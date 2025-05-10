ФРГ решила ограничить публичную информацию о военной поддержке Украины

Tекст: Вера Басилая

По данным агентства DPA, новое правительство Германии во главе с Фридрихом Мерцем инициировало процесс засекречивания части данных о военной помощи Украине, передает канал «360».

Немецкие власти отметили, что теперь объем информации о поставках вооружений будет существенно сокращен для сведения к минимуму коммуникации по этому вопросу. Как пояснил источник, цель нововведения – снизить военные преимущества России и уменьшить общественные дебаты вокруг темы вооружения Украины.

Журналисты указывают, что даже после введения ограничений по раскрытию информации депутаты бундестага по-прежнему смогут получать детали о поставках на закрытых заседаниях оборонного комитета.

За прошедшие три года Германия ежемесячно публиковала полный список отправленных в Украину вооружений, последний раз обновление такого перечня произошло четыре дня назад.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц отказался комментировать вопрос о поставках ракет Taurus на Украину.

Официальный представитель МИД России Захарова призвала Берлин прекратить поддержку киевских неонацистов, закрыть логистический пункт в Жешуве и дистанцироваться от тех, кто угрожает мировым лидерам перед 80-летием Победы.