года.

Кроме того, импорт из Евросоюза в Россию впервые превысил экспорт.