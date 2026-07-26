При атаках дронов ВСУ на ДНР двое погибли и 14 жителей ранены

Двое погибли и 14 жителей ДНР ранены при атаках дронов ВСУ

Tекст: Катерина Туманова

«Два человека погибли, еще четырнадцать мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ. В Никитовском районе Горловки под удар попал рейсовый автобус. Жертвами стали водитель, родившийся в 1964 году, и пассажир 1966 года рождения», – написал он в Max-канале.

Пушилин уточнил, в том же районе ранения средней степени тяжести получили несколько пассажиров, среди которых пять женщин и двое мужчин.

В Центрально-Городском районе Горловки атаке подверглась машина скорой помощи. Пострадали трое медицинских работников и пациент.

Кроме того, в Калининском районе города ранен мужчина 1972 года рождения. На трассе Донецк – Мариуполь в Волновахском округе пострадал мужчина 1963 года рождения при атаке на легковой автомобиль. В Зугрэсе тяжелые ранения получил водитель грузовика 1965 года рождения.

Глава ДНР добавил, что в результате ударов повреждены три объекта гражданской инфраструктуры, а также несколько автомобилей в различных городских округах республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этот же день Горловке в результате атаки дронов ВСУ погибли четыре человека, а юные жители Горловки создали ангелов памяти жертв Донбасса.



