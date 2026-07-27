Обвиняемую в педофилии учительницу из Петербурга признали вменяемой

Tекст: Алексей Дегтярёв

«По результатам проведенной в отношении обвиняемой психолого-психиатрической судебной экспертизы у последней каких-либо психических расстройств не выявлено», – заявил Козлов, передает РИА «Новости».

Он добавил, что вина фигурантки подтверждается показаниями троих малолетних учеников, других школьников, а также материалами из мобильных телефонов несовершеннолетних.

Женщина обвиняется в насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях в отношении троих малолетних учеников.

В декабре 2025 года Выборгский райсуд Петербурга заключил ее под стражу по делу о сексуальном насилии над двумя 12-летними детьми.

Следствие утверждает, что преподавательница у себя дома совершала действия сексуального характера в отношении двух потерпевших 2013 года рождения.

В конце декабря 2025 года после поручения главы СК РФ Александра Бастрыкина женщину отпустили из-под стражи под подписку о невыезде на фоне обсуждений в медиапространстве о ее возможной невиновности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Ленинградской области приговорил учительницу к девяти годам колонии за домогательства к школьнику.

Бывший сотрудник детского дома в Свердловской области получил 15 лет строгого режима за создание детской порнографии.

Городской суд Петербурга назначил местной жительнице 20 лет лишения свободы за сексуальное насилие над собственными детьми.