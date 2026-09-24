Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.0 комментариев
В РХТУ имени Менделеева отменили занятия, началась эвакуация
Руководство Российского химико-технологического университета имени Менделеева приостановило учебный процесс из-за экстренного вывода людей из помещений вуза.
Всех студентов и преподавателей оперативно вывели на улицу в целях безопасности, а территорию оцепили, сообщили в вузе, передает ТАСС.
«Причины выясняются. На месте работают сотрудники полиции и аварийной службы», – добавили в университете.
Весной из-за пожара в учебном корпусе Новосибирского государственного технического университета эвакуировали студентов.
В конце прошлого года людей вывели из московского спортивного комплекса «ВТБ Арена» после анонимного звонка о минировании.