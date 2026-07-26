Дети в Горловке создали ангелов памяти жертв Донбасса

Tекст: Ольга Иванова

Сотрудники Движения Первых организовали мастер-класс для детей из пункта временного размещения и социального центра в Горловке,. В акции в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» приняли участие 30 детей, которые своими руками создали 257 бумажных ангелов, ставших частью инсталляции в местном музее.

«Никто не расскажет о страшных событиях в Донбассе лучше детей. Мы решили вместе с ребятами из социального центра и пункта временного размещения изготовить столько ангелов, сколько детей погибло в Республике. Это не просто поделки из бумаги: они символизируют память и надежду на то, что подобное больше не повторится», – рассказал Даниил Карабаев, специалист Движения Первых.

Специалисты отметили важность понимания детьми сути акции и передачи памяти через поколения. Все созданные поделки были размещены в музейной комнате «Солнечный круг», посвященной памяти погибших детей Донбасса.

Участница акции Анастасия Азеева подчеркнула значимость подобных мероприятий для сохранения истории, придя почтить память вместе со своей годовалой дочерью. Акция прошла в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

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