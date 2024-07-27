В новых регионах России почтили память погибших от обстрела ВСУ детей

По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, за десять лет пострадавшими от украинской агрессии были признаны более 24 тыс. детей в Донбассе и Новороссии.

«Только в нашей республике в результате украинских обстрелов погибли 68 детей. За каждой из этих смертей – безмерное горе их близких, страшная боль, которая не утихает с годами», – написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Он добавил, что сейчас в тылу делается все, чтобы дети чувствовали себя счастливыми, регионы-шефы организуют для них оздоровительные поездки, отдых в лагерях, образовательные проекты.

«Все вместе мы стараемся, чтобы дети Донбасса отвлекались от ужасов войн», – написал Пасечник.

В митинге-реквиеме, который состоялся в луганском парке имени Щорса, приняли участие заместитель руководитель администрации главы ЛНР Наталья Шкода, сенатор от ЛНР Ольга Бас, Уполномоченный по правам человека в республике Анна Сорока, Уполномоченный по правам ребенка в регионе Инна Швенк, врио главы Луганска Яна Пащенко, а также жители города и их дети.

Они возложили цветы к памятному знаку «Погибшим детям Луганщины» и запустили в небо шары, символизирующие невинные детские души. Память погибших в ходе военных действий собравшиеся почтили минутой молчания.

«Сегодня мы вспоминаем наших ангелов, которые всегда будут с нами, которые никуда не ушли. Привлечены к ответственности будут все виновные, потому что у нас нет срока давности. Вся Россия скорбит», – сказала в ходе акции Ольга Бас.

Инна Швенк напомнила, что за десять лет развязанного Украиной вооруженного конфликта 228 детей республики получили ранения различной степени тяжести, некоторые из них впоследствии остались инвалидами.

Анна Сорока подчеркнула, что жители ЛНР обязаны помнить об этих страшных трагедиях, унесших детские жизни, и продолжать доносить правду всему миру:

Кроме того, в этот день память погибших юных жителей Донбасса почтили представители Министерства труда и социальной политики ЛНР и воспитанники детского санатория «Незабудка». Они возложили к мемориалу «Погибшим детям Луганщины» цветы и игрушки.

После минуты молчания участники мероприятия посетили концерт-реквием «Я. Война. Моя семья», который прошел в детском учреждении.

Кроме того, накануне Дня памяти детей-жертв войны в Донбассе акцию-реквием в столичном парке провели представители Министерства молодежной политики ЛНР совместно с активистами и волонтерами молодежных организаций региона. Они возложили цветы к мемориалу и зачитали имена тех ребят, которые были зверски убиты киевским режимом.

В городском историко-художественном музее Стаханова в этот день состоялась фотовыставка. На ней были представлены фотографии детей из Стаханова, Ирмино и Алмазной, чьи жизни оборвались вследствие украинской агрессии.

В ходе мероприятия почтили память погибших детей и подростков депутат нарсовета ЛНР Светлана Алешина, депутаты местного совета, представители городской администрации, юнармейцы и жители города.

Всего за время боевых действий в муниципалитете погибло пятеро детей. Первой жертвой стала Арина Гусак, ей не было и пяти лет. 21 января 2015 года вместе со своей мамой она шла в детский сад, но их путь прервал обстрел со стороны ВФУ. К сожалению, список жертв пополнился именами: Никита Зленко, Карина Изотова, Игорь Галета, Данил Михайлов.

В завершении присутствующие возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших детей минутой молчания.

В ДНР День памяти детей – жертв войны на Донбассе был учрежден указом главы республики Дениса Пушилина в 2022 году.

«Из-за преступных приказов киевского режима убиты 282 ребенка в Донецкой Народной Республике, а 758 деток получили ранения. Это страшные цифры. У этих мальчиков и девочек могла быть впереди целая жизнь, полная мечтаний и надежд, но украинский неонацисткий режим убил их в самом начале пути», – заявил глава ДНР, Денис Пушилин.

В День памяти детей – жертв войны на Донбассе жители несут цветы к мемориалам с фотографиями погибших детей, проходят акции и траурные церемонии.

В Донецке, активисты всех молодежных организаций Республики собрались на Аллее ангелов, чтобы возложить цветы, после чего запустили более 1 тыс. воздушных шаров в память о детях Донбасса, погибших от рук вооруженных украинских формирований.

«Очень тяжелая дата для каждого жителя Республики. Враг отнял и продолжает отнимать у нас самое дорогое, что есть – наших детей. Сегодня мы пришли сюда, чтобы выразить поддержку семьям погибших. Молодежь Донбасса помнит», – сказала Ирина, активистка регионального штаба #МЫВМЕСТЕ.

Почтить память погибших в результате боевых действий детей также пришли активисты ОДДР и партийцы Единой России.

Возложить цветы к памятнику погибшим детям Донбасса на Аллею Ангелов, также пришли офицеры военного следственного управления Следственного комитета России по Объединенной группировке войск (сил).

В городе Харцызске прошла церемония – реквием ко Дню памяти детей – жертв войны в Донбассе. Почтить память детей пришли Глава муниципального образования городского округа Харцызск, Виктория Жукова, активисты различных общественных организаций («Движение Первых», «Молодая Гвардия», ЮНАРМИЯ), а также представители депутатского корпуса. Собравшиеся возложили цветы к мемориалу с фотографиями погибших детей.

В Енакиево замглавы администрации Краснолиманского муниципального округа Александр Грибанов, управляющий делами администрации округа Ольга Гутник совместно с председателем Краснолиманского муниципального совета Анжелой Заболотской и депутатами возложили цветы и детские игрушки к памятнику «Детям – жертвам войны в Донбассе».

Представители «Народного фронта» ДНР, а также молодежного крыла организации возложили цветы в память погибшим детям Донбасса. «Народный фронт», в память о погибших детях, продолжит помогать военнослужащим, защищающим страну, а также всем жителям России, которые нуждаются в помощи.

В парке им. Шевченко состоялась трогательная акция скорби «Журавлики Донбасса», на которую собрались жители Херсонской области, чтобы почтить память детей, погибших во время вооруженного конфликта на Донбассе. Символом акции стали бумажные журавлики, созданные в стиле оригами. Каждый журавлик – символ невинной жизни, угасшей в огне войны.

Со словами поддержки и соболезнования выступили начальник Управления информационной политики Херсонской области и министр культуры Херсонской области Артем Лагойский. Они напомнили о важности сохранения памяти о погибших детях, о необходимости мира и о том, что мы никогда не должны забывать о трагедии Донбасса.

«Сейчас с подобным где-то убийством сталкивается и Новороссия с недавнего времени и республика Крым. И мы, конечно же, это все помним и уверены в том, что преступники будут наказаны после нашей победы», – заявил министр культуры Херсонской области Артем Лагойский.

Акция завершилась минутой памяти о погибших и трогательным возложением журавликов и игрушек к мемориалу.

Напомним, региональная памятная дата – День памяти детей – жертв войны в Донбассе – учреждена в 2022 году. Она приурочена к трагическим событиям 27 июля 2014 года, когда вооруженные формирования Украины обстреляли улицы Горловки из установок «Град», в результате чего погибла юная Кристина Жук с ее десятимесячной дочкой (впоследствии получила известность как «Горловская Мадонна»). В тот день, в «Донецкое кровавое воскресенье», погибли 22 мирных жителя, из них четверо – дети.