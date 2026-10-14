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    Ольга Андреева Ольга Андреева Протесты во Франции не приведут ни к чему

    Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский ПВО становится бизнесом

    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Публичная казнь разрушительна для души

    Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

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    14 октября 2026, 10:01 • Новости дня

    Ирландия выступила против инициативы Германии ограничить визы для россиян

    Rapporteur: Ирландия отвергла план Германии ограничить визы для россиян

    Tекст: Мария Иванова

    Председательствующая в Совете Евросоюза Ирландия подвергла сомнению предложение Берлина выдавать российским туристам визы, действующие только на территории страны выдачи.

    Берлин выступил с инициативой выдавать гражданам России шенгенские визы, которые будут действительны исключительно в пределах выдавшего их государства, чтобы обязать страны, продолжающие принимать российских туристов, нести за это ответственность, передает ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.

    Ирландия заявила, что подобный план не способен обеспечить безопасность и рискует подорвать доверие между государствами Шенгенской зоны.

    Традиционное сопротивление ужесточению ограничений оказывают Франция и Италия, на долю которых приходится большое число выдаваемых россиянам виз, в то время как Германия настаивает на введении лимитов. Ожидается, что Еврокомиссия предложит целевые визовые ограничения в начале следующего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Каллас назвала своей целью сокращение выдачи туристических виз россиянам.

    В воскресенье Евросоюз подготовил ужесточение визового режима для туристов из России.

    В прошлом месяце туристические страны ЕС выступили против запрета на выдачу виз россиянам.

    13 октября 2026, 13:03 • Новости дня
    Кремль заявил о риске срыва топливной сделки России и США из-за санкций ЕС
    Кремль заявил о риске срыва топливной сделки России и США из-за санкций ЕС
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Новые санкции и другие действия Европейского союза могут помешать реализации топливной сделки между Россией и США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Европа с помощью новых санкций или других барьеров способна вмешаться в осуществление договоренностей между Москвой и Вашингтоном, пишет ТАСС.

    «То, что это может помешать, это безусловно», – заявил Песков, отвечая на вопрос о рисках для сделки со стороны Евросоюза.

    Пресс-секретарь президента также добавил, что Москва продолжает контакты по вопросам возможного энергетического перемирия. При этом он подчеркнул, что каких-либо изменений по сравнению со вчерашним днем не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ЕС готовил новые санкции против России вопреки сделке Трампа.

    В воскресенье президент Сербии Александр Вучич заявил, что США разорвали цепь антироссийских санкций договоренностями с Россией.

    Премьер Словакии Роберт Фицо высмеял наивность Евросоюза из-за сделки Москвы и Вашингтона.

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    13 октября 2026, 19:12 • Новости дня
    Лидер АдГ потребовала заключить с Россией «дизельную сделку» по примеру США

    Вайдель призвала перенять опыт США и заключить с Россией «дизельную сделку»

    Лидер АдГ потребовала заключить с Россией «дизельную сделку» по примеру США
    @ IMAGO/Andreas Gora/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель призвала власти ФРГ последовать примеру президента США Дональда Трампа и заключить с Россией прагматичную «дизельную сделку».

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что Германия нуждается в «дизельной сделке» с Россией по примеру США. Политик назвала действия американского лидера Дональда Трампа в отношении поставок энергоносителей из России правильным путем, который Германии следует перенять, передает ТАСС.

    «Мы тоже хотим «дизельную сделку» для немцев, для нашей страны, для Германии. И именно поэтому мы должны сесть за стол переговоров», – заявила Вайдель.

    Она подчеркнула, что глава Белого дома действует очень прагматично и заключает выгодные договоренности для своих потребителей, в то время как Берлин остается ни с чем. Кроме того, лидер партии подвергла критике текущую политику ФРГ в отношении Украины, назвав ее провальной.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал взаимовыгодным соглашение России и США по поставкам дизеля.

    В воскресенье в Германии уже призывали заключить сделку с Москвой по дизелю вслед за Вашингтоном.

    В субботу Минэкономики ФРГ ответило на договоренность России и Соединенных Штатов по дизтопливу.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    13 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    Рябков: Новые санкции Евросоюза отрицают сами себя

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что новые санкционные пакеты Европейского союза в отношении российской нефти отрицают сами себя, поскольку европейские политики уже не знают, что еще придумать.

    Власти европейских стран испытывают очевидные трудности с изобретением новых антироссийских ограничений, поэтому им следует внимательнее изучить списки уже принятых мер. В Европе исчерпали фантазию для усиления давления на Москву, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    «Эти пакеты, пакетные решения, они уже как бы сами себя отрицают. Они не знают, что придумать. Взяли бы для начала проверили, сколько юридических и физических лиц дублируется в этих пакетах», – заявил Рябков во время общения с журналистами по поводу очередного пакета европейских санкций, касающихся поставок российской нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник структуры ЕС начали готовить новые санкции против России вопреки сделке Дональда Трампа.

    В понедельник постпредство России сравнило санкции Евросоюза с игрой отчаявшегося картежника.

    Позже Брюссель ввел санкции против дочерних предприятий компании «Северсталь».

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    13 октября 2026, 15:09 • Новости дня
    Полиция Баварии объяснила причину ЧС в аэропорту Нюрнберга

    Полиция Баварии: ЧС в аэропорту Нюрнберга вызвал сигнал о захвате самолета

    Tекст: Мария Иванова

    Чрезвычайная ситуация в аэропорту Нюрнберга возникла из-за сигнала о захвате воздушного судна, который поступил из кабины пилотов.

    «Из кабины был отправлен код «7,5 тыс.» (предупреждение о захвате самолета), при этом пилот перестал выходить на связь по радио. В качестве меры предосторожности были подняты по тревоге несколько дежурных самолетов», – говорится в сообщении полиции Баварии в соцсети.

    Ранее стало известно, что ЧС в аэропорту связана с рейсом с греческого острова Корфу. По информации Bild, это был самолет авиакомпании Corendon Airlines, который перед посадкой сопровождали истребители Eurofighter, передает ТАСС.

    Утром во вторник работа аэропорта Нюрнберга была приостановлена после того, как три пилота независимо друг от друга сообщили о неопознанном летательном объекте, предположительно дроне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник полиция Германии сняла угрозу после ЧС в аэропорту Нюрнберга.

    Утром аэропорт закрыли из-за неопознанного летающего объекта.

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    13 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    Власти ФРГ запланировали создать газовый резерв за счет взносов с граждан

    Reuters: Германия профинансирует создание газового резерва за счет граждан

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Германии решило сформировать национальный чрезвычайный запас газа путем введения нового целевого сбора с населения.

    Правительство Германии планирует создать национальный чрезвычайный резерв газа и оплатить его за счет целевого сбора с домохозяйств, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

    Согласно законопроекту, сбор покроет прогнозируемые расходы на формирование резерва, которые за первые 10 лет могут достичь 3,08 млрд евро. Взимание средств начнется 1 октября 2027 года. Ожидается, что для среднестатистической семьи дополнительные расходы составят от 3,77 до 7,20 евро ежегодно.

    Запас в объеме 24 ТВтч газа необходим для обеспечения дополнительных объемов топлива на случай чрезвычайных ситуаций, диверсий или сбоев в работе критически важной инфраструктуры. Такого объема хватит, чтобы полностью компенсировать прекращение работы крупнейшего газоимпортного объекта страны в течение 30 дней.

    Инициатива продвигается вопреки критике со стороны депутатов от правящей коалиции. В Минэкономики ФРГ отказались комментировать разработку документа, хотя ранее глава ведомства Катерина Райхе допускала возможность финансирования проекта напрямую из федерального бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Бундесбанк предрек сохранение высокой инфляции в ФРГ из-за энергокризиса.

    В августе в Германии потребовали запустить «Северный поток» из-за полупустых хранилищ.

    До этого власти страны исключали возможный дефицит газа зимой.

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    14 октября 2026, 02:46 • Новости дня
    Спецпредставитель ЕС О'Салливан: Большинство стран не соблюдают санкции к России

    Tекст: Антон Антонов

    Большинство стран мира не считают нужным соблюдать европейские рестрикции против России из-за отсутствия мандата ООН, заявил спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан на Варшавском форуме по безопасности.

    «Проблема наших санкций заключается в том, что они не санкционированы ООН. Поэтому большинство стран мира не считают необходимым их соблюдать. Поэтому мы, к сожалению, никогда не сможем полностью перекрыть поставки», – посетовал О'Салливан.

    Он добавил, что у западных производителей нет технической возможности контролировать дальнейший путь своей продукции после того, как она несколько раз сменит владельца, передает РИА «Новости».

    «Компании теряют контроль после второй или третьей перепродажи. Они даже не знают, куда попадает их продукция», – отметил спецпредставитель ЕС по санкциям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Еврокомиссия начала подготовку 23-го пакета антироссийских ограничений и обсудила возможные новые запреты.

    О'Салливан заявил, что возможности санкционной политики Евросоюза имеют объективные пределы и не гарантируют достижения поставленных целей.

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    14 октября 2026, 00:48 • Новости дня
    Еврокомиссия предложила Украине продавать зерно в Африку и Азию

    Еврокомиссар Кос: Украина может продавать зерно в Африку и Азию

    Tекст: Антон Антонов

    Украина должна в особом порядке войти в общую аграрную политику ЕС и продавать зерно на рынки Африки и Азии, чтобы не усугублять перепроизводство в Евросоюзе, заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос.

    «Что касается договоренностей по сельскому хозяйству, Украина должна будет стать частью общей аграрной политики Евросоюза в специально оговоренном порядке. Как именно это произойдет – это будут обсуждать страны ЕС и, конечно, сама Украина. Детали будут определять страны – члены ЕС во время переговоров о приеме Украины по пятому переговорному кластеру. Мы в Еврокомиссии хотим защищать европейских фермеров и одновременно помочь Украине продавать ее продукцию на ее традиционных рынках», – сказала Кос.

    Позднее она уточнила, что под традиционными рынками Еврокомиссия понимает Африку, Азию и Ближний Восток, куда, по ее словам, Украина должна иметь возможность экспортировать аграрную продукцию. Еврокомиссия пока не понимает, как аграрный сектор на Украине сможет вписаться в европейский рынок, который уже сталкивается с перепроизводством, передает ТАСС.

    Аграрный характер экономики на Украине создает для стран ЕС серьезные трудности, поэтому переговорный блок по сельскому хозяйству в переговорах о вступлении пока не открыт.

    Общая аграрная политика ЕС, призванная поддерживать сельское хозяйство государств Евросоюза, включая масштабные субсидии фермерам, сейчас получает более трети бюджета ЕС. В случае приема Украины в Евросоюз ситуация, по оценке Еврокомиссии, может резко обостриться из-за больших объемов и значительно более низкой себестоимости украинской продукции по сравнению с европейской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, менее половины европейцев поддержали скорейшее вступление Украины в ЕС.

    Украина заявила, что не согласна на вступление в Европейский союз в случае введения постоянных лимитов на продажу зерна.

    Еврокомиссия предложила ограничить доступ Украины к рынку ЕС в случае вступления.

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    13 октября 2026, 12:56 • Новости дня
    Франция и Германия приблизились к сделке по двигателям внутреннего сгорания

    Politico: В ЕС анонсировали скорую сделку Франции и Германии по автомобилям

    Tекст: Игорь Иножарский

    Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Стефан Сежурне заявил, что компромиссное соглашение между Францией и Германией по ослаблению правил для двигателей внутреннего сгорания будет заключено в ближайшие дни.

    Франция и Германия планируют в ближайшее время заключить соглашение об усилении защиты европейской промышленности в обмен на смягчение экологических требований к автомобилям, пишет Politico.

    «Это соглашение должно быть доработано в ближайшие несколько часов или в ближайшие несколько дней», – заявил Сежурне. Он выразил надежду, что договоренность поможет выйти из тупика при обсуждении Закона об ускорении промышленности в Европарламенте.

    Еврокомиссар отметил, что готов проявить гибкость в вопросе запрета двигателей внутреннего сгорания при условии сохранения общих целей по снижению выбросов. По его словам, главная задача инициатив – обеспечить бесперебойное развитие производства внутри Европы на основе взаимности с торговыми партнерами.

    Кроме того, комментируя идею лидера французской правой партии Марин Ле Пен в одностороннем порядке сократить взносы страны в бюджет Евросоюза, Сежурне сравнил такой шаг с полным выходом из объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз ввел санкции против дочерних предприятий компании «Северсталь». В прошлом месяце Александр Шохин назвал внешнее управление западными активами сигналом для ЕС. Весной премьер Италии Джорджа Мелони охарактеризовала Евросоюз как «недальновидный бюрократический гигант».

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    13 октября 2026, 10:29 • Новости дня
    ЕС готовил новые санкции против России вопреки сделке Трампа

    Politico: ЕС готовил новые санкции против России вопреки сделке Трампа

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на саммите ЕС в четверг лидеры стран Союза добиваются ужесточения санкций против России, расходясь с курсом президента США Дональда Трампа, смягчившего ограничения на экспорт российского дизеля.

    Европейские лидеры на саммите Европейского совета в Брюсселе намерены потребовать новых ограничительных мер против России, в том числе санкций, нацеленных на нефтяные доходы Москвы, тогда как президент США Дональд Трамп пошёл на сделку с Владимиром Путиным по смягчению ограничений на экспорт российского дизеля, пишет Politico.

    По данным издания, страны ЕС отвергли утверждения Трампа о достигнутом «энергетическом перемирии» между Россией и Украиной и считают, что сокращение энергетических доходов Кремля остаётся ключевым условием давления для завершения конфликта. «Россия не заинтересована в деэскалации, прекращении огня или мире, – заявил на конференции по безопасности в Варшаве премьер-министр Польши Дональд Туск. – Поэтому я поеду в Брюссель, чтобы попросить партнёров серьёзно рассмотреть возможность увеличения санкций против России».

    Канцлер Германии Фридрих Мерц также выступил за дальнейшие ограничения, напомнив об ударах России по энергетической инфраструктуре на Украине несмотря на заявления Трампа о перемирии. «Россия будет вести переговоры добросовестно только под давлением», – сказал Мерц, подчеркнув, что после атак на гражданское энергоснабжение Украины санкции следует «ещё более ужесточить». Накануне министры иностранных дел ЕС согласовали крупнейшее расширение санкционного списка, включив более 1,6 тыс. физических и юридических лиц, а Еврокомиссия готовит 23-й пакет секторальных мер.

    Аналогичную линию заняли Британия и Норвегия. «Важно вводить санкции против России, чтобы не финансировать войну», – заявил министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик, призвав закрыть лазейки в действующих ограничениях. При этом, по оценкам европейских и украинских чиновников, соглашение Трампа и Путина о поставках дополнительных 4,8 млн т российского дизеля на мировой рынок даёт объём, равный примерно десяти дням потребления США, и потому окажет «минимальное» влияние на цены на топливо.

    По информации источников Politico в европейских структурах, многие дипломаты считают, что резкий поворот Трампа к смягчению энергосанкций в первую очередь связан с предстоящими промежуточными выборами в Конгресс, на фоне роста цен на топливо после начала американско-израильской войны с Ираном. Президент обещал в кампании 2024 года снизить цену бензина ниже двух долларов за галлон, но сейчас избиратели платят более чем вдвое больше. При этом в ЕС сомневаются, что Путин выполнит обещания по наращиванию поставок, поскольку удары по украинской энергетической инфраструктуре продолжаются, а Киев, по его словам, не был консультирован по сделке.

    Разногласия усилили призывы в Европе к более жёсткой линии Вашингтона. Туск призвал Европу и США совместно показать Москве готовность к ужесточению мер, а глава внешнеполитической службы ЕС Кайя Каллас напомнила о масштабном санкционном законе против России, автором которого выступил покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм. Документ, подписанный Трампом в прошлом месяце, расширяет инструменты давления на российскую энергетику, но ещё не реализован в полном объёме, и европейские чиновники требуют применять его, а не смягчать экспортные ограничения.

    Некоторые американские республиканцы также настаивают на жёстком курсе. «Нам нужно реализовывать закон о санкциях против России», – заявил конгрессмен-республиканец Дэн Креншоу на конференции в Варшаве. На этом фоне в Европе обсуждают зависимость от США на фоне сообщений, что американские власти якобы угрожали ограничить доступ Украины к оружию, если Киев не прекратит удары по российским НПЗ. По словам представителя НАТО, пока «нет признаков» реализации таких угроз, поскольку сдерживание поставок ударило бы и по американским производителям вооружений.

    Источник в НАТО отметил, что инициатива PURL, в рамках которой европейские союзники финансируют закупки американского оружия для Украины, выгодна США. Комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс, не комментируя напрямую сообщения о возможных ограничениях, заявил, что Европе необходимо гораздо быстрее брать на себя «основную ответственность» за собственную оборону по мере снижения военного присутствия США на континенте. Ближайшей проверкой единства Запада станут решения саммита ЕС в четверг, когда лидеры Союза попытаются сохранить давление на Москву на фоне расхождений с Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Сербии Александр Вучич заявил, что Брюссель требует от Белграда присоединиться к антироссийским санкциям. В понедельник постоянное представительство России при ЕС сравнило политику санкций Евросоюза с игрой отчаявшегося картёжника. В тот же день Евросоюз ввёл санкции против российского девелопера «Самолет».

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    13 октября 2026, 13:45 • Новости дня
    Аэропорт Нюрнберга закрыли из-за неопознанного летающего объекта

    Dpa: Аэропорт Нюрнберга закрыли из-за возможного появления беспилотника

    Tекст: Мария Иванова

    В Германии аэропорт Нюрнберга временно прекратил прием и отправку рейсов после того, как несколько пилотов сообщили о появлении в зоне полетов неопознанного аппарата.

    Воздушная гавань перестала принимать и отправлять рейсы из-за неподтвержденной чрезвычайной ситуации в воздухе, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

    Работа аэропорта была ограничена еще во вторник утром. Это произошло после того, как три пилота независимо друг от друга доложили диспетчерам о неизвестном летательном объекте. Предполагается, что в районе аэродрома мог появиться коммерческий или самодельный беспилотник.

    Немецкая полиция незамедлительно приняла меры для обнаружения аппарата. К поискам нарушителя воздушного пространства привлекли полицейский вертолет, однако пока эти усилия не увенчались успехом и объект не найден.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце аэропорт Вильнюса закрыли из-за появления неустановленных беспилотников.

    Летом в Германии возле аэропорта нашли начиненный взрывчаткой дрон.

    Журналисты заявили о возможной инсценировке Киевом атаки беспилотника в аэропорту Лейпцига.

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    14 октября 2026, 01:12 • Новости дня
    СДПГ и «Зеленые» приостановили переговоры о коалиции с Левой партией в Берлине

    ZDF: В Берлине СДПГ и «Зеленые» прервали коалиционные переговоры с Левой партией

    Tекст: Антон Антонов

    Социал-демократическая партия Германии и партия «Зеленые» временно отказались от переговоров о формировании правительства Берлина с Левой партией, сообщает ZDF.

    «После первого заседания парламентской фракции Левой партии в Берлинской палате представителей «зеленые» и СДПГ приостановили предварительные переговоры с Левой партией о формировании правительства», – сообщает ZDF.

    Одним из условий начала консультаций было подписание соглашения о защите еврейской общины Берлина и признании права Израиля на существование. Остановка переговоров связана с включением во фракцию левых Ванессы Эмде, которую ранее обвиняли в антиизраильской риторике. При этом сопредседатель фракции Тобиас Шульце отметил, что декларацию об осуждении антисемитизма поддержали 44 депутата, включая саму Эмде, передает РИА «Новости».

    «Мы приняли к сведению, что фракция партии «Левые» пришла к иным решениям. Это означает, что мы вынуждены приостановить предварительные переговоры, чтобы оценить, сохраняет ли силу наша договоренность, достигнутая на прошлой неделе», – заявили основные кандидаты «Зеленых» и СДПГ Вернер Граф и Штеффен Крах.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал отказаться от союза с Левой партией, что вызвало резкую критику со стороны ее сопредседателя Элиф Эральп.

    По итогам сентябрьских выборов в берлинскую Палату депутатов левые заняли первое место, набрав 25,7% голосов, и претендуют на пост бургомистра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу СДПГ, «Зеленые» и «Левые» завершили переговоры о коалиции в Померании.

    «Альтернатива для Германии» одержала победу на выборах в ландтаг Мекленбурга – Передней Померании.

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    14 октября 2026, 01:45 • Новости дня
    Евросоюз расширил переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

    ЕС открыл переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении по двум кластерам

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз открыл с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении еще по двум тематическим кластерам членства, говорится в заявлении Совета ЕС.

    Евросоюз открыл с Украиной переговоры по кластерам «Внутренний рынок» и «Конкурентоспособность и инклюзивный рост», передает РИА «Новости».

    «Сегодня ЕС и Украина сделали еще один важный шаг в процессе вступления», – говорится в заявлении.

    Одновременно Евросоюз открыл переговоры с Молдавией по данным кластерам, передает ТАСС.

    По оценке Еврокомиссии, Молдавия могла бы перейти к этим кластерам еще в июле, однако страна включена в одну группу расширения с Украиной, поэтому ключевые этапы переговоров о вступлении для государств одной группы проходят синхронно, и открытие новых блоков для Кишинева зависит от готовности стран ЕС двигаться вперед в переговорах с Киевом.

    Процесс переговоров о приеме новых членов в ЕС разбит на 33 главы, объединенные в шесть тематических кластеров.

    Для завершения переговоров по открытым главам установлены контрольные показатели, выполнение которых будет оцениваться позднее и не ведет к автоматическому вступлению в Евросоюз.

    Кандидатам на вступление необходимо привести национальное законодательство в соответствие с нормами ЕС, выполнить все условия по каждому разделу и получить единогласное одобрение стран объединения для приема.

    Черногория ведет переговоры о вступлении с июня 2012 года, а Сербия – с января 2014 года, при этом, несмотря на открытие множества переговорных глав, обе страны до сих пор не стали членами Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Еврокомиссия предложила Украине направлять избыточные объемы зерна на рынки Африки и Азии.

    В понедельник Венгрия одобрила открытие новых глав переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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    13 октября 2026, 10:40 • Новости дня
    «Радикальные дочери» осудили Мерца и остались без денег

    S&#252;ddeutsche Zeitung: Критика Мерца оставила «Радикальных дочерей» без денег

    Tекст: Игорь Иножарский

    Немецкий демократический проект «Радикальные дочери» обратился в суд после внезапной отмены государственного финансирования, последовавшей за критикой в адрес канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

    Проект «Радикальные дочери» раскритиковал канцлера Мерца и внезапно лишился финансирования, которое считалось гарантированным, пишет Süddeutsche Zeitung.

    Теперь спор между организацией и правительством будет решаться в суде. Отмечается, что внутренние электронные письма профильных ведомств подтверждают подозрения о связи потери гранта с критикой в адрес главы правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев назвал отказ канцлера ФРГ Фридриха Мерца от российского топлива ошибкой. В субботу лидер АдГ Тино Хрупалла обвинил главу правительства в предпочтении Украины интересам граждан Германии.

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    13 октября 2026, 21:30 • Новости дня
    Хакеры парализовали строительство подводного тоннеля между Германией и Данией

    Bild: Кибератака прервала стройку тоннеля между Германией и Данией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Неизвестные злоумышленники вывели из строя IT-инфраструктуру немецкого консорциума Femern Link Contractors, что практически остановило возведение крупного подводного тоннеля под проливом Фемарнбельт.

    В результате вмешательства на строительной площадке перестали работать электронные пропуска, а сотрудникам запретили пользоваться компьютерами и сетью Wi-Fi. Была приостановлена работа некоторых кораблей, часть операций строителям приходится выполнять вручную, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    Датская государственная компания Femern A/S подтвердила получение информации об инциденте. Кто именно стоит за кибератакой на компьютерные системы консорциума, пока неизвестно.

    Тоннель длиной 18 км соединит датский город Редбюхавн и немецкий Путтгарден. Он должен стать самым длинным погружным тоннелем в мире и будет включать четырехполосную автомобильную дорогу, а также двухпутную железную дорогу. Открытие объекта запланировано на 2029 год. Время в пути составит 10 минут на машине и семь минут на поезде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом власти ФРГ разрешили спецслужбам проводить масштабные кибератаки.

    МИД Германии вызвал российского посла из-за действий хакеров. В 2024 году немецкое МВД подверглось кибератаке.

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    13 октября 2026, 21:17 • Новости дня
    В Евросоюзе признали ограниченный эффект санкционной политики

    Спецпредставитель Евросоюза признал пределы возможностей санкционной политики

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что возможности санкционной политики Евросоюза имеют объективные пределы и не гарантируют достижения поставленных целей.

    Спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан в ходе выступления на Варшавском форуме по безопасности констатировал неспособность рестрикций гарантировать выполнение поставленных задач, передает РИА «Новости».

    «Думаю, мы должны понимать, что возможности санкций всегда имеют пределы», – заявил О'Салливан.

    В качестве примеров неэффективности ограничений он привел развитие КНДР и Ирана в условиях многолетнего давления.

    Спецпредставитель Евросоюза признал, что запреты на передачу критически важных технологий далеко не всегда позволяют предотвратить их распространение.

    О'Салливан добавил, что технологические изменения существенно усложнили применение рестрикций и экспортного контроля, заметно снизив возможности государств полностью контролировать распространение технологий и продукции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Еврокомиссия начала подготовку 23-го пакета санкций против России.

    В понедельник постоянное представительство России при Евросоюзе сравнило европейские ограничительные меры с игрой отчаявшегося картежника.

    В прошлом месяце министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва не станет умолять об отмене рестрикций.

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