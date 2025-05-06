Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.2 комментария
Шольц признал неожиданность провала голосования по новому канцлеру
Исполняющий обязанности канцлера Германии прокомментировал провал голосования по избранию Фридриха Мерца на пост главы правительства и выразил удивление произошедшим.
Исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц заявил, что не ожидал неудачного результата голосования по избранию лидера консерваторов Фридриха Мерца новым канцлером, сообщает ТАСС. Отвечая на вопрос журнала Stern, рассчитывал ли он на такой исход, Шольц ответил: «Нет! Это абсурд».
После голосования в Бундестаге Шольц выглядел взволнованным и участвовал в заседании фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ). По его словам, произошедшее «не доставляет радости», однако он уверен, что ситуацию можно исправить. Шольц останется исполняющим обязанности канцлера до завершения процедуры избрания нового главы правительства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц не получил необходимого большинства в нижней палате парламента для утверждения на посту канцлера, несмотря на формальное большинство коалиции. Bild сообщил об отказе Мерца провести второй тур голосования 6 мая.
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