Захарова обвинила Евросоюз в дискриминации россиян из-за виз

Захарова назвала лицемерием планы Евросоюза ужесточить выдачу виз россиянам

Tекст: Елизавета Шишкова

Москва считает обсуждаемое в Евросоюзе ужесточение визовой политики для россиян не имеющим привязки к реальности, передает РИА «Новости».

«Это классическая история дискриминации граждан по национальному признаку, в данном случае россиян. Это очередной пример еще и брюссельского лицемерия, потому что визовая политика Европейского союза в отношении России имеет тенденцию к ужесточению без привязки к реальности», – сказала Захарова в ходе брифинга.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МИД заявил, что идеи о невыдаче виз показывают истинный «гуманитарный подход» Евросоюза.

В среду Ирландия выступила против инициативы Германии ограничить визы для россиян.

В понедельник глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас назвала своей целью сокращение выдачи туристических въездных документов гражданам России.