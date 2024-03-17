16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.0 комментариев
Губернатор рассказал о ходе голосования на Чукотке
Кузнецов: На Чукотке выборы президента России прошли штатно и активно
Выборы президента России в Чукотском автономном округе прошли штатно, явка была высокая, сообщил губернатор округа Владислав Кузнецов после закрытия всех участков для голосования в регионе.
По его словам, голосование на 55 участках прошло штатно, с достойной явкой, на 12 участках в национальных удаленных селах она составила 100%, передает РИА «Новости».
Кузнецов отметил, что более 10% жителей проголосовали досрочно. За ходом выборов следили 194 наблюдателя.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.
Ранее очная явка на выборах президента России превысила 60%.