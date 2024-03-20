Антиукраинскую коалицию в США уничтожают изнутри

Tекст: Дмитрий Бавырин

Из Палаты представителей США уходит республиканец Кен Бак, и в других условиях его однопартийцы могли бы закатить по этому поводу вечеринку, не позвав на нее самого Бака. Это для них как увольнение невозможного душнилы, с которым работаешь в одном офисе.

Бак был сложным человеком. В последнее время он регулярно поносил родную партию и занимал фрондирующую позицию по принципиальным для нее вопросам. А теперь, уходя, громко хлопает дверью. Так, что даже в России слышно.

«Слишком многие лидеры республиканцев лгут Америке, утверждая, что выборы 2020 года были украдены, когда описывают 6 января как экскурсию по Капитолию без гида или утверждая, что последующие судебные преследования являются оружием нашей системы правосудия», – заявил он журналистам, объясняя причины своего ухода. Последний год работы Конгресса он при этом назвал худшим за полвека.

Из сказанного понятно, что Бак не любит Дональда Трампа, не верит в сфальсифицированность победы Джо Байдена на президентских выборах и занимает непримиримую позицию к захватчикам Капитолия, которых Трамп уже пообещал помиловать. Кроме того, Бак был резко против парламентского расследования коррупционных схем семейки Байдена и вынесения импичмента министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу за бардак на границе с Мексикой.

В общем, он – своеобразный республиканец, который плохо вписывается в партию в ее нынешнем состоянии – подмятую под Трампа. Однако добровольная отставка Бака может обойтись «трампистам» и республиканцам вообще гораздо дороже, чем его нытье.

Описывая возможную реакцию коллег на свой демарш, Бак бросил важную фразу: «я думаю, их будут волновать следующие три человека, которые уйдут». Это одновременно и снятие с себя ответственности, и мрачноватый для партии прогноз.

Дело в том, что консервативное большинство в Палате представителей (то самое, которое, помимо прочего, не позволяет Байдену выделить Киеву 60 млрд долларов) держится всего на нескольких людях. Сейчас в ней 213 демократов и 219 республиканцев. Это если считать с уходящим Баком. И он – не первая потеря в республиканских рядах.

Самым скандальным стал уход Джорджа Сантоса, которого из парламента вытурили специальным постановлением – это шестой случай в истории США и первый, когда конгрессмену не было вынесено приговора по обвинению в уголовном преступлении. Приговор ему вынесут потом, сомнений в этом мало.

Сантос был радужной вороной в республиканской стае как открытый гей и сын нищих эмигрантов из Бразилии. Возможно, именно это позволило ему выиграть выборы в одном из округов наглухо демократического Нью-Йорка. Поэтому приобретение в его лице для республиканцев казалось пускай и несколько экзотичным, однако полезным: Сантос подчинялся партийной дисциплине и не стремился перетащить коллег на ЛГБТ-позиции.

Но журналисты выяснили, что под личиной республиканского гея в Конгресс пролез Остап Бендер. Наверняка он настоящий гей, но во многом другом биография Сантоса оказалась вымышленной. Он приписал себе успехи в бизнесе, общественные достижения, хорошее образование – и все это было призвано замаскировать мошенника на доверии, промышлявшего махинациями с чеками. Сейчас против Сантоса выдвинуто два десятка обвинений, поэтому республиканцев было бы странно обвинять в том, что они «сдали» своего Комиссии по этике. Тем не менее одним «штыком» у них стало меньше – довыборы в округе Сантоса предсказуемо выиграл демократ.

Еще два бойца покинули отряд добровольно – это бывший спикер Кевин Маккарти, представлявший Калифорнию, и Билл Джонсон от штата Огайо. Обоих можно понять. Маккарти избирался, чтобы стать спикером и третьим человеком в государстве, но был низвергнут небольшой группой консерваторов и заменен на Майка Джонсона, а быть рядовым депутатом ему грустновато. Что же касается Джонсона (не спикера, а того, который из Огайо), ему предложили почетный пост ректора одного из местных университетов, то есть почетную должность подальше от вашингтонской грязи.

С учетом скорой отставки Бака этот исход из Капитолия становится почти массовым и почти критичным. Теперь республиканцы наверняка опомнятся и вместо вечеринки по случаю увольнения душнилы соорудят теорию заговора, по которой Байден, финансисты с Уолл-стрит и «вашингтонское болото» пытаются уничтожить хлипкое консервативное большинство, выбив из парламента нескольких конгрессменов со слабостями.

Среди двухсот с лишним человек наверняка найдутся самые разные слабости, в том числе и собранные специальными службами в специальной папке.

Поведение того же Бака попросту подозрительно. Ранее, привычно обругав Конгресс, он анонсировал свой уход после истечения срока полномочий, но внезапно переменил решение – и теперь уходит досрочно. Причем он не ветреный либерал, случайно оказавшийся в партии, и не «ястреб»-глобалист, помешанный на противостоянии с Россией. Если бы это было так, его поведение было бы логичным, но Бак – изоляционист и один из наиболее консервативных республиканцев.

Он должен был быть среди тех, кто принял Трампа как своего лидера и воспринимает происходящие в партии перемены как свое время. Но Бак ушел во фронду, подставил «трампистам» подножку и туманно намекнул на уход новых персоналий, который заставит республиканцев по-настоящему поволноваться.

Незаменимых, конечно, нет – и в США тоже. В каждом округе, который бросил конгрессмен, будут довыборы. Но, во-первых, их проведение потребует нескольких месяцев, то есть выигрывает демократам как минимум время. Во-вторых, возможен «казус Сантоса», когда избирательный округ переходит в руки демократов. Округам Джонсона и Маккарти такое грозит вряд ли, а вот с округом Бака все не так однозначно. Его штат Колорадо стал одним из оплотов радикального либерализма и антитрамповской повестки. Дошло до того, что верховный суд штата запретил Трампу участвовать в праймериз, что стало просто произволом, на что потом и указала вышестоящая инстанция.

Когда ставки высоки (а возвращение Трампа к власти станет действительно крупным проигрышем для «вашингтонского болота»), манипуляция конгрессменами – обиженными, нечистыми на руку или вовсе «двойными агентами» – могла бы стать выходом из положения для нынешней власти и Демократической партии. Тем более, что у нее есть ресурсы для того, чтобы завалить деньгами освобождающиеся округа, уничтожить республиканское большинство в Конгрессе и вернуть политической системе Америки управляемость.

Если такое действительно случится, вечеринку закатят уже в Киеве, поскольку это будет означать, помимо прочего, выделение долгожданного транша в 60 млрд долларов, без которого у Украины нет жизненно важной части бюджета. А пока ситуация такова, что республиканцы если и дадут Киеву денег, то гораздо меньше и в долг.

Сообщить об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому прилетел сам Линдси Грэм – сенатор-русофоб, заслуживший «особую честь» от российских правоохранительных органов: его внесли в список террористов и экстремистов и объявили в международный розыск дважды. То есть для России он – старый враг, а для украинского режима – старый друг, но теперь лицо Зеленского, вероятно, вытянулось, а внутри все заклокотало. Это крайне обременительные для Украины условия сделки, тем более, что даже в таком виде она станет возможной только в том случае, если киевский режим докажет жизнеспособность и проведет срочную мобилизацию.

Однако деньги нужны столь остро, что из правительства Украины уже сигнализируют – нужно соглашаться на всё, лишь бы, правда, дали. Наверняка киевлянам неуютно от зрелища, когда главный «бандеровец» Капитолия, перебежав к «трампистам», превращается в делового человека. Однако сенатор Грэм, переживший это перерождение, не станет менее опасным врагом России и более приятным человеком только от того, что донес до Зеленского неприятные новости.

Еще одной особенностью сделки по-республикански (или, если прямо, по-трамповски, потому что такое поведение республиканцам в Конгрессе диктует Трамп), скорее всего, станет то, что для обеспечения украинского кредита в Конгрессе потребуют конфискации замороженных в США активов России. Байден пока не решился на такой шаг, поскольку аналитики с Уолл-стрит считают его рискованным. Республиканцы Уолл-стрит ненавидят и исходят из того, что в России почти нет американских активов, которые она могла бы конфисковать в ответ.

Это очередное напоминание того, что никакую из противодействующих в Вашингтоне сил нельзя воспринимать как союзника России – даже как ситуативного, временного и обретенного по принципу общего врага. Байден или Трамп, Маккарти или Джонсон, Кевин Бак или любой другой республиканец, которого нельзя заподозрить в работе на противника – все это чужие фигуры, чье противоборство есть грызня пауков в одной капитолийской банке.

Если одна группа пауков внезапно кажется более симпатичной, чем другая, то только лишь потому, что она сейчас в оппозиции и по своей роли готова кусать не только Россию, но и тех пауков, которые считаются в США за главных. Потом они поменяются ролями. А вот роли России и США в идущем сейчас противостоянии поменяются вряд ли. Как бы Трамп, вернувшись в Белый дом, не сделал русофоба Грэма новым госсекретарем. Тот как будто для этого и старается.