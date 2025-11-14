В Петербурге задержали шестерых мужчин за связь с 13-летней девочкой

Шестерых мужчин задержали в Петербурге за разврат с 13-летней школьницей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Шестеро мужчин задержаны в Петербурге после переписки интимного характера и сексуальных действий с 13-летней девочкой. Уголовные дела возбуждены по статьям половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста и развратные действия УК России, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.

По версии следствия, с 31 декабря 2024 года по 31 августа 2025 года злоумышленники переписывались с девочкой и совершали с ней развратные действия в различных местах города, включая квартиру на улице Жуковского. При этом трое из них вступили с подростком в половую связь.

Сейчас подозреваемые задержаны, им предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Петербурге задержали 41-летнего музыканта по подозрению в сексуальном насилии над семилетней девочкой.

Суд Армавира приговорил местного жителя к 19 годам колонии строгого режима за многолетние преступления сексуального характера против несовершеннолетней падчерицы.

Преподавателя музыкальной школы в Камчатском крае признали виновным в изготовлении и распространении детской порнографии.