Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.0 комментариев
Германия решила засекретить поставки оружия на Украину
ФРГ решила ограничить публичную информацию о военной поддержке Украины
Правительство Германии готовит меры по максимальному ограничению публичного раскрытия сведений о количестве и видах оружия для Украины, сообщило агентство DPA.
По данным агентства DPA, новое правительство Германии во главе с Фридрихом Мерцем инициировало процесс засекречивания части данных о военной помощи Украине, передает канал «360».
Немецкие власти отметили, что теперь объем информации о поставках вооружений будет существенно сокращен для сведения к минимуму коммуникации по этому вопросу. Как пояснил источник, цель нововведения – снизить военные преимущества России и уменьшить общественные дебаты вокруг темы вооружения Украины.
Журналисты указывают, что даже после введения ограничений по раскрытию информации депутаты бундестага по-прежнему смогут получать детали о поставках на закрытых заседаниях оборонного комитета.
За прошедшие три года Германия ежемесячно публиковала полный список отправленных в Украину вооружений, последний раз обновление такого перечня произошло четыре дня назад.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц отказался комментировать вопрос о поставках ракет Taurus на Украину.
Официальный представитель МИД России Захарова призвала Берлин прекратить поддержку киевских неонацистов, закрыть логистический пункт в Жешуве и дистанцироваться от тех, кто угрожает мировым лидерам перед 80-летием Победы.