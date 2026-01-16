«Единая Россия» передала квадроциклы и дроны бойцам СВО

Tекст: Елизавета Шишкова

Партия техники для бойцов спецоперации на Украине была передана в Ростовской области, сообщает сайт ЕР.

Доставку осуществили «Единая Россия» и благотворительный фонд «Ветераны специальной военной операции и контртеррористических операций» из Екатеринбурга. Подразделение, действующее на Октябрьском направлении, получило квадроциклы, запасные шины и квадрокоптеры.

Передаваемый гуманитарный груз был сформирован по заявке самих бойцов. Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул: «Стараемся быть максимально эффективными. Бойцы говорят, что поставляемый нами транспорт очень востребован: быстрый, максимально проходимый, учитывающий погодные условия. Сейчас ребята формируют заказ на следующую поставку. Технику, используя ресурс «Единой России», оперативно соберём и доставим».

Директор фонда Сергей Павленко отметил, что новая партия техники – квадроциклы и беспилотные летательные аппараты – была подобрана на основе реального боевого опыта. По его словам, доставка оборудования напрямую и быстрые сроки возможны благодаря слаженной командной работе. Павленко добавил, что участие Якушева подчеркивает важность единства тыла и фронта.

Боец с позывным «Туман» рассказал, что проходимая техника помогает добираться в труднодоступные места, осуществлять быструю эвакуацию и подвоз для передовых расчетов. Он добавил, что поддержка от партии поступает регулярно, примерно дважды в месяц, и техника существенно облегчает выполнение боевых задач.

По данным партии, с начала спецоперации «Единая Россия» собрала более 14,7 млрд рублей на закупку спецсредств, квадрокоптеров, средств связи, тепловизоров и экипировки для военнослужащих на передовой.