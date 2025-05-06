Bild сообщил об отказе Мерца провести второй тур голосования 6 мая

Tекст: Ольга Иванова

О решении Мерца отказаться от второго тура голосования по своей кандидатуре на пост канцлера Германии 6 мая сообщила газета Bild со ссылкой на источники в парламентской фракции ХДС/ХСС, передает ТАСС.

Отказ от проведения голосования означает, что Германия во вторник не получит нового главу правительства. Такая ситуация создает определенную политическую неопределенность внутри страны.

Кроме того, все зарубежные визиты Мерца, ранее запланированные на среду, теперь под вопросом. Он намеревался посетить Париж, а затем Варшаву, однако планы были пересмотрены из-за изменений в парламентском расписании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц не получил необходимого большинства в нижней палате парламента для утверждения на посту канцлера, несмотря на формальное большинство коалиции.