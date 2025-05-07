Канцлер Германии Мерц ушел от ответа на вопрос о поставках Taurus Украине

Tекст: Ирма Каплан

Канцлер Германии Фридрих Мерц заверил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский знает о возможности полностью рассчитывать на него и ФРГ – так Мерц ответил на вопрос в эфире канала ZDF о поставках крылатых ракет Taurus Украине.

Немецкий канцлер уточнил, что ситуацию на Украине намерен обсуждать с лидерами Франции и Великобритании, чтобы принимать согласованные европартнерами шаги.

«Я постараюсь, чтобы мы принимали решения сообща, по возможности действовали так же, принимая согласованные решения. Это хороший формат, и если мы сможем привлечь Польшу, будет еще лучше», – цитирует Мерца ТАСС.

Напомним, Фридрих Мерц стал канцлером после второго голосования в парламенте, проведенного после распада прежней коалиции. Его избрание стало первым случаем в истории ФРГ, когда кандидат не получил необходимого большинства с первого раза.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль сообщил в апреле, что ХДС/ХСС не достигли консенсуса по вопросу поставок ракет Taurus Украине, решать этот вопрос будет новое правительство.

Ранее Мерц заявлял, что хочет поделить ответственность за военную помощь Украине среди ведущих стран Евросоюза и рассчитывает, что США выйдут из украинского урегулирования, передав инициативу Лондону, Парижу и Берлину.

Кремль, в свою очередь, обвинил Мерца в поддержке эскалации на Украине.