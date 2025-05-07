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    При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Можно ли герою бить жену

    Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?

    5 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Современное кино снова начинает чувствовать войну

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

    10 комментариев
    7 мая 2025, 12:59 • Новости дня

    Новый канцлер ФРГ Мерц не стал отвечать на вопрос о поставках Taurus Украине

    Канцлер Германии Мерц ушел от ответа на вопрос о поставках Taurus Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Канцлер Германии Фридрих Мерц не стал отвечать каналу ZDF на вопрос о поставках Taurus Украине, заявив при этом о совместной с союзниками непременной поддержке Киева и Владимира Зеленского.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заверил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский знает о возможности полностью рассчитывать на него и ФРГ – так Мерц ответил на вопрос в эфире канала ZDF о поставках крылатых ракет Taurus Украине.

    Немецкий канцлер уточнил, что ситуацию на Украине намерен обсуждать с лидерами Франции и Великобритании, чтобы принимать согласованные европартнерами шаги.

    «Я постараюсь, чтобы мы принимали решения сообща, по возможности действовали так же,  принимая согласованные решения. Это хороший формат, и если мы сможем привлечь Польшу, будет еще лучше», – цитирует Мерца ТАСС.

    Напомним, Фридрих Мерц стал канцлером после второго голосования в парламенте, проведенного после распада прежней коалиции. Его избрание стало первым случаем в истории ФРГ, когда кандидат не получил необходимого большинства с первого раза.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль сообщил в апреле, что ХДС/ХСС не достигли консенсуса по вопросу поставок ракет Taurus Украине, решать этот вопрос будет новое правительство.

    Ранее Мерц заявлял, что хочет поделить ответственность за военную помощь Украине среди ведущих стран Евросоюза и рассчитывает, что США выйдут из украинского урегулирования, передав инициативу Лондону, Парижу и Берлину.

    Кремль, в свою очередь, обвинил Мерца в поддержке эскалации на Украине.

    7 мая 2025, 11:33 • Новости дня
    Стало известно о выборе целей в Киеве для удара «Орешником»

    Mash: Минобороны поручено определить цели в Киеве для удара «Орешником»

    Стало известно о выборе целей в Киеве для удара «Орешником»
    @ dpa/photothek/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Военному командованию России поручено определить возможные цели для атаки по Киеву баллистическими ракетами «Орешник» в ответ на угрозу провокаций в Москве на День Победы, сообщает Mash.

    По данным источников Mash, президент России Владимир Путин якобы «поручил определить цели в Киеве» для возможного удара баллистическими ракетами «Орешник».

    Такое решение могло быть принято на фоне информации о том, что ВСУ готовят в Москве провокации в День Победы, которые, по словам источников канала, планируются серьезнее прежних атак с применением беспилотников.

    Mash отмечает, что власти Киева уже начали вывозить семьи и близких за границу, опасаясь ответных ударов ВС России.

    Ранее СМИ писали, что украинские официальные лица считают маловероятной атаку на парад Победы в Москве, но допускали возможность ударов по другим регионам.

    Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский отклонил предложение России о перемирии и заявил, что гостям на параде в Москве не будут предоставляться гарантии безопасности.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что Зеленский понимает: в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая.

    Напомним, Россия в ноябре 2024 года провела успешные испытания ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Первым применением новой баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении стал удар по по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске.

    Экспертами отмечалось, что при одновременном применении нескольких таких комплексов их мощь может быть сопоставима с ядерным оружием.

    Судя по обнародованным характеристикам «Орешника», во время удара, группа самонаводящихся боевых блоков атакуют цель со скоростью 10 Махов, температура поражающих элементов достигает 4 тыс. градусов. В результате комплекс способен поражать даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.

    В беседе с журналистами Путин сравнивал удар баллистической ракеты «Орешник» с падением метеорита за счет «кинетического удара» большой разрушительной силы.

    Коментарии (17)
    6 мая 2025, 21:54 • Новости дня
    Келлог: Украина предложила развести войска на 15 километров от линии соприкосновения
    Келлог: Украина предложила развести войска на 15 километров от линии соприкосновения
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинское руководство согласно на приостановку боевых действий вдоль действующей линии боевого соприкосновения с одновременным формированием демилитаризованной полосы шириной в 30 километров вдоль нее. С таким заявлением выступил спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог.

    Киев предлагает перемирие по существующим линиям соприкосновения, с последующим созданием буферной зоны, заявил Келлог, передает ТАСС. По его словам в рамках этого плана украинские войска могут отойти на 15 километров, при условии, что Россия предпримет аналогичный шаг — с помощью посредничества США. «Получается 30-километровая зона, за которой можно следить», - добавил он.

    Ранее Келлог сообщил, что на лондонской встрече американская сторона озвучила для Киева 22 условия по украинскому урегулированию, которые получили одобрение украинских представителей.

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    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

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    6 мая 2025, 19:04 • Новости дня
    Обнародованы подробности приостановки поставок вооружений США Украине в феврале

    Reuters: США по приказу главы Пентагона приостанавливали поставки оружия Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    В начале февраля поставки американского оружия на Украину были временно прекращены по устному распоряжению главы Пентагона Пита Хегсета, пишет Reuters.

    По данным Reuters, Хегсет отдал приказ отменить 11 рейсов с артиллерийскими снарядами и другим вооружением с авиабазы в штате Делавэр и базы США в ОАЭ после встречи с президентом США Дональдом Трампом и другими чиновниками по вопросам национальной безопасности, передает ТАСС.

    По данным источников агентства, на встрече обсуждалась возможность приостановки помощи Киеву, однако президент не давал официальных указаний о прекращении поставок. Некоторые собеседники Reuters считают, что Хегсет мог недопонять Трампа и самостоятельно отдал распоряжение.

    Отмена рейсов стоила Соединенным Штатам до 2,2 млн долларов. По информации агентства, приостановка поставок вызвала обеспокоенность в Киеве, а украинская сторона пыталась выяснить причины через различные дипломатические и неофициальные каналы. Американская администрация позже объяснила паузу «внутренней политикой».

    Reuters подчеркивает, что высокопоставленные чиновники в Пентагоне и Госдепартаменте не могли объяснить причину временной остановки поставок, но уже к 5 февраля рейсы с оружием были возобновлены.

    В феврале глава оборонного комитета Верховной рады Украины Роман Костенко заявил о приостановке поставок оружия Киеву из США.

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    6 мая 2025, 14:32 • Новости дня
    В ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ между Димитровом и Дзержинском
    В ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ между Димитровом и Дзержинском
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Важная линия обороны украинских сил между Димитровом (украинское название Мирноград) и Дзержинском (украинское название Торецк) была взята штурмом, что открыло новые возможности на донецком направлении, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о существенном успехе сил ДНР на донецком направлении, передает РИА «Новости».

    По его словам, войска прорвали укрепленную линию обороны противника между Димитровом и Дзержинском.

    Дзержинск считается одним из мощнейших укрепрайонов ВСУ на этом участке, с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска удерживали позиции с 2014 года.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные ведут бои и постепенно расширяют зону контроля на Красноармейском и Константиновском направлениях в ДНР.

    Российские силовые структуры отметили фактическое окружение Красноармейска и Димитрова с ограниченными возможностями выхода.

    До этого российские военные взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой.

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    6 мая 2025, 17:25 • Новости дня
    Мерц избран канцлером Германии со второй попытки
    Мерц избран канцлером Германии со второй попытки
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фридрих Мерц получил пост канцлера Германии по итогам второго тура голосования, преодолев необходимый порог голосов в парламенте.

    По итогам второго тура голосования в парламенте за его кандидатуру проголосовали 325 депутатов при необходимом минимуме в 316 голосов, передает РИА «Новости». Напомним, лидер партии ХДС Фридрих Мерц не смог с первого раза избраться канцлером в Бундестаге.

    Исполняющий обязанности канцлера Олаф Шольц прокомментировал провал голосования и выразил удивление случившимся.

    Немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала поражение Мерца в Бундестаге лучшим исходом для Германии.

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    7 мая 2025, 08:48 • Новости дня
    Лавров назвал условие для долгосрочного решения украинского конфликта

    Глава МИД России Лавров заявил о важности устранения угроз для мира на Украине

    Лавров назвал условие для долгосрочного решения украинского конфликта
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Для прочного мира на Украине необходимо устранить угрозы безопасности России, а не ограничиваться лишь прекращением огня, и остановкой боевых действий на линии соприкосновения, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в статье для журнала «Международная жизнь».

    Министр иностранных дел Сергей Лавров в своей статье «Россия и Вьетнам: 75 лет дружбы, доверия и взаимопомощи» для журнала «Международная жизнь» отметил, что для прочного мира необходимо устранить первопричины конфликта, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить исключительно прекращением огня.

    Министр отметил, что речь идет о необходимости устранения угроз безопасности России, возникших после расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в альянс. По мнению Лаврова, столь же важно добиться полного соблюдения прав человека на территориях, находящихся под контролем киевского режима, включая защиту русского языка, культуры и канонического православия.

    Лавров поблагодарил Вьетнам за сбалансированную позицию по украинскому вопросу и подчеркнул развитие стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом. Он отметил, что отношения двух стран строятся на взаимном доверии и близости взглядов по большинству международных вопросов. Министр также подчеркнул, что Москва и Ханой разделяют стремление к формированию многополярного мироустройства на основе баланса интересов.

    В статье также говорится о приглашении генерального секретаря Центрального комитета Компартии Вьетнама То Лама на Парад Победы, который пройдет в Москве 9 мая. Лавров отметил, что в этом году в столицу России приедут более 20 иностранных лидеров для участия в торжествах, посвященных 80-летию Победы во Второй мировой и Великой Отечественной войне, а также 80-летию образования ООН.

    Спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что Украина готова на приостановку боевых действий вдоль линии боевого соприкосновения с формированием демилитаризованной полосы шириной 30 км.

    Келлог также сообщил о требовании Киева объявить перемирие сроком на 30 дней.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в Москву на парад Победы прибудут 29 иностранных лидеров, среди которых высокопоставленные представители Вьетнама.

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    6 мая 2025, 13:37 • Новости дня
    Лидер АдГ Вайдель потребовала отставки Мерца после провала
    Лидер АдГ Вайдель потребовала отставки Мерца после провала
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила смену руководства и проведение новых выборов после неудачи Фридриха Мерца в первом туре голосования в бундестаге.

    Вайдель призвала Мерца уйти в отставку и открыть путь к новым выбора, передает РИА «Новости».

    Политик подчеркнула, что само выдвижение Мерца, по ее мнению, нарушает предвыборные обещания и говорит о состоянии немецкой политики.

    Вайдель также заявила, что партия АдГ готова взять ответственность за формирование правительства и «поставить страну с головы на ноги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц не получил необходимого большинства в нижней палате парламента для утверждения на посту канцлера, несмотря на формальное большинство коалиции. Bild сообщил об отказе Мерца провести второй тур голосования 6 мая.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем грозит ФРГ смена власти.

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    6 мая 2025, 14:55 • Новости дня
    Россия вернула из украинского плена 205 военнослужащих
    Россия вернула из украинского плена 205 военнослужащих
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории 6 мая были возвращены 205 российских военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Взамен российская сторона передала 205 военнопленных ВСУ, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Все освобожденные российские военные доставлены в Белоруссию, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая поддержка. Освобожденные могут связаться с родственниками, им предоставлены все условия для этого.

    В ближайшее время военных доставят в Россию, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны. При организации обмена посредническую роль сыграли Объединенные Арабские Эмираты.

    В апреле в рамках обмена пленными между Россией и Украиной удалось вернуть домой 246 российских военнослужащих, еще 31 украинский раненый передан в качестве жеста доброй воли.

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с коллегой из ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном поблагодарил ОАЭ за содействие в обменах пленными.

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    6 мая 2025, 15:30 • Новости дня
    Стала известна дата второго тура выборов канцлера ФРГ

    Bild сообщил о втором голосовании по кандидатуре Мерца на пост канцлера Германии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Голосование по кандидатуре Фридриха Мерца на пост канцлера Германии пройдет повторно после неудачи в первом туре, пишет Bild со ссылкой на собственные источники.

    Второй тур голосования по кандидатуре Фридриха Мерца на пост канцлера Германии состоится в Бундестаге во вторник в 15.15 по местному времени (16.15 мск), пишет Bild, передает ТАСС.

    Ранее телеканал NTV сообщил, что заседание Бундестага возобновят после того, как Мерц не смог набрать необходимое число голосов для избрания в первом туре.

    Напомним, лидер партии ХДС Фридрих Мерц не смог с первого раза избраться канцлером в Бундестаге.

    Исполняющий обязанности канцлера Олаф Шольц прокомментировал провал голосования и выразил удивление случившимся.

    Немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала поражение Мерца в Бундестаге лучшим исходом для Германии, а сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила сменить руководство и провести новые выборы после провала голосования.

    Коментарии (3)
    7 мая 2025, 10:21 • Новости дня
    Berliner Zeitung призвала Мерца приехать 9 мая в Москву
    Berliner Zeitung призвала Мерца приехать 9 мая в Москву
    @ Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкое издание Berliner Zeitung предложило канцлеру Германии Фридриху Мерцу совершить дипломатический визит в Москву в День Победы, чтобы продемонстрировать «смелость».

    Призыв канцлеру Германии Фридриху Мерцу совершить визит в Москву 9 мая озвучила газета Berliner Zeitung. Издание считает, что Мерц должен показать дипломатическую смелость, прилетев в Россию в День Победы. Отмечается, что визит не должен быть посвящен параду, а может сопровождаться посещением мемориалов памяти жертв войны и встречей с немецкими предпринимателями.

    Авторы публикации подчеркивают, что Мерц может использовать поездку для выражения сочувствия жертвам войны. В статье отмечается, что возможная встреча с президентом России Владимиром Путиным должна сопровождаться жесткой позицией по вопросам мирного урегулирования на Украине.

    В комментарии издания говорится: «Мерц должен сказать Путину: «Европа хочет добиться устойчивого перемирия. Давайте договоримся». Кроме того, подчеркивается важность контактов Мерца с немецким бизнесом, продолжающим работать в России, несмотря на санкции.

    Ранее Фридрих Мерц получил пост канцлера Германии по итогам второго тура голосования в парламенте.

    В Кремле заявили об отсутствии у Мерца намерения улучшать отношения с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, чем грозит ФРГ смена власти.

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    6 мая 2025, 16:44 • Новости дня
    Фондовый рынок Германии рухнул после провала Мерца в Бундестаге

    Tagesschau: Падение акций произошло после неудачи Фридриха Мерца на выборах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Результаты голосования по кандидатуре Фридриха Мерца вызвали негативную реакцию среди инвесторов и спровоцировали снижение котировок на биржах, сообщает Tagesschau.

    О снижении котировок на фондовом рынке Германии после первого тура голосования по кандидатуре Фридриха Мерца в Бундестаге сообщило РИА «Новости». По данным агентства, падение акций стало непосредственной реакцией на политическую нестабильность, вызванную провалом кандидата в канцлеры.

    Издание отмечает, что итоги голосования вызвали заметные волнения в экономике страны. Главный экономист банка Hauck Aufhuauser Lampe Александр Крюгер в интервью заявил: «Это сигнал о том, что Германия больше не может даже избрать правительство. Экономика в любом случае стагнирует, а структурные реформы давно назрели». Эксперты связывают ситуацию на бирже с отсутствием уверенности в перспективах формирования нового кабинета министров и необходимостью срочных экономических преобразований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер ХДС Фридрих Мерц не смог избраться канцлером Германии в первом туре голосования в Бундестаге.

    Голосование по кандидатуре Мерца будет проведено повторно после этой неудачи.

    Немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала провал Мерца лучшим исходом для страны.

    В свою очередь сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила сменить руководство и провести новые выборы.

    Коментарии (2)
    6 мая 2025, 18:28 • Новости дня
    ПВО сбила два украинских БПЛА в Московской области
    ПВО сбила два украинских БПЛА в Московской области
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Московской областью, сообщило Минобороны.

    Инцидент произошел в период с 16.40 до 17.20 мск, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Ранее средства ПВО уничтожили 19 беспилотников, летевших на Москву.

    Напомним, за минувшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 105 украинских беспилотников самолетного типа над одиннадцатью регионами России, включая Московскую и Брянскую области.

    Коментарии (2)
    7 мая 2025, 09:52 • Новости дня
    «Северяне» отбили новую попытку прорыва ВСУ в Курскую область
    «Северяне» отбили новую попытку прорыва ВСУ в Курскую область
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские боевики предприняли наступление в районе села Новый Путь в Курской области с применением бронетехники, но противник понес серьезные потери и был остановлен.

    В Курской области была предотвращена попытка наступления ВСУ на населенный пункт Новый Путь, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».

    Утром в среду штурмовая группа противника, двигаясь на бронемашине «Козак» из приграничной Павловки Сумской области, попыталась прорваться к российской границе. Вражеская бронемашина сначала подорвалась на мине, после чего была добита операторами FPV-дронов «Северян».

    В ходе боя был уничтожен ряд единиц украинской бронетехники. После первой неудачной попытки ВСУ отправили инженерную машину разграждения, также выдвинувшуюся из Павловки. По этой машине было нанесено несколько прицельных ударов FPV-дронами, техника противника была уничтожена.

    «Северяне» продолжают проводить розыск и ликвидацию оставшихся на приграничной территории украинских боевиков.

    Ранее подразделения ВСУ пытались прорваться на направлениях Рыжевка – Теткино и Павловка – Новый Путь, но были разгромлены.

    Военкор Коц назвал три сценария развития событий на границе Курской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничные районы различными способами.

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    6 мая 2025, 17:32 • Новости дня
    India Today назвала сроки получения фрегата-невидимки из России

    India Today: Россия передаст Индии фрегат Tamal с системой BrahMos 28 мая

    India Today назвала сроки получения фрегата-невидимки из России
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Передовой фрегат Tamal, построенный на российской верфи и оснащен системой BrahMos, будет передан Индии для укрепления морского потенциала страны в конце мая, пишет India Today.

    Передача новейшего фрегата Tamal со сверхзвуковыми ракетами BrahMos индийскому флоту состоится 28 мая, пишет India Today, уточняя, что представители ВМС Индии участвовали в ходовых испытаниях корабля на российской верфи «Янтарь», где индийский экипаж проходил подготовку и оценивал возможности судна.

    Tamal оснащен современными средствами противолодочной обороны, торпедными и ракетными комплексами, сверхзвуковыми ракетами BrahMos. Его конструкция с применением стелс-технологии затрудняет обнаружение радарами противника. На борту предусмотрено размещение многоцелевого вертолета.

    Построенный на российской верфи «Янтарь», этот фрегат-невидимка является частью российско-индийского соглашения 2016 года о строительстве четырех малозаметных фрегатов класса «Талвар», два из которых строятся в России, еще два в Индии.

    «Ожидается, что второй фрегат, построенный Россией в рамках этой сделки будет официально передан ВМС Индии к июню 2025 года. Источники India Today подтвердили, что фрегат передадут Индии 28 мая», – пишет газета.

    ВМС Индии эксплуатируют фрегаты класса «Талвар» с 2003 года, сейчас в строю находятся шесть кораблей, четыре из них уже оснащены ракетами BrahMos, еще два проходят модернизацию.

    Как писала в декабре 2024 года газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов отметил успешное развитие военного сотрудничества с Индией в многосторонних форматах и двусторонних отношениях, подчеркнув роль доверительных отношений лидеров.

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    7 мая 2025, 00:10 • Новости дня
    Ил-76 с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Подмосковье
    Ил-76 с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Подмосковье
    @ кадр из видео телеканала «Звезда»

    Tекст: Антон Антонов

    В Подмосковье приземлился Ил-76 с российскими военнослужащими, освобожденными из плена на Украине, сообщают информационные агентства.

    Соответствующие кадры опубликовал телеканал «Звезда».

    Военных доставят в медучреждения Минобороны для лечения и реабилитации, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории 6 мая были возвращены 205 российских военнослужащих. Минобороны показало кадры их возвращения.

    Коментарии (2)
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    ОПЕК+ бьет по нефтяным ценам ради сохранения сделки

    ОПЕК+ снова удивила рынки, заявив о более высоком повышении добычи не только в мае, но и в июне. В итоге мировые цены на нефть даже обвалились до четырехлетнего минимума. Однако ОПЕК+ таким образом пытается, наоборот, спасти мировой нефтяной рынок от действительно шокового сценария. Что может быть еще хуже нефтяных цен ниже 60 долларов за баррель? Подробности

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    Смена власти в Германии не сулит ничего хорошего

    В ФРГ представлены все министры нового правительства, скоро они приступят к обязанностям. Но уже на этом этапе партия нового канцлера – лидера ХДС Фридриха Мерца – уступает по популярности «Альтернативе для Германии». Поэтому в Берлине начали процесс по запрету главной оппозиционной силы страны. Чего еще ждать от Мерца? Подробности

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    Киев задумал новую провокацию в Курской области

    После поражения в Курской области ВСУ пытаются атаковать регион с нового направления – с территории Сумской области они совершают вылазки в направлении Теткино и Нового Пути. В чем заключается замысел противника в этом районе и как Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничье? Подробности

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    США хотят превратить «Северные потоки» в бизнес-козырь

    Президент Дональд Трамп заявил, что может назвать тех, кто стоит за диверсией по подрыву российских газопроводов «Северный поток». Он также отверг версию о причастности к этому России. Как отмечают эксперты, США заинтересованы получить контроль над газопроводом, чтобы контролировать поставки энергоресурсов в Европу. Поэтому информация о заказчиках и исполнителях диверсии дает Трампу дополнительные возможности для реализации этого бизнес-проекта. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

      Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    • В Германии меняется власть. Что дальше?

      Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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