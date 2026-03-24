В Петербурге мать получила 20 лет за порно с детьми

Городской суд Петербурга приговорил женщину к 20 годам лишения свободы в колонии общего режима, передает ТАСС.

Также инстанция удовлетворила гражданские иски потерпевшей стороны на сумму 6 млн рублей. Дополнительно осужденной запретили работать с несовершеннолетними в течение 11 лет.

В пресс-службе судов уточнили, что женщина признана виновной в неисполнении родительских обязанностей и сексуальном насилии. «Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет в ИК общего режима с запретом работать с детьми на 11 лет», – говорится в сообщении.

Процесс проходил в закрытом режиме.

Соучастником преступлений выступал муж осужденной, которого ранее суд признал невменяемым и отправил на принудительное лечение. Следствие установило, что родители совершали насилие над сыном и дочерью, не достигшими 12 лет. Кроме того, супруги использовали детей для съемки порнографии.

Ранее в Петербурге следователи возбудили уголовное дело против шестерых мужчин за связь с 13-летней школьницей. До этого Приморский райсуд арестовал представительницу ЛГБТ-сообщества по подозрению в насилии над 12-летней девочкой.