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    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

    4 комментария
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    3 комментария
    6 мая 2025, 17:25 • Новости дня

    Мерц избран канцлером Германии со второй попытки

    Мерц избран канцлером Германии со второй попытки
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фридрих Мерц получил пост канцлера Германии по итогам второго тура голосования, преодолев необходимый порог голосов в парламенте.

    По итогам второго тура голосования в парламенте за его кандидатуру проголосовали 325 депутатов при необходимом минимуме в 316 голосов, передает РИА «Новости». Напомним, лидер партии ХДС Фридрих Мерц не смог с первого раза избраться канцлером в Бундестаге.

    Исполняющий обязанности канцлера Олаф Шольц прокомментировал провал голосования и выразил удивление случившимся.

    Немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала поражение Мерца в Бундестаге лучшим исходом для Германии.

    6 мая 2025, 11:24 • Новости дня
    Мерцу не хватило голосов для избрания канцлером ФРГ в первом туре
    Мерцу не хватило голосов для избрания канцлером ФРГ в первом туре
    @ Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Фридрих Мерц не получил необходимого большинства в нижней палате парламента для утверждения на посту канцлера, несмотря на формальное большинство коалиции.

    Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц не смог получить необходимое большинство голосов на первом голосовании в нижней палате парламента, что может отсрочить его инаугурацию, сообщает Bloomberg. Для избрания главой правительства ему не хватило шести голосов: парламентарии отдали Мерцу 310 голосов при необходимых 316 из 630.

    Мерц должен возглавить коалицию ХДС/ХСС и Социал-демократической партии, которые вместе контролируют 328 мандатов. Несмотря на формальное большинство, часть депутатов не поддержала своего кандидата, что стало неожиданностью для политических наблюдателей.

    Пока не известно, будет ли повторное голосование проведено сразу же. Согласно Конституции Германии, если кандидат на пост канцлера не получает абсолютного большинства в трех турах подряд, то на четвертом голосовании достаточно относительного большинства для избрания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заседание Бундестага по вопросу избрания нового канцлера в Германии назначено на 6 мая. Отмечалось, что утверждение Мерца на пост канцлера может пройти не с первой попытки из-за противоречий внутри коалиции, так как он нарушил предвыборные обещания сразу после выборов.

    Коментарии (6)
    6 мая 2025, 13:04 • Новости дня
    Рар: Германия погрузилась в серьезнейший политический кризис

    Политолог Рар: Провал Мерца в бундестаге демонстрирует серьезнейший политический кризис в ФРГ

    Рар: Германия погрузилась в серьезнейший политический кризис
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Провал Фридриха Мерца на выборах канцлера в бундестаге стал следствием глубочайшего политического кризиса в Германии. В закрытом голосовании Мерца отказались поддерживать, в том числе, однопартийцы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее потенциальный канцлер не смог набрать необходимые 316 голосов депутатов.

    «Впервые со времен Второй мировой кандидат в канцлеры, имеющий большинство поддержки двух партий и потенциальных коалиционных партнеров для будущего правительства, провалился в первом туре», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «Судя по всему, в ближайшие дни состоится второй тур. Теоретически у Фридриха Мерца набирались необходимые 316 голосов, но по какой-то причине члены его партии и социал-демократы в закрытом голосовании высказались против», – продолжил собеседник.

    «Таким образом, все идет к проведению третьего тура, где Мерцу будет достаточно набрать простое большинство. Но такой процедуры еще не было. Поэтому, судя по всему, потребуются альтернативные кандидаты или переизбрание бундестага. Допускаю, что мы увидим дисциплинирование ХДС/ХСС», – указал спикер.

    «Впрочем, как бы ни развивались события, очевидно – Германия погрузилась в серьезнейший политический кризис. У страны нет руководства, отсутствует дееспособное правительство. Решать проблемы нужно очень быстро, потому что ФРГ грозят не только внутренние, но и внешние вызовы», – заключил он.

    Фридрих Мерц в первом туре голосования в бундестаге не смог набрать необходимое большинство для избрания канцлером. Из 630 депутатов «за» высказались 310, «против» – 307. Это может привести к отсрочке его вступления в должность, произошедшее ошеломило законодателей и экспертов, сообщает Bloomberg.

    «Неудача в парламенте стала позором для 69-летнего политика, который и так страдает от низкого уровня популярности среди избирателей. Экономика ФРГ показывает стагнацию после двух лет рецессии, ухудшает ситуацию украинский кризис. При этом, поддержка АдГ усиливается по всей стране, особенно в регионах бывшей ГДР», – пишет агентство.

    По информации Bild, назначенные на вторник второй тур был отменен. «Альтернатива для Германии» (АдГ) хочет договориться о проведении голосования в среду. При этом, по словам лидера партии Тино Хрупаллы, его депутаты ни при каких обстоятельствах не проголосуют за Мерца.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем грозит ФРГ смена власти.

    Коментарии (5)
    5 мая 2025, 19:29 • Видео
    В Германии меняется власть. Что дальше?

    Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

    Коментарии (0)
    4 мая 2025, 02:38 • Новости дня
    Опрос: Две трети немцев признали АдГ экстремистской

    Опрос: Две трети немцев признали АдГ экстремистской, 48% поддержали возможный запрет

    Tекст: Денис Тельманов

    Большинство граждан Германии связывает АдГ с экстремизмом, а почти половина опрошенных положительно относится к вероятности запрета партии.

    Результаты опроса института Insa для газеты Bild, передает РИА «Новости», свидетельствуют, что 61% жителей Германии считают партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) экстремистской, а 48% поддерживают идею ее запрета.

    При этом 31% респондентов не согласен с формулировкой о правоэкстремизме, а 8% не смогли определиться с ответом.

    Для 79% мнение ведомства по охране конституции, признавшего АдГ правоэкстремистской на всей территории Германии, не изменило отношение к партии.

    Само решение ведомства расширяет возможности наблюдения за деятельностью АдГ и может стать промежуточным шагом к ее запрету.

    Сопредседатели партии Тино Крупалла и Алиса Вайдель считают, что такие меры наносят удар по демократическим институтам страны.

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал взвешенно подходить к вопросу возможного запрета. Опрос был проведен среди 1001 жителя Германии 2-3 мая, его погрешность не указана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций, указав на ее правоэкстремистский характер.

    Бывший глава британского правительства Лиз Трасс заявила, что попытки ограничить деятельность АдГ вызовут рост недовольства внутри Германии.

    Руководство самой партии считает, что решение контрразведки признать всю организацию правоэкстремистской угрожает демократии и связано с политической борьбой.

    Коментарии (8)
    6 мая 2025, 13:37 • Новости дня
    Лидер АдГ Вайдель потребовала отставки Мерца после провала
    Лидер АдГ Вайдель потребовала отставки Мерца после провала
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила смену руководства и проведение новых выборов после неудачи Фридриха Мерца в первом туре голосования в бундестаге.

    Вайдель призвала Мерца уйти в отставку и открыть путь к новым выбора, передает РИА «Новости».

    Политик подчеркнула, что само выдвижение Мерца, по ее мнению, нарушает предвыборные обещания и говорит о состоянии немецкой политики.

    Вайдель также заявила, что партия АдГ готова взять ответственность за формирование правительства и «поставить страну с головы на ноги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц не получил необходимого большинства в нижней палате парламента для утверждения на посту канцлера, несмотря на формальное большинство коалиции. Bild сообщил об отказе Мерца провести второй тур голосования 6 мая.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем грозит ФРГ смена власти.

    Коментарии (2)
    6 мая 2025, 15:30 • Новости дня
    Стала известна дата второго тура выборов канцлера ФРГ

    Bild сообщил о втором голосовании по кандидатуре Мерца на пост канцлера Германии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Голосование по кандидатуре Фридриха Мерца на пост канцлера Германии пройдет повторно после неудачи в первом туре, пишет Bild со ссылкой на собственные источники.

    Второй тур голосования по кандидатуре Фридриха Мерца на пост канцлера Германии состоится в Бундестаге во вторник в 15.15 по местному времени (16.15 мск), пишет Bild, передает ТАСС.

    Ранее телеканал NTV сообщил, что заседание Бундестага возобновят после того, как Мерц не смог набрать необходимое число голосов для избрания в первом туре.

    Напомним, лидер партии ХДС Фридрих Мерц не смог с первого раза избраться канцлером в Бундестаге.

    Исполняющий обязанности канцлера Олаф Шольц прокомментировал провал голосования и выразил удивление случившимся.

    Немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала поражение Мерца в Бундестаге лучшим исходом для Германии, а сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила сменить руководство и провести новые выборы после провала голосования.

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    5 мая 2025, 12:01 • Новости дня
    В Германии сформирован новый кабинет министров под руководством Мерца

    Bloomberg: В правительство Мерца в Германии вошли новички и прежние министры

    В Германии сформирован новый кабинет министров под руководством Мерца
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Список новых членов правительства завершился после одобрения кандидатов от Социал-демократической партии, финансами займется Ларс Клинкбайль, а обороной продолжит руководить Борис Писториус, сообщает Bloomberg.

    Ключевые кадровые назначения в новом правительстве Германии завершены после того, как социал-демократы выбрали сочетание ветеранов и новичков для своего кабинета, поскольку на правящую коалицию во главе с консервативным канцлером Фридрихом Мерцем нарастает давление с целью решения проблем страны, передает Bloomberg.

    Вице-канцлером и министром финансов стал Ларс Клинкбайль, ранее возглавлявший фракцию СДПГ в Бундестаге. Клинкбайль, несмотря на ограниченный опыт в экономике, возглавит финансовую политику в условиях роста госзаимствований и инвестиций, а также будет курировать модернизацию вооруженных сил.

    Руководить экономическим блок назначена Катарина Рейхе из ХДС, имевшая опыт руководства в Westenergie AG и работы в Бундестаге. Ее кандидатура вызвала споры из-за связей с бизнес-структурами. Внешнеполитическое ведомство возглавил Иоганн Вадепуль, сторонник поддержки Украины и укрепления связей с ЕС и НАТО, который ранее был членом Бундестага и волонтером в вооруженных силах.

    Министром обороны остался Борис Писториус, получивший высокую популярность за прямолинейность и готовящийся к масштабным закупкам для армии. Внутренними делами займется Александр Добриндт от ХСС, которому предстоит реализовать ужесточение миграционной политики, пообещанное избирателям.

    «Будут приняты немедленные решения для усиления контроля на границах», – заявлял Добриндт.

    Канцелярию возглавил Торстен Фрай из ХДС, ранее управлявший парламентской фракцией консерваторов. Фрай известен дисциплинированным стилем, лояльностью и способностью предотвращать внутренние конфликты.

    В новый кабинет также вошли Баэрбель Бас (труд), Стефани Хубиг (юстиция), Карстен Шнайдер (экология), Верена Хуберц (жилье) и Реем Алабали-Радован (развитие).

    Ранее Bild сообщил о сохранении поста министра обороны ФРГ за Борисом Писториусом.

    Фридрих Мерц представил первые кандидатуры министров нового правительства ФРГ.

    Коалиция ХДС/ХСС и СДПГ рисковала потерять возможность формировать большинство в парламенте, поскольку их результат составлял только 41% при необходимом минимуме в 46%.

    Между тем ведомство по охране конституции Германии признало «Альтернативу для Германии» (АдГ) правоэкстремистской на всей территории страны. Это первый случай в современной истории ФРГ, когда партия с общенациональным представительством в парламенте была официально признана экстремистской.

    Коментарии (3)
    6 мая 2025, 16:44 • Новости дня
    Фондовый рынок Германии рухнул после провала Мерца в Бундестаге

    Tagesschau: Падение акций произошло после неудачи Фридриха Мерца на выборах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Результаты голосования по кандидатуре Фридриха Мерца вызвали негативную реакцию среди инвесторов и спровоцировали снижение котировок на биржах, сообщает Tagesschau.

    О снижении котировок на фондовом рынке Германии после первого тура голосования по кандидатуре Фридриха Мерца в Бундестаге сообщило РИА «Новости». По данным агентства, падение акций стало непосредственной реакцией на политическую нестабильность, вызванную провалом кандидата в канцлеры.

    Издание отмечает, что итоги голосования вызвали заметные волнения в экономике страны. Главный экономист банка Hauck Aufhuauser Lampe Александр Крюгер в интервью заявил: «Это сигнал о том, что Германия больше не может даже избрать правительство. Экономика в любом случае стагнирует, а структурные реформы давно назрели». Эксперты связывают ситуацию на бирже с отсутствием уверенности в перспективах формирования нового кабинета министров и необходимостью срочных экономических преобразований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер ХДС Фридрих Мерц не смог избраться канцлером Германии в первом туре голосования в Бундестаге.

    Голосование по кандидатуре Мерца будет проведено повторно после этой неудачи.

    Немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала провал Мерца лучшим исходом для страны.

    В свою очередь сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила сменить руководство и провести новые выборы.

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    3 мая 2025, 22:01 • Новости дня
    В Германии предложила заменить НАТО новым альянсом с Россией и США

    Левая партия ФРГ призвала заменить НАТО альянсом с Россией и США

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер Левой партии Германии Ян ван Акен предложил создать новый альянс безопасности вместо НАТО с участием России и США, заявив о необходимости перемирия на Украине.

    Сопредседатель Левой партии Ян ван Акен заявил, что партия выступает за замену НАТО на коллективную систему безопасности с участием России и США. По его словам, речь идет о создании структуры, напоминающей ОЭСР 2.0, которая станет альянсом мира и обороны, передает ТАСС.

    Ван Акен отметил, что НАТО, по мнению партии, не имеет будущего и в случае создания новой системы потребуется около десяти лет на укрепление доверия между странами-участниками, все это время НАТО продолжила бы существовать.

    Он также высказался за вывод американских войск из Германии и вывоз американского ядерного оружия. По мнению политика, обычных вооружений достаточно для защиты ФРГ, учитывая наличие более 400 единиц ядерного оружия в Европе.

    Ван Акен подчеркнул, что партия против размещения британских и французских ядерных ракет на территории Германии, а также против обладания страной собственным ядерным оружием.

    Относительно конфликта на Украине сопредседатель ЛП заявил, что партия выступает за немедленное перемирие и привлечение Китая в качестве посредника для мирных переговоров. Он также считает, что будущему канцлеру Мерцу следовало бы инициировать новый формат между Брюсселем и Пекином для переговоров о мире.

    Соединённые Штаты рассмотрели возможность вывода своих военных из Европы, что привело к разногласиям среди стран НАТО.

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    6 мая 2025, 12:01 • Новости дня
    Bild сообщил об отказе Мерца провести второй тур голосования 6 мая

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер ХДС Фридрих Мерц не стал инициировать второй тур голосования по своей кандидатуре 6 мая, что вызвало неопределенность в вопросе назначения нового канцлера Германии.

    О решении Мерца отказаться от второго тура голосования по своей кандидатуре на пост канцлера Германии 6 мая сообщила газета Bild со ссылкой на источники в парламентской фракции ХДС/ХСС, передает ТАСС.

    Отказ от проведения голосования означает, что Германия во вторник не получит нового главу правительства. Такая ситуация создает определенную политическую неопределенность внутри страны.

    Кроме того, все зарубежные визиты Мерца, ранее запланированные на среду, теперь под вопросом. Он намеревался посетить Париж, а затем Варшаву, однако планы были пересмотрены из-за изменений в парламентском расписании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц не получил необходимого большинства в нижней палате парламента для утверждения на посту канцлера, несмотря на формальное большинство коалиции.

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    6 мая 2025, 10:39 • Новости дня
    Мерц пообещал ускорить восстановление лидерства Германии в мире
    Мерц пообещал ускорить восстановление лидерства Германии в мире
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц анонсировал реформы для поддержки экономики и усиления позиций страны для «восстановления лидерства Германии» в мире, пишет Bloomberg.

    Он объявил о намерении быстро приступить к работе, реформировать экономику, восстановить ведущую роль Германии на мировой арене и ответить на вопросы граждан по поводу нелегальной миграции, передает Bloomberg.

    Первое заседание нового кабинета Мерц проведет сразу после инаугурации.

    В состав правительства войдет сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль в роли министра финансов и вице-канцлера, а также Борис Писториус, сохранивший портфель министра обороны.

    В это же время антииммиграционная партия, недавно признанная внутренней разведкой крайне правой, обогнала блок Мерца в некоторых опросах и стала основной оппозиционной силой в бундестаге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заседание Бундестага по вопросу избрания нового канцлера в Германии назначено на 6 мая. Коалиция ХДС-ХСС и СДПГ держится лишь на 12 голосах. Утверждение Мерца на пост канцлера может пройти не с первой попытки из-за противоречий внутри коалиции, так как он нарушил предвыборные обещания сразу после выборов.

    Покидающий пост канцлера Германии Олаф Шольц в своей прощальной речи пожелал «успехов и удачи» Фридриху Мерцу, который, как ожидается, возглавит правительство.

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    3 мая 2025, 21:28 • Новости дня
    Орбан пообещал поддержку Венгрии лидеру АдГ Вайдель

    Премьер Венгрии Орбан поддержал Вайдель после признания АдГ экстремистами

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заверил главу партии «Альтернатива для Германии» Алису Вайдель в поддержке Будапешта после признания АдГ правоэкстремистской по всей Германии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал поддержку лидеру партии «Альтернатива для Германии» Алисе Вайдель на фоне признания АдГ правоэкстремистской на территории всей Германии, передает РИА «Новости».

    Орбан опубликовал в соцсети Х( бывший Twitter, заблокирован в России) обращение к Вайдель:: «Что, черт возьми, происходит в Германии? Алиса Вайдель, вы можете рассчитывать на нас».

    Бывший глава британского правительства Лиз Трасс заявила, что попытки ограничить деятельность партии «Альтернатива для Германии» приведут к росту недовольства внутри страны.

    Ведомство по охране конституции Германии ранее признало АдГ правоэкстремистской организацией на всей территории.

    Лидеры партии Алис Вайдель и Тино Хрупалла назвали действия силовиков серьезным ударом по немецкой демократии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что запрет АдГ может изменить Европу до неузнаваемости.

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    6 мая 2025, 04:55 • Новости дня
    Шольц выступил с прощальной речью

    Tекст: Антон Антонов

    Покидающий пост канцлера Германии Олаф Шольц в своей прощальной речи пожелал «успехов и удачи» Фридриху Мерцу, который, как ожидается, возглавит правительство.

    «Уважаемый господин Мерц! Желаю вам больших успехов и удачи во всех задачах и вызовах, с которыми столкнетесь вы и ваше правительство!» – приводит слова Шольца РИА «Новости» со ссылкой на Phoenix.

    Шольц подчеркнул, что Мерцу и его правительству предстоит столкнуться с «трудными часами», и выразил надежду, что будущие встречи придадут Мерцу силы и уверенность.

    Кроме того, глава МИД ФРГ Анналена Бербок также опубликовала в соцсетях собственное прощальное видео.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заседание Бундестага по вопросу избрания нового канцлера в Германии назначено на 6 мая. Коалиция ХДС-ХСС и СДПГ держится лишь на 12 голосах. Утверждение Мерца на пост канцлера может пройти не с первой попытки из-за противоречий внутри коалиции, так как он нарушил предвыборные обещания сразу после выборов.

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    6 мая 2025, 14:50 • Новости дня
    Вагенкнехт выразила надежду на провал Мерца на выборах

    Вагенкнехт выразила надежду, что Мерц не станет федеральным канцлером Германии

    Tекст: Евгения Караваева

    Немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что поражение Фридриха Мерца в Бундестаге стало бы лучшим исходом для Германии, комментируя провал первого тура голосования.

    Сопредседатель партии BSW Сара Вагенкнехт выразила мнение, что лидер консерваторов Фридрих Мерц не должен возглавлять правительство Германии, передает ТАСС.

    Политик отметила: «Фридрих Мерц просто не может сделать это и должен вынести из этого урок. Это также сокрушительное поражение для Ларса Клингбайля. Эта черно-красная коалиция перевооружения является мертворожденной. Это был бы хороший день для Германии, если бы на том оно и осталось, и Фридрих Мерц не стал федеральным канцлером». Вагенкнехт подчеркнула негативное отношение к планам по перевооружению, инициированным коалицией.

    Партия Вагенкнехт ранее не смогла преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в парламент 23 февраля, не добрав несколько тысяч голосов. BSW пыталась оспорить результаты, заявив о наличии ошибок при подсчете, однако добиться пересмотра ей не удалось. По данным опросов, поддержка партии остается на уровне от 3% до 5%.

    В Бундестаге прошел первый тур голосования по выборам канцлера. Мерц получил 310 голосов, при необходимых 316 для победы. Голосование было анонимным, поэтому остается неизвестным, какие именно депутаты не поддержали кандидата, несмотря на то что коалиция контролирует 328 мест.

    Согласно законодательству Германии, если в первом туре кандидат не набирает абсолютного большинства, через две недели проводится второй тур. Для участия во втором туре лидера может выдвигать четверть состава Бундестага. В случае отсутствия победителя проводится третий тур, где требуется простое большинство. Если по итогам третьего тура канцлер избран не абсолютным большинством, президент может либо назначить его, либо объявить новые выборы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник Мерц потерпел историческое фиаско.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила смену руководства и проведение новых выборов после неудачи Фридриха Мерца в первом туре голосования в бундестаге.

    Между тем провал при голосовании в бундестаге, как отметил Владимир Песков, не повлияет на позиции антироссийских политиков в Европе.

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    6 мая 2025, 14:43 • Новости дня
    Шольц признал неожиданность провала голосования по новому канцлеру

    Tекст: Ольга Иванова

    Исполняющий обязанности канцлера Германии прокомментировал провал голосования по избранию Фридриха Мерца на пост главы правительства и выразил удивление произошедшим.

    Исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц заявил, что не ожидал неудачного результата голосования по избранию лидера консерваторов Фридриха Мерца новым канцлером, сообщает ТАСС. Отвечая на вопрос журнала Stern, рассчитывал ли он на такой исход, Шольц ответил: «Нет! Это абсурд».

    После голосования в Бундестаге Шольц выглядел взволнованным и участвовал в заседании фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ). По его словам, произошедшее «не доставляет радости», однако он уверен, что ситуацию можно исправить. Шольц останется исполняющим обязанности канцлера до завершения процедуры избрания нового главы правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц не получил необходимого большинства в нижней палате парламента для утверждения на посту канцлера, несмотря на формальное большинство коалиции. Bild сообщил об отказе Мерца провести второй тур голосования 6 мая.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем грозит ФРГ смена власти.

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    5 мая 2025, 12:31 • Новости дня
    АдГ оспорила в суде признание экстремистской организацией

    Партия АдГ оспорила в суде решение о признании экстремистской

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Партия «Альтернатива для Германии» обратилась в суд с иском против решения контрразведки о признании АдГ правоэкстремистской организацией, требуя отмены решения.

    Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) оспорила решение Федерального ведомства по охране конституции ФРГ, признавшее ее правоэкстремистской организацией, передает ТАСС. Даниэль Тапп, пресс-секретарь лидера АдГ Алис Вайдель, сообщил DPA, что иск подан в административный суд Кельна, где расположена штаб-квартира контрразведки.

    Ранее адвокаты партии потребовали от ведомства отменить решение до 08:00 по местному времени (09:00 мск), иначе пригрозили подачей иска. Контрразведка не отреагировала на это требование, что и стало причиной обращения АдГ в суд.

    Вопрос о признании партии правоэкстремистской стал резонансным в немецкой политике. Решение суда может повлиять на дальнейший статус АдГ в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций, указав на ее правоэкстремистский характер.

    Депутат Бундестага Штеффен Котре предложил ликвидировать Федеральное ведомство по охране конституции. Бывший глава британского правительства Лиз Трасс заявила, что попытки ограничить деятельность партии «Альтернатива для Германии» приведут к росту недовольства внутри Германии.

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