Tекст: Ольга Иванова

Песков сообщил, что противник не прекратил попытки атаковать российские объекты, а Россия, в свою очередь, продолжает специальную военную операцию. «Противник продолжает попытки нанесения ударов. Мы продолжаем нашу специальную военную операцию», – указал он на брифинге, комментируя новые атаки украинских беспилотников, в том числе в районе Балтики, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Кремль видит «очень опасную тенденцию» расширения террористической активности киевского режима на Балтике. По его словам, обострение ситуации связано с атакой на российское грузовое судно с применением беспилотников в международных водах Финского залива, примерно в трех морских милях от границы России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье беспилотники ударили по российскому сухогрузу в Финском заливе, и эксперты связали атаку с действиями Украины и стран Балтии и Северной Европы.

В тот же день военный эксперт Алексей Анпилогов заявил о возможной необходимости военного сопровождения российских судов после атаки украинских БПЛА в Финском заливе.

В субботу представитель Сил обороны Финляндии Аки-Маури Хухтинен допустил причастность Вооруженных сил Украины к удару дронов по российскому грузовому судну в Финском заливе.