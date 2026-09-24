Ямпольская: Работа Русского дома в Берлине возобновится

Tекст: Валерия Городецкая

Работа Русского дома в Берлине рано или поздно возобновится, считает Ямпольская, передает ТАСС. Решение немецких властей о его закрытии связано с внутриполитическими процессами в Германии.

«Это был, конечно, крупнейший зарубежный культурный центр России. Верю, что Русский дом в Берлине вновь откроет свои двери, потому что запрос на русский язык и русскую культуру в Германии просто колоссальный», – заявила Ямпольская. Она отметила, что ситуация обусловлена внутриполитической обстановкой в стране.

Советник президента добавила, что люди продолжают посещать здание на Фридрихштрассе, несмотря на официальное закрытие. Немцы приходят семьями, приводят детей на оставшиеся занятия и посещают кафе с традиционной русской кухней.

Напомним, власти Германии объявили о закрытии Русского дома в Берлине.

Официальный представитель МИД Мария Захарова связала этот демарш с предстоящими выборами.

Участники недавнего митинга в защиту культурного центра исполнили песню «Пусть всегда будет солнце».