Мерц избран канцлером Германии со второй попытки

Мерцу не хватило голосов для избрания канцлером ФРГ в первом туре

Tекст: Ольга Иванова

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц не смог получить необходимое большинство голосов на первом голосовании в нижней палате парламента, что может отсрочить его инаугурацию, сообщает Bloomberg. Для избрания главой правительства ему не хватило шести голосов: парламентарии отдали Мерцу 310 голосов при необходимых 316 из 630.

Мерц должен возглавить коалицию ХДС/ХСС и Социал-демократической партии, которые вместе контролируют 328 мандатов. Несмотря на формальное большинство, часть депутатов не поддержала своего кандидата, что стало неожиданностью для политических наблюдателей.

Пока не известно, будет ли повторное голосование проведено сразу же. Согласно Конституции Германии, если кандидат на пост канцлера не получает абсолютного большинства в трех турах подряд, то на четвертом голосовании достаточно относительного большинства для избрания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заседание Бундестага по вопросу избрания нового канцлера в Германии назначено на 6 мая. Отмечалось, что утверждение Мерца на пост канцлера может пройти не с первой попытки из-за противоречий внутри коалиции, так как он нарушил предвыборные обещания сразу после выборов.