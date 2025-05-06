Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем, не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож Штирлица.0 комментариев
Bild сообщил об отказе Мерца провести второй тур голосования 6 мая
Лидер ХДС Фридрих Мерц не стал инициировать второй тур голосования по своей кандидатуре 6 мая, что вызвало неопределенность в вопросе назначения нового канцлера Германии.
О решении Мерца отказаться от второго тура голосования по своей кандидатуре на пост канцлера Германии 6 мая сообщила газета Bild со ссылкой на источники в парламентской фракции ХДС/ХСС, передает ТАСС.
Отказ от проведения голосования означает, что Германия во вторник не получит нового главу правительства. Такая ситуация создает определенную политическую неопределенность внутри страны.
Кроме того, все зарубежные визиты Мерца, ранее запланированные на среду, теперь под вопросом. Он намеревался посетить Париж, а затем Варшаву, однако планы были пересмотрены из-за изменений в парламентском расписании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц не получил необходимого большинства в нижней палате парламента для утверждения на посту канцлера, несмотря на формальное большинство коалиции.