Банду Байдена будут уничтожать по частям

Tекст: Дмитрий Бавырин

Из всех проблем, которые стоят перед ним и Соединенными Штатами, президента Джо Байдена более всего расстраивают и злят нападки на его сына Хантера. Поэтому только немногим людям в окружении главы государства позволено поднимать эту тему.

Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает Axios – достаточно серьезное издание, чтобы верить хотя бы в то, что у него есть источники в Белом доме: некоторые топ-менеджеры портала ранее работали непосредственно на Байдена. Теперь их команда утверждает, будто президент обвиняет себя в проблемах сына: не стал бы баллотироваться в президенты, не было бы и проблем.

Вполне возможно, так оно и есть. Но муки совести выставляют Джо Байдена в двояком свете.

С одной стороны, он может претендовать на переходящее звание отца года. Потому что собственные дела президента плохи. В его партии раскол из-за Израиля, его дорогостоящие проекты по «изоляции России» и «победе Украины» прогорают, его запросы к парламенту встречают в штыки, его рейтинг доверия низок как никогда, а во всем мире смеются над его старческими слабостями, поскольку проявляет их не просто пожилой человек, а как бы лидер сверхдержавы, которая хочет, чтобы за ней всегда оставалось последнее слово.

Вместо слов сейчас бормотания с бумажки или нервический смех, когда президенту задают сакраментальные вопросы о будущем войны и мира.

Однако главное для него – это его сын. Байден раз от разу повторяет, что гордится отпрыском, хотя знает (про это весь мир уже знает), что он дармоед и прощелыга, который по своей наркоманской забывчивости забыл в ремонте ноутбук, чем и подвел родного отца под расследование об импичменте.

Всегда стой за своих. Самое ценное в жизни – семья. Твоя кровь – это твое наследие.

Так, кстати сказать, выглядят традиционные ценности. И семья Байденов соблюдает их со священной почтительностью, как семья Корлеоне.

Это и есть вторая сторона: трогательные заботы отца допустимо назвать коррупцией на высшем уровне, трайбализмом и клановостью, тем более что в схемах Байдена-младшего по торговле влиянием Байдена-старшего также участвовал Джеймс Байден – брат нынешнего президента. Им с Хантером приписали переводов от бизнесменов из Китая, Румынии и Украины как минимум на 24 млн долларов.

Одна десятая от суммы сделок причиталась некоему «большому парню», как называл его Хантер в личной переписке. Сложно сомневаться, что «большой парень» – нынешний президент. Вряд ли какой-то другой «большой парень» стал бы терпеть «схематозы» двух других Байденов, если он им не ближайший родственник.

Вопрос, который Палата представителей США пытается разъяснить вот уже пять месяцев, сводится к следующему: был ли Хантер Байден мошенником, который зарабатывал на имени родителя «втемную», или же он действовал как часть семейной банды, а заказчики получали то, за что платили – лоббизм со стороны вице-президента (тогда еще вице-президента) Соединенных Штатов Америки.

Это довольно простой вопрос, ответ на который был очевиден еще несколько лет назад, когда содержимое ноутбука Хантера попало в СМИ. Линия защиты Байденов была такой, что весь компромат из личной переписки – «это российская пропаганда». Больше этот довод не работает, однако каждый новый факт, выявленный Палатой представителей, лишь добавляет малосущественные детали в ясную картину. Уже известно, что Байден-старший контактировал с бизнес-партнерами сына, хотя и отрицал это. Видимо, полагался на силу псевдонимов и дополнительных почтовых ящиков, но и их давно «спалили».

Эту «банду черной кошки» режут по кусочкам отвратительно долго, и принятая в среду резолюция Палаты представителей уже звучит как издевательство. То, что ранее анонсировалось как «решение по импичменту», оказалось резолюцией комитета по регламенту о «проведении дальнейшего расследования с целью вынесения импичмента», а не самим импичментом.

Все республиканцы были за, все демократы – против. Аналогичного единодушия можно ждать и по окончательному голосованию в нижней палате Конгресса, а потом и в верхней. Расклад говорит о том, что Палата представителей всё утвердит, но 67 голосов (или две трети) сенаторов республиканцы не наберут. То есть формально импичмент будет вынесен, но Байден останется в должности.

Правда, не очень надолго, всего на год: согласно последним соцопросам, Дональд Трамп обходит Байдена минимум на пять процентных пунктов уже в семи так называемых неопределившихся штатах, которые определяют итог выборов. И все же президентская пенсия – это не позорная отставка.

По-прежнему не очень понятно, как огромная Демократическая партия может не иметь «плана Б» и допустить такое, что единственный ее кандидат и главная надежда – это глубокий и, судя по всему, глубоко коррумпированный старик, который на ходу забывает собственную биографию.

Это может быть частью подковерных торгов между элитами обеих партий или стратегического отступления демократов. Вдруг они решили перевалить на республиканцев накопившиеся проблемы Америки (от штурма южных границ мигрантами до конфликта на Украине) и уйти в оппозицию, чтобы зубоскалить со стороны и попытаться вернуть своего человека в Белый дом спустя четыре года.

К тому моменту Байден-старший рискует окончательно потерять связь с реальностью, а Хантер Байден рискует иначе: ему грозит реальный и существенный тюремный срок за неуплату налогов с тех самых 24 миллионов от китайско-румынского бизнеса. Это очень токсичное обвинение, поскольку к тем, кто плохо платит налоги, в Америке строги и закон, и общество. Заполнение декларации – это тяжелый ежегодный труд для большинства семей, так что престарелый мажор Хантер получил причину для того, чтобы в этих семьях возненавидели и его, и весь ушлый байденовский клан.

Хантер также получит обвинение в неуважении к Конгрессу, поскольку не явился на его вызов для дачи показаний по делу об импичменте. Точнее, явился, но дошел только до дверей. Оттуда мажор и алкоголик обратился к журналистам с речью, из которой следовало, что над его отцом, честнейшим человеком, готовят политическую расправу. Казните, мол, меня, а президента не трогайте.

Сын за отца, как и отец за сына. Налицо случай, когда непутевый отпрыск губит карьеру родителя, который перед этим его плохо воспитал. Заезженный сюжет не пошел впрок одной из главных семей Соединенных Штатов. Впрочем, потому и не пошел, что Байдены в США – в числе главных.

В Белом доме уже успели заявить, что президент не выпишет для Хантера помилования, если вердикт суда будет обвинительным. Но не стоит считать, будто честь Байденам дороже семейных уз. В самом худшем случае Хантер просто сбежит из США, чтобы в дальнейшем играть роль политического беженца.

Отец не может его помиловать, поскольку это бьет по его партнерам в политике и бизнесе – другой части ближнего круга, где престарелый президент не просто отец, а «крестный отец». Побег же сохранит внутреннюю репутацию фирмы и единство семьи – главной ценности Джо Байдена.

А вот его власть, кажется, уже ничто не сможет спасти. По крайней мере, законным путем.

Правда, закон – это не то, что останавливает клан Байденов.