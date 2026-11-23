В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.2 комментария
Гендиректор ОЗХО предупредила о риске остановки работы из-за долгов
ОЗХО предупредила о риске приостановки работы с 1 января из-за нехватки денег
Гендиректор Организации по запрещению химического оружия Сабрина Даллафиор заявила, что ведомство может приостановить оперативную деятельность с 1 января из-за долгов государств-участников по взносам.
В Гааге проходит 31-я сессия Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия, на которой обсуждается сложная финансовая ситуация организации, передает РИА «Новости».
«В связи с несвоевременной уплатой обязательных взносов организация оказалась в непростом финансовом положении в текущем финансовом году», – сказала Даллафиор.
По ее словам, сегодня значительная часть взносов за 2026 год остается неоплаченной.
Гендиректор подчеркнула, что отсутствие поступлений в ближайшее время вынудит руководство приостановить запланированную оперативную деятельность с 1 января во избежание невыполнения финансовых обязательств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле новым руководителем Организации по запрещению химического оружия назначили швейцарского дипломата Сабрину Даллафиор.
Летом международная инстанция вернула Дамаску утраченные привилегии. В 2024 году Россия не смогла получить место в Исполнительном совете.