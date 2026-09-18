Лавров назвал участие в выборах общим ответом желающим ослабить Россию

Лавров: Участие в выборах станет ответом желающим ослабить Россию

Tекст: Вера Басилая

Лавров подчеркнул, что в ближайшие дни россиянам предстоит сделать важный выбор. Результаты голосования будут иметь серьезное значение для будущего страны, ее поступательного развития, а также обеспечения безопасности и суверенитета, передает РИА «Новости».

«Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, лишить нас права самостоятельно определять свою судьбу», – сказал Сергей Лавров в своем обращении, процитировав слова президента РФ Владимира Путина.

Напомним, Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием.

Президент Владимир Путин выступил со специальным телеобращением к нации перед выборами.

Председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать избирательный процесс.

В пятницу утром в регионах России открылись участки для трехдневного голосования.