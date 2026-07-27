Представительница Швейцарии стала первой женщиной во главе ОЗХО

Представительница Швейцарии Далафиор вступила в должность гендиректора ОЗХО

Tекст: Мария Иванова

О вступлении Сабрины Далафиор в новую должность говорится в официальном заявлении структуры, передает РИА «Новости». Она стала пятым руководителем ведомства за всю его историю.

«Сегодня Сабрина Далафиор вступила в должность генерального директора Организации по запрещению химического оружия, став пятым гендиректором организации и первой женщиной, возглавившей ОЗХО с момента ее создания», – отмечается в документе.

Решение о назначении швейцарского дипломата приняли в ноябре прошлого года. Срок полномочий нового руководителя составит четыре года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года председатель конференции ОЗХО объявил о назначении Сабрины Даллафиор-Маттер новым генеральным директором организации.

Незадолго до этого Россия проиграла выборы в Исполнительный совет ОЗХО на период с 2026 по 2028 год.