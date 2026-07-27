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Представительница Швейцарии стала первой женщиной во главе ОЗХО
Представительница Швейцарии Далафиор вступила в должность гендиректора ОЗХО
Новым руководителем Организации по запрещению химического оружия назначена швейцарский дипломат Сабрина Далафиор, чей мандат продлится до июля 2030 года.
О вступлении Сабрины Далафиор в новую должность говорится в официальном заявлении структуры, передает РИА «Новости». Она стала пятым руководителем ведомства за всю его историю.
«Сегодня Сабрина Далафиор вступила в должность генерального директора Организации по запрещению химического оружия, став пятым гендиректором организации и первой женщиной, возглавившей ОЗХО с момента ее создания», – отмечается в документе.
Решение о назначении швейцарского дипломата приняли в ноябре прошлого года. Срок полномочий нового руководителя составит четыре года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года председатель конференции ОЗХО объявил о назначении Сабрины Даллафиор-Маттер новым генеральным директором организации.
Незадолго до этого Россия проиграла выборы в Исполнительный совет ОЗХО на период с 2026 по 2028 год.