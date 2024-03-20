  • Новость часаШойгу объяснил попытки киевского режима зайти на российские территории
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Путин объяснил, почему Россия не стала отвечать Украине ударами по гражданским
    Медведев усмотрел пользу в возможном появлении французских войск на Украине
    Захарова сделала вывод о Скрипалях из истории с Кейт Миддлтон
    Путин назвал победу на выборах прологом к будущим победам России
    Шойгу озвучил потери ВСУ с начала года
    Румынские наемники заявили об атаках на российское приграничье
    Песков оценил версию об ошибке в переводе слов Макрона
    Стало известно о подвиге российского лейтенанта в зоне СВО
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась против папы Римского

    Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Путин выписал предателям билет в ад

    Мы допускаем, а Путину, скорей всего, известно точно, что в нападениях на приграничные регионы России принимали участие какие-то экс-русские люди, которых, собственно, глава государства и называет власовцами. Путин поручил ФСБ не забывать про них, искать поименно и наказывать без срока давности.

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Российские выборы загнали западных лидеров в дипломатическую ловушку

    Европа в отношении признания российских выборов будет поступать так, как поступают американцы. А Вашингтон уже начал занимать линию де-факто признания. Там заявили, что будут действовать исходя из реальности. А она убедительно демонстрирует победу Владимира Путина.

    6 комментариев
    20 марта 2024, 15:10 • В мире

    Антиукраинскую коалицию в США уничтожают изнутри

    Антиукраинскую коалицию в США уничтожают изнутри
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Сенатор-русофоб Линдси Грэм привез из Вашингтона в Киев плохие вести для президента Украины Владимира Зеленского: коалиция Дональда Трампа, контролирующая Палату представителей, готова выделять Украине помощь только в кредит и только в случае срочной мобилизации. Однако и у этой коалиции не все гладко: над ней нависла угроза, о которой там раньше не задумывались.

    Из Палаты представителей США уходит республиканец Кен Бак, и в других условиях его однопартийцы могли бы закатить по этому поводу вечеринку, не позвав на нее самого Бака. Это для них как увольнение невозможного душнилы, с которым работаешь в одном офисе.

    Бак был сложным человеком. В последнее время он регулярно поносил родную партию и занимал фрондирующую позицию по принципиальным для нее вопросам. А теперь, уходя, громко хлопает дверью. Так, что даже в России слышно.

    «Слишком многие лидеры республиканцев лгут Америке, утверждая, что выборы 2020 года были украдены, когда описывают 6 января как экскурсию по Капитолию без гида или утверждая, что последующие судебные преследования являются оружием нашей системы правосудия», – заявил он журналистам, объясняя причины своего ухода. Последний год работы Конгресса он при этом назвал худшим за полвека.

    Из сказанного понятно, что Бак не любит Дональда Трампа, не верит в сфальсифицированность победы Джо Байдена на президентских выборах и занимает непримиримую позицию к захватчикам Капитолия, которых Трамп уже пообещал помиловать. Кроме того, Бак был резко против парламентского расследования коррупционных схем семейки Байдена и вынесения импичмента министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу за бардак на границе с Мексикой.

    В общем, он – своеобразный республиканец, который плохо вписывается в партию в ее нынешнем состоянии – подмятую под Трампа. Однако добровольная отставка Бака может обойтись «трампистам» и республиканцам вообще гораздо дороже, чем его нытье.

    Описывая возможную реакцию коллег на свой демарш, Бак бросил важную фразу: «я думаю, их будут волновать следующие три человека, которые уйдут». Это одновременно и снятие с себя ответственности, и мрачноватый для партии прогноз.

    Дело в том, что консервативное большинство в Палате представителей (то самое, которое, помимо прочего, не позволяет Байдену выделить Киеву 60 млрд долларов) держится всего на нескольких людях. Сейчас в ней 213 демократов и 219 республиканцев. Это если считать с уходящим Баком. И он – не первая потеря в республиканских рядах.

    Самым скандальным стал уход Джорджа Сантоса, которого из парламента вытурили специальным постановлением – это шестой случай в истории США и первый, когда конгрессмену не было вынесено приговора по обвинению в уголовном преступлении. Приговор ему вынесут потом, сомнений в этом мало.

    Сантос был радужной вороной в республиканской стае как открытый гей и сын нищих эмигрантов из Бразилии. Возможно, именно это позволило ему выиграть выборы в одном из округов наглухо демократического Нью-Йорка. Поэтому приобретение в его лице для республиканцев казалось пускай и несколько экзотичным, однако полезным: Сантос подчинялся партийной дисциплине и не стремился перетащить коллег на ЛГБТ-позиции.     

    Но журналисты выяснили, что под личиной республиканского гея в Конгресс пролез Остап Бендер. Наверняка он настоящий гей, но во многом другом биография Сантоса оказалась вымышленной. Он приписал себе успехи в бизнесе, общественные достижения, хорошее образование – и все это было призвано замаскировать мошенника на доверии, промышлявшего махинациями с чеками. Сейчас против Сантоса выдвинуто два десятка обвинений, поэтому республиканцев было бы странно обвинять в том, что они «сдали» своего Комиссии по этике. Тем не менее одним «штыком» у них стало меньше – довыборы в округе Сантоса предсказуемо выиграл демократ.

    Еще два бойца покинули отряд добровольно – это бывший спикер Кевин Маккарти, представлявший Калифорнию, и Билл Джонсон от штата Огайо. Обоих можно понять. Маккарти избирался, чтобы стать спикером и третьим человеком в государстве, но был низвергнут небольшой группой консерваторов и заменен на Майка Джонсона, а быть рядовым депутатом ему грустновато. Что же касается Джонсона (не спикера, а того, который из Огайо), ему предложили почетный пост ректора одного из местных университетов, то есть почетную должность подальше от вашингтонской грязи.

    С учетом скорой отставки Бака этот исход из Капитолия становится почти массовым и почти критичным. Теперь республиканцы наверняка опомнятся и вместо вечеринки по случаю увольнения душнилы соорудят теорию заговора, по которой Байден, финансисты с Уолл-стрит и «вашингтонское болото» пытаются уничтожить хлипкое консервативное большинство, выбив из парламента нескольких конгрессменов со слабостями.

    Среди двухсот с лишним человек наверняка найдутся самые разные слабости, в том числе и собранные специальными службами в специальной папке.

    Поведение того же Бака попросту подозрительно. Ранее, привычно обругав Конгресс, он анонсировал свой уход после истечения срока полномочий, но внезапно переменил решение – и теперь уходит досрочно. Причем он не ветреный либерал, случайно оказавшийся в партии, и не «ястреб»-глобалист, помешанный на противостоянии с Россией. Если бы это было так, его поведение было бы логичным, но Бак – изоляционист и один из наиболее консервативных республиканцев.

    Он должен был быть среди тех, кто принял Трампа как своего лидера и воспринимает происходящие в партии перемены как свое время. Но Бак ушел во фронду, подставил «трампистам» подножку и туманно намекнул на уход новых персоналий, который заставит республиканцев по-настоящему поволноваться.

    Незаменимых, конечно, нет – и в США тоже. В каждом округе, который бросил конгрессмен, будут довыборы. Но, во-первых, их проведение потребует нескольких месяцев, то есть выигрывает демократам как минимум время. Во-вторых, возможен «казус Сантоса», когда избирательный округ переходит в руки демократов. Округам Джонсона и Маккарти такое грозит вряд ли, а вот с округом Бака все не так однозначно. Его штат Колорадо стал одним из оплотов радикального либерализма и антитрамповской повестки. Дошло до того, что верховный суд штата запретил Трампу участвовать в праймериз, что стало просто произволом, на что потом и указала вышестоящая инстанция

    Когда ставки высоки (а возвращение Трампа к власти станет действительно крупным проигрышем для «вашингтонского болота»), манипуляция конгрессменами – обиженными, нечистыми на руку или вовсе «двойными агентами» – могла бы стать выходом из положения для нынешней власти и Демократической партии. Тем более, что у нее есть ресурсы для того, чтобы завалить деньгами освобождающиеся округа, уничтожить республиканское большинство в Конгрессе и вернуть политической системе Америки управляемость.

    Если такое действительно случится, вечеринку закатят уже в Киеве, поскольку это будет означать, помимо прочего, выделение долгожданного транша в 60 млрд долларов, без которого у Украины нет жизненно важной части бюджета. А пока ситуация такова, что республиканцы если и дадут Киеву денег, то гораздо меньше и в долг.

    Сообщить об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому прилетел сам Линдси Грэм – сенатор-русофоб, заслуживший «особую честь» от российских правоохранительных органов: его внесли в список террористов и экстремистов и объявили в международный розыск дважды. То есть для России он – старый враг, а для украинского режима – старый друг, но теперь лицо Зеленского, вероятно, вытянулось, а внутри все заклокотало. Это крайне обременительные для Украины условия сделки, тем более, что даже в таком виде она станет возможной только в том случае, если киевский режим докажет жизнеспособность и проведет срочную мобилизацию.

    Однако деньги нужны столь остро, что из правительства Украины уже сигнализируют – нужно соглашаться на всё, лишь бы, правда, дали. Наверняка киевлянам неуютно от зрелища, когда главный «бандеровец» Капитолия, перебежав к «трампистам», превращается в делового человека. Однако сенатор Грэм, переживший это перерождение, не станет менее опасным врагом России и более приятным человеком только от того, что донес до Зеленского неприятные новости.

    Еще одной особенностью сделки по-республикански (или, если прямо, по-трамповски, потому что такое поведение республиканцам в Конгрессе диктует Трамп), скорее всего, станет то, что для обеспечения украинского кредита в Конгрессе потребуют конфискации замороженных в США активов России. Байден пока не решился на такой шаг, поскольку аналитики с Уолл-стрит считают его рискованным. Республиканцы Уолл-стрит ненавидят и исходят из того, что в России почти нет американских активов, которые она могла бы конфисковать в ответ.

    Это очередное напоминание того, что никакую из противодействующих в Вашингтоне сил нельзя воспринимать как союзника России – даже как ситуативного, временного и обретенного по принципу общего врага. Байден или Трамп, Маккарти или Джонсон, Кевин Бак или любой другой республиканец, которого нельзя заподозрить в работе на противника – все это чужие фигуры, чье противоборство есть грызня пауков в одной капитолийской банке.

    Если одна группа пауков внезапно кажется более симпатичной, чем другая, то только лишь потому, что она сейчас в оппозиции и по своей роли готова кусать не только Россию, но и тех пауков, которые считаются в США за главных. Потом они поменяются ролями. А вот роли России и США в идущем сейчас противостоянии поменяются вряд ли. Как бы Трамп, вернувшись в Белый дом, не сделал русофоба Грэма новым госсекретарем. Тот как будто для этого и старается.

    Главное
    Турция и США договорились о новой системе по антироссийским санкциям
    Госдеп заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
    Глава МИД Польши фразеологизмом ответил на вопрос о западных военных на Украине
    Эксперты предложили ответ на перевод экономики Европы на военные рельсы
    Спасшего командира танка «Алеша» бойца наградили орденом Мужества
    Преподаватель Кологривого объяснил пьяный дебош актера
    Названа самая счастливая страна мира

    Зачем Европа выгоняет российское зерно

    Европа собирается ввести запретительные пошлины на российское зерно, хотя европейские фермеры страдают в первую очередь от украинского. Однако, похоже, что другого способа остановить беспрецедентные по масштабам фермерские бунты Еврокомиссия не придумала. Чем обернется такой шаг для России и для самих европейцев? Подробности

    Перейти в раздел

    США сделали России оскорбительно несвоевременное предложение

    Вашингтон, перерезавший почти все линии контактов с Москвой, вдруг предложил ей начать стратегический диалог по контролю за вооружениями. Причем предложил публично – на полях ООН, где такому развитию событий многие рады. Это ловушка для России или шанс на восстановление хотя бы таких отношений с США, которые подстрахуют мир от начала ядерной войны? Подробности

    Перейти в раздел

    Как русская радиоразведка обманывала японцев и немцев

    Современные боевые действия невозможно представить без радиоразведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эти методы активно применяются сегодня российскими войсками и во время спецоперации. Между тем сами эти виды вооруженной борьбы зародились в России ровно 120 лет назад усилиями знаменитого русского флотоводца, командующего Тихоокеанским флотом вице-адмирала Степана Макарова. Как это произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Антиукраинскую коалицию в США уничтожают изнутри

    Сенатор-русофоб Линдси Грэм привез из Вашингтона в Киев плохие вести для президента Украины Владимира Зеленского: коалиция Дональда Трампа, контролирующая Палату представителей, готова выделять Украине помощь только в кредит и только в случае срочной мобилизации. Однако и у этой коалиции не все гладко: над ней нависла угроза, о которой там раньше не задумывались. Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США выгоняют из Нигера

      Власти Нигера разорвали соглашение с США, на основании которого в стране находятся две американские военные базы. Ранее из Нигера изгнали французский военный контингент, что стало большим ударом для Парижа. Но это разные истории, и новое решение африканцев отдает сенсацией.

    • Итоги выборов в России не устроили Запад

      Переизбрание Владимира Путина президентом России прошло в условиях рекордной явки, результат тоже оказался рекордным. Однако на Западе все равно открыли дискуссию о «легитимности» российских выборов и о признании их итогов. Что на это можно ответить?

    • Президент Латвии призвал разрушить Россию

      Президент Франции Эммануэль Макрон наконец-то нашел союзников для отправки войск на Украину. Это Латвия, властям которой полностью отказал инстинкт самосохранения, что и доказал ее президент Эдгар Ринкевич.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............