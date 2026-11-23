В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.2 комментария
Кремль указал на «очень опасную тенденцию» расширения украинских терактов на Балтике
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что противник продолжает попытки атаковать российские объекты, тогда как Москва продолжает специальную военную операцию и фиксирует опасное расширение террористической активности киевского режима в районе Балтики.
Песков сообщил, что противник не прекратил попытки атаковать российские объекты, а Россия, в свою очередь, продолжает специальную военную операцию. «Противник продолжает попытки нанесения ударов. Мы продолжаем нашу специальную военную операцию», – указал он на брифинге, комментируя новые атаки украинских беспилотников, в том числе в районе Балтики, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Кремль видит «очень опасную тенденцию» расширения террористической активности киевского режима на Балтике. По его словам, обострение ситуации связано с атакой на российское грузовое судно с применением беспилотников в международных водах Финского залива, примерно в трех морских милях от границы России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье беспилотники ударили по российскому сухогрузу в Финском заливе, и эксперты связали атаку с действиями Украины и стран Балтии и Северной Европы.
В тот же день военный эксперт Алексей Анпилогов заявил о возможной необходимости военного сопровождения российских судов после атаки украинских БПЛА в Финском заливе.
В субботу представитель Сил обороны Финляндии Аки-Маури Хухтинен допустил причастность Вооруженных сил Украины к удару дронов по российскому грузовому судну в Финском заливе.