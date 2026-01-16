  • Новость часаМИД России рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Молдавию
    Ольга Андреева Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    14 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Стоит ли радоваться «отмене» международного права

    «Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.

    12 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    13 комментариев
    16 января 2026, 18:04

    «Единая Россия» передала квадроциклы и дроны бойцам СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бойцам, действующим на Октябрьском направлении в Ростовской области, доставили новые квадроциклы, квадрокоптеры и запасные шины, отобранные с учетом их технических требований, сообщила партия «Единая Россия».

    Партия техники для бойцов спецоперации на Украине была передана в Ростовской области, сообщает сайт ЕР.

    Доставку осуществили «Единая Россия» и благотворительный фонд «Ветераны специальной военной операции и контртеррористических операций» из Екатеринбурга. Подразделение, действующее на Октябрьском направлении, получило квадроциклы, запасные шины и квадрокоптеры.

    Передаваемый гуманитарный груз был сформирован по заявке самих бойцов. Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул: «Стараемся быть максимально эффективными. Бойцы говорят, что поставляемый нами транспорт очень востребован: быстрый, максимально проходимый, учитывающий погодные условия. Сейчас ребята формируют заказ на следующую поставку. Технику, используя ресурс «Единой России», оперативно соберём и доставим».

    Директор фонда Сергей Павленко отметил, что новая партия техники – квадроциклы и беспилотные летательные аппараты – была подобрана на основе реального боевого опыта. По его словам, доставка оборудования напрямую и быстрые сроки возможны благодаря слаженной командной работе. Павленко добавил, что участие Якушева подчеркивает важность единства тыла и фронта.

    Боец с позывным «Туман» рассказал, что проходимая техника помогает добираться в труднодоступные места, осуществлять быструю эвакуацию и подвоз для передовых расчетов. Он добавил, что поддержка от партии поступает регулярно, примерно дважды в месяц, и техника существенно облегчает выполнение боевых задач.

    По данным партии, с начала спецоперации «Единая Россия» собрала более 14,7 млрд рублей на закупку спецсредств, квадрокоптеров, средств связи, тепловизоров и экипировки для военнослужащих на передовой.

    16 января 2026, 16:12
    Командующий «Западом»: Купянск полностью перешел под контроль российских войск
    Командующий «Западом»: Купянск полностью перешел под контроль российских войск
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Купянск в Харьковской области полностью находится под контролем российских войск, несмотря на неоднократные попытки украинских сил вернуть город, сообщил командующий группировкой войск «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев.

    Все районы города Купянск Харьковской области находятся под контролем российских войск, передает ТАСС. Об этом доложил командующий группировкой «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев министру обороны России Андрею Белоусову во время оперативного совещания. В ходе разговора министр уточнил: «В целом, я так понимаю, что Купянск сейчас находится в режиме зачистки?»

    Кузовлев подтвердил, что все районы города полностью контролируются российскими подразделениями, несмотря на неоднократные безуспешные попытки прорыва с украинской стороны. По его словам, Вооруженные силы Украины сохраняют планы наступления на этот участок фронта.

    Генерал отметил, что «наступательная операция, которую противник проводил в декабре, в ноябре, успеха не принесла».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Запад» завершает освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области. Российские войска освободили Комаровку в Сумской области.

    Комментарии (18)
    16 января 2026, 15:34
    Медведев назвал цифры набора контрактников в ВС России в 2025 году

    Медведев озвучил цифры набора контрактников в ВС России в 2025 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Более 422 тыс. человек подписали контракт на службу в Вооруженных силах России в 2025 году, а еще 32 тыс. выбрали добровольный формат, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по вопросам комплектования войск беспилотных систем заявил, что в 2025 году контракт на прохождение военной службы с Вооруженными силами России заключили 422 704 человека, передает ТАСС. По словам Медведева, это окончательные данные, которыми располагают власти.

    Он также отметил, что дополнительно 32 тыс. человек подписали контракт о прохождении службы на добровольных началах, став добровольцами. Медведев добавил, что задача по комплектованию армии, поставленная верховным главнокомандующим, выполнена в полном объеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Медведев отмечал, что в 2026 году одним из главных направлений работы по комплектованию Вооруженных сил России контрактниками станет формирование войск беспилотных систем.

    А в ноябре замначальника войск беспилотных систем Сергей Иштуганов сообщил, что в России продолжается работа по увеличению боевого состава войск беспилотных систем и планируется создание высшего военного учебного заведения.

    Комментарии (6)
    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 20:15
    Албания присоединилась к закупке оружия для Киева

    Албания присоединилась к программе PURL по закупке оружия для Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Албания объявила о намерении участвовать в программе PURL с 2026 года, что позволит закупать американское оружие для украинских военных нужд.

    Албания присоединится к инициативе PURL, в рамках которой европейские страны приобретают вооружение для Украины из американских запасов, пишет РИА «Новости». Министр иностранных дел Албании Элиса Спиропали официально анонсировала участие страны в программе в 2026 году. Программа PURL была создана США и НАТО, однако не предусматривает прямых поставок вооружения от Соединенных Штатов.

    Вместо этого страны-участницы самостоятельно закупают оружие в США для передачи Украине. Решение Албании поддержать Киев в рамках этой схемы подтверждено на официальном уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Албании Эди Рама схватился за голову во время выступления Владимира Зеленского на встрече «коалиции желающих».

    Также Рама заявлял о необходимости для Евросоюза самостоятельно начать переговоры с Россией из-за прекращения поддержки со стороны Соединенных Штатов.

    Напомним, еще в ноябре власти Албании не попали в «Рейтинг недружественных правительств», который составила редакция газеты ВЗГЛЯД.


    Комментарии (4)
    16 января 2026, 12:55
    Российские войска освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР
    Российские войска освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Жовтневое в Запорожской области, а Южная группировка очистила от противника Закотное в Донецкой народной республике (ДНР). Всего ВС России за неделю освободили пять сел.

    Группировкой «Восток» за минувшую неделю нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, трех штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили более 1665 военнослужащих, 30 бронемашин, восемь орудий полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и матсредств.

    Подразделения Южной группировки освободили Закотное в ДНР. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Всего же в зоне ответственности группировки за неделю противник потерял более 1140 военнослужащих, два танка, 42 бронемашины. Уничтожены 22 артиллерийских орудия, восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов, горючего и матсредств.

    В течение недели подразделения группировки «Север» в Сумской области взяли под контроль Комаровку. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и погранотряда погранслужбы Украины.

    Всего в зоне ответственности группировки за последнюю неделю противник потерял более 1345 военнослужащих, четыре бронемашины и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    Потери украинских вооруженных формирований на этом направлении за неделю составили свыше 1340 военнослужащих, танк, 16 бронемашин и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 26 складов с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Центр» продолжают активные наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, пехотной, аэромобильной, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    За прошедшую неделю на этом направлении противник потерял свыше 2835 военнослужащих, три танка, 30 бронемашин, восемь орудий полевой артиллерии и две станции РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Днепр» в результате решительных действий освободили Белогорье и Новобойковское в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады, бригад береговой обороны, теробороны и нацгвардии.

    Всего за минувшую неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, танк, пять бронемашин, семь орудий полевой артиллерии, восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 12 складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, освобождение Комаровки дает сигнал к новой фазе Сумской операции.

    Ранее в четверг начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил об освобождении свыше 300 кв. км за январь.

    На этой неделе российские войска освободили Комаровку в Сумской области.

    Комментарии (4)
    15 января 2026, 19:35
    МИД высмеял попытки Совета Европы наказать Россию за «Орешник»

    Захарова заявила о провале идей Совета Европы по наказанию России за «Орешник»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки Совета Европы ввести меры против России после удара по целям подо Львовом, по мнению МИД, обречены на провал и осмеяние.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала инициативы Совета Европы по отношению к России после удара «Орешником» по целям подо Львовом, передает РИА «Новости». Она отметила, что любые попытки «наказать» Россию или ввести против нее санкции обречены на неудачу и станут предметом насмешек.

    Захарова заявила: «Попытки, как они там говорят, наказать Россию или что там с нами сделать еще… В угол поставить? Они обречены на провал, ну и на осмеяние, не могу от себя не добавить».

    Дипломат добавила, что действия оппонентов из Страсбурга не повлияют на ситуацию, поскольку Россия приняла решение о выходе из Совета Европы и теперь не видит смысла комментировать подобные заявления с правовой точки зрения.

    По словам Захаровой, Совет Европы полностью поддерживает «преступный киевский режим» и проявляет двойные стандарты в отношении конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после применения российского комплекса «Орешник» генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что для Киева теперь важна не победа, а выживание.

    А глава британского Минобороны Джон Хили рассказал, что во время визита в Киев едва не попал под удар «Орешника».

    Ранее Захарова обвинила Евросоюз и Британию в формировании враждебного России «гомункула».

    Комментарии (2)
    16 января 2026, 16:25
    Командующий «Запада» доложил о наступлении с общим фронтом более 320 км

    Tекст: Валерия Городецкая

    Войска группировки «Запад» продолжают активное наступление сразу на четырех направлениях фронта, протяженность которого превышает 320 км, сообщил командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев в ходе доклада министру обороны России Андрею Белоусову.

    «Командующий группировкой «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил министру обороны, что войска продолжают вести активные наступательные действия на всех четырех направлениях с общим фронтом более 320 километров», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    По словам Кузовлева, в декабре подразделения «Запада» освободили шесть населенных пунктов: Кучеровку, Подолы, Куриловку, Новоплатоновку, Богуславку и Диброву, а также взяли под контроль более 155 кв. км территории. Сейчас бои идут еще в десяти населенных пунктах, где ведутся действия по их освобождению.

    Ранее Кузовлев доложил Белоусову, что Купянск полностью перешел под контроль российских войск.

    Комментарии (9)
    16 января 2026, 08:51
    ВКС России авиабомбой ФАБ-500 уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол

    ВКС России уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол при помощи ФАБ-500

    Tекст: Вера Басилая

    Воздушно-космические силы России уничтожили авиабомбой ФАБ-500 переправу украинских военных через реку Оскол в районе населенного пункта Осиново в Харьковской области, сообщило Министерство обороны России.

    Воздушно-космические силы России уничтожили переправу Вооруженных сил Украины через реку Оскол у населенного пункта Осиново в Харьковской области, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Уточняется, что удар был нанесен прицельно при помощи нескольких авиабомб ФАБ-500, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции.

    По данным Минобороны, обнаруженная переправа активно использовалась украинскими военными для переброски техники, личного состава и грузов военного назначения.

    Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате удара серьезно поврежден важный объект энергетической инфраструктуры в Харькове.

    В декабре ВС России нанесли удары фугасными авиационными бомбами по мосту в Затоке Одесской области.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 21:10
    NYT: Многие жители Украины готовы на территориальные уступки ради мира

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Значительная часть жителей Украины стала выражать поддержку территориальным уступкам в обмен на заключение мирного соглашения, особенно после перебоев с электроэнергией, отмечают американские СМИ.

    Многие жители Украины готовы к территориальным уступкам ради заключения мира, пишут «Известия» со ссылкой на публикацию The New York Times и слова киевского юриста Владимира Дородко. «Многие люди устали», – приводит издание прямую речь Дородко, подчеркивая, что подобные настроения становятся всё более распространенными на фоне продолжающейся спецоперации на Украине.

    По словам юриста, среди украинцев усиливается стремление к мирному соглашению, даже если для этого придется пойти на уступки в вопросах границ. Дородко уточнил, что такие взгляды стали особенно заметными после масштабных отключений электроэнергии, которые серьезно отразились на повседневной жизни населения.

    The New York Times отмечает, что число сторонников компромиссного решения в последние месяцы возросло. Это, по данным издания, связано с усталостью общества от затяжного конфликта и ухудшением условий жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам опроса, доля украинцев, которые готовы к территориальным уступкам ради завершения конфликта, выросла втрое по сравнению с 2022 годом.

    Ранее The New York Times сообщала, что украинские представители заявили о готовности уступить часть территорий во время переговоров с делегацией США в марте в Эр-Рияде.

    Владимир Зеленский разрешит Верховной раде назначить референдум о территориальных уступках только под давлением США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    Комментарии (2)
    15 января 2026, 20:46
    Генсек ОБСЕ выступил за мирные переговоры по Украине

    Синирлиоглу заявил о важности дипломатии для урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава ОБСЕ выразил надежду, что дипломатические усилия помогут завершить вооруженное противостояние, и призвал стороны к переговорам и обмену пленными.

    Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу на пресс-конференции в Вене призвал к возобновлению переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что дипломатическое взаимодействие между союзниками и противниками сейчас особенно важно. «Я надеюсь, что продолжающиеся дипломатические усилия приведут к окончанию войны. Я призываю стороны продолжать переговоры и достигнуть соглашения о мерах по укреплению доверия, включая освобождение пленных», заявил Синирлиоглу.

    Также ОБСЕ рассчитывает на быструю реакцию государств-участников при инциденте с вмешательством США в дела Гренландии. Ранее Синирлиоглу принял верительные грамоты нового постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрия Полянского.

    Однако до этого глава делегации России на переговорах в Вене Юлия Жданова отметила, что сейчас ОБСЕ усилиями Запада пребывает на обочине международных процессов.


    Комментарии (2)
    16 января 2026, 01:32
    Глава управы Белгорода Алексей Везенцев погиб в зоне СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    О гибели в зоне СВО главы управы №10 городского департамента Белгорода по развитию территорий Алексея Везенцева при исполнении боевых задач сообщил в Telegram-канале мэр города Валентин Демидов.

    «При исполнении боевых задач в зоне СВО героически погиб наш коллега и товарищ – глава управы №10 департамента по развитию городских территорий, Алексей Александрович Везенцев», – написал он.

    С 2021 года он честно и самоотверженно работал на благо Белгорода. Всегда в первых рядах там, где нужна была помощь людям. Он продолжил упорно трудиться в самые страшные дни 2024-го, когда под ударами ВСУ страдали мирные жители. Его ежедневный труд — это тот самый фундамент, благодаря которому город восстанавливается и живет после атак ВСУ: отремонтировано более 19 тысяч жилых объектов и 7 тысяч автомобилей.

    По словам мэра Белгорода, Везенцев полгода назад решил встать на защиту Родины с оружием в руках и подписал контракт с Минобороны.

    «Он ушёл на передовую так же, как и работал – без лишних слов, по зову долга. Мы всегда будем помнить его мужество, ответственность и преданность родному городу», – отметил мэр Демидов, выразив соболезнования родным и близким Везенцева.

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 03:10
    Штурмовик «Кащей» с трофейным огнеметом захватил бункер ВСУ у Гуляйполя

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе разведки боем в промзоне у Гуляйполя Запорожской области штурмовик с позывным «Кащей» с помощью тврофейного огнемета «Шмель» вытравил врага из укрытия и захватил командный пункт ВСУ.

    Как рассказал Минобороны «Кащей», сначала он с напарником услышали звуки генератора в полуразрушенном здании завода. Получили приказ провести разведку боем.

    «Пошли с напарником, я зашел через окно, выстрелил первым, уничтожил врага, начал двигаться дальше. Думал, что уничтожил врага, начал ближе подходить – он в меня тоже давай очередью стрелять, завязался бой, пострелялись чуть. Он только начал отступать, я достал гранату и закинул. Потом вторую», – приводит рассказа бойца Telegram-канал Минобороны России.

    «Кащей» признаётся, что потом нервы чуть сдали и он использовал огнемёт трофейный – «Шмель».

    «Я еще побежал, этот «Шмель» взял и вдобавок им засадил, поджёг этот подвал», – сказал боец.

    Напарник «Кащея» вёл свой бой, перед тем, как налетели FPV-дроны ВСУ. Из-за этого не удалось сходу штурмом взять точку. «Кащей», заметив, как рой дронов летает за ним, доложил начальству, что, видимо, его дела плохи. Но стоило немного подождать, как подоспели российские беспилотники, залетели в оборудованный с советского времени бункер ВСУ, обустроенный на заводе, как бомбоубежище, и разгромили  его.

    А было там, по словам «Кащея» оборудовано неплохо: телевизоры, плазмы, дроны. ВСУ при побега бросили всё: секретные документы, вещи, сумки, вещмешки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, схожая ситуация произошла со штурмовиками 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток». Они в декабре  захватили штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.

    В ВСУ сообщили, что в Гуляйполе штаб украинской 102-й бригады теробороны был брошен личным составом без сопротивления после появления трех российских военных. Украинцы потребовали расформировать 102-й батальон после захвата штаба в Гуляйполе.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 23:38
    ВС России ликвидировали пять офицеров ВСУ на различных направлениях СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Пять украинских офицеров, включая заместителя командира батальона штурмовой бригады «Лють», были уничтожены на различных участках СВО, сообщили представители российских силовых структур.

    Заместитель командира батальона штурмовой бригады «Лють» майор полиции Александр Куралех был уничтожен в ДНР. На покровском направлении ликвидировали капитана полиции Максима Негару из штурмовой бригады «Хижак». В населенном пункте Краснополье Сумской области был уничтожен капитан Александр Чуб, начальник отделения и связи пограничной заставы 5-го погранотряда.

    Также в ДНР погиб командир аэромобильной роты старший лейтенант Дмитрий Соколко. В районе Славянска ликвидирован лейтенант Сергей Мартыненко из 30-й отдельной механизированной бригады, передает ТАСС данные источника в силовых структурах.

    Он подчеркнул, что «большинство из них уничтожены на командных пунктах, которые круглосуточно выявляются нашими разведчиками, после чего координаты оперативно передаются на поражение».

    Источник добавил, что успех операции принесли слаженная работа разведки и операторов ударных беспилотников.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспортной инфраструктуры. При этом ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО более 1,3 тыс. военных. Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил об освобождении свыше 300 кв. км за январь.


    Комментарии (0)
    15 января 2026, 18:52
    Житель Пензенской области получил 14 лет за госизмену

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Житель Пензенской области получил 14 лет колонии за сбор информации, которую планировал передать иностранному государству для использования против российских военных, сообщили в Верховном суде.

    Верховный суд России подтвердил, что сам по себе сбор сведений для передачи иностранному государству, если эти данные могут быть использованы в ущерб безопасности страны, считается оконченным составом государственной измены. Об этом говорится в официальном сообщении судебной инстанции.

    Житель Пензенской области Игорь Нуждов был признан виновным за то, что собирал сведения для передачи противнику, которые могли быть использованы против Вооружённых сил России. Ранее суд первой инстанции квалифицировал его действия как покушение на госизмену, однако апелляционная инстанция изменила приговор.

    В результате новая квалификация преступления позволила назначить Нуждову 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Коллегия по уголовным делам Верховного суда отказалась смягчать наказание и отклонила жалобу осуждённого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, те же 14 лет получила жительница Петербурга и Карелии за работу на украинские спецслужбы.

    А вот за передачу информации о деятельности оборонного предприятия спецслужбам Украины жителя Комсомольска-на-Амуре приговорили уже к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 450 тыс. рублей.

    На такой же срок был осужден и житель Крыма за передачу данных об обороне побережья Украине.


    Комментарии (0)
    15 января 2026, 22:27
    Балицкий сообщил об отключении света в районах Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    В ряде районов Запорожской области, включая Васильевский, Каменско-Днепровский, Веселовский, Токмакский муниципальные округа и часть Энергодара, произошло отключение электроэнергии, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

    В ряде районов Запорожской области нарушено электроснабжение, сообщил в Мах Балицкий.

    По его словам, без электричества остались Васильевский, Каменско-Днепровский, Веселовский, Токмакский муниципальные округа и часть Энергодара.

    Балицкий отметил, что риски повторных ударов сохраняются, что усложняет для энергетиков восстановительные работы.

    Он добавил, что специалисты продолжают работу по восстановлению энергоснабжения несмотря на угрозу новых ударов со стороны ВСУ. Власти региона призывают жителей сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.

    В результате атак ВСУ на Запорожскую область остались без электричества свыше 3 тыс. абонентов.

    Двое сотрудников аптечной сети погибли, когда их автомобиль с медикаментами был атакован беспилотником ВСУ возле села Басань.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 21:18
    Системы ПВО сбили девять БПЛА над Крымом и Азовским морем

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские системы ПВО за четыре часа уничтожили девять беспилотников, из которых семь были сбиты над Крымом, а два – над Азовским морем.

    В течение четырех часов российские средства противовоздушной обороны сбили девять украинских беспилотников над Крымом и Азовским морем, передает ТАСС. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    В военном ведомстве уточнили: «15 января текущего года в период с 16.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов: семь БПЛА – над территорией Республики Крым, два БПЛА – над акваторией Азовского моря».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО отразили атаку восьми украинских беспилотников за четыре часа.

    Комментарии (0)
    Грозят ли нефтяные качели Трампа мировым кризисом

    Нефтяной рынок штормит: цены то резко растут, то столь же молниеносно падают. Главный виновник американских горок – президент США Дональд Трамп, который строчит свои твиты. Ситуация в Венесуэле показала, что он легко может перейти от слов к делу. Теперь на первый план вышел конфликт с Ираном. Почему эта история еще не закончилась – и рынок продолжит ловить сигналы Трампа? И каковы риски нового энергетического кризиса наподобие 1970-х годов? Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Как Россия добилась перелома в боевом применении беспилотников

    2025 год стал переломным для российских Вооруженных сил с точки зрения применения малых БПЛА. Беспилотники тактического звена стали главной ударной силой российских войск. Как этого удалось добиться и какие беспилотные аппараты сегодня играют ключевую роль на поле боя в зоне спецоперации? Подробности

    Схватка за Гренландию приближает конец НАТО

    Европейские страны начали направлять в Гренландию военнослужащих с целью поддержать Данию в ее противостоянии с США. Планируется проводить совместные учения. Европейские союзники Дании предупреждают, что захват Гренландии американцами будет означать конец НАТО. Можно ли считать альянс эффективным оборонным союзом, если страны-члены начали воспринимать своего главного гаранта безопасности как угрозу? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

