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Захарова обвинила Евросоюз в дискриминации россиян из-за виз
Захарова назвала лицемерием планы Евросоюза ужесточить выдачу виз россиянам
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что обсуждаемое в Евросоюзе ужесточение визовой политики для российских граждан является примером лицемерия и дискриминации.
Москва считает обсуждаемое в Евросоюзе ужесточение визовой политики для россиян не имеющим привязки к реальности, передает РИА «Новости».
«Это классическая история дискриминации граждан по национальному признаку, в данном случае россиян. Это очередной пример еще и брюссельского лицемерия, потому что визовая политика Европейского союза в отношении России имеет тенденцию к ужесточению без привязки к реальности», – сказала Захарова в ходе брифинга.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МИД заявил, что идеи о невыдаче виз показывают истинный «гуманитарный подход» Евросоюза.
В среду Ирландия выступила против инициативы Германии ограничить визы для россиян.
В понедельник глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас назвала своей целью сокращение выдачи туристических въездных документов гражданам России.