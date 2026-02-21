  • Новость часаСловакия выдвинула ультиматум Украине
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

    На первый взгляд дружба Ротшильда с Марксом выглядит странно, но на второй понимаешь, что иначе и быть не могло. Никак иначе баснословное нагромождение нелепиц и темной псевдонаучной чертовщины, названное «Капиталом», не смогло бы обрести статус мирового Талмуда всей левой профессуры.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему зумеры оказались глупее родителей

    Цифровой мир – это мир информации, а не знаний. В чем тут разница, молодежь просто не может взять в толк. С их точки зрения, информация и знания – это одно и то же.

    21 февраля 2026, 14:16 • Новости дня

    Росавиация сняла ограничения полеты в аэропортах Казани, Нижнекамска и Чебоксар

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани, Нижнекамска и Чебоксар, сообщила Росавиация.

    Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, ранее введенные в аэропортах Казани, Нижнекамска и Чебоксар, были сняты, передает РИА «Новости». Об этом сообщила Росавиация, подчеркнув, что ограничения действовали в целях обеспечения безопасности полетов.

    В ведомстве уточнили: «Аэропорты Казань, Нижнекамск (»Бегишево«), Чебоксары. Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Казани отменили масленичные гуляния из-за угрозы атаки беспилотников. Угроза атаки БПЛА ранее была объявлена в четырех городах Татарстана.

    21 февраля 2026, 08:58 • Новости дня
    ФСБ заявила об использовании данных Telegram спецслужбами Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    У ФСБ есть достоверные данные, что ВСУ и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию из мессенджера Telegram и использовать ее в военных целях, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Сотрудники Федеральной службы безопасности России заявили о наличии достоверных сведений, что вооружённые силы и спецслужбы Украины способны получать информацию из мессенджера Telegram оперативно и использовать эти данные в военных целях, передает РИА «Новости». В Центре общественных связей ФСБ подчеркнули, что такие возможности украинских спецслужб подтверждены конкретными фактами.

    Кроме того, по результатам анализа работы Telegram, российские военные в зоне спецоперации за последние три месяца неоднократно сталкивались с угрозой для жизни из-за использования этого мессенджера. В ФСБ подчеркнули, что многочисленные достоверные сведения об этом получены в ходе специального анализа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что иностранные спецслужбы получали систематический доступ к перепискам пользователей Telegram. Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич указал на случаи, когда «проводишь закрытое совещание в группе Telegram, а через короткое время противник уже предпринимает действия, о которых мог узнать только оттуда».

    В МВД сообщали, что сервисы «пробива» в Telegram использовались для сбора данных о военных и подготовки терактов. Роскомнадзор потребовал от Telegram исключить возможность поиска подобных сервисов.

    20 февраля 2026, 21:27 • Новости дня
    Военкор Ермаков: ВС России прорвали границу на западе Харьковской области
    Военкор Ермаков: ВС России прорвали границу на западе Харьковской области
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Харьковской области российские войска пересекли границу и вступили в ожесточенный бой за село Ветеринарное, сообщил военкор Тимофей Ермаков.

    По информации, опубликованной военкором Тимофеем Ермаковым в Telegram-канале «Синяя Z Борода», российские вооруженные силы осуществили прорыв на западном участке границы Харьковской области, передает Lenta.Ru.

    Ермаков сообщил: «По оперативным сведениям, наши войска прорвали границу на западе Харьковской области».

    Он отметил, что в данный момент силы России ведут интенсивное сражение за населенный пункт Ветеринарное, двигаясь в направлении рубежа Казачья Лопань – Дергачи.

    Ранее выяснилось, что украинские военные понесли потери при попытке вернуть утраченные позиции в районе Волчанских Хуторов.

    В районе Казачьей Лопани на Харьковском направлении ударами РСЗО «Торнадо-С» группировки российских войск «Север» уничтожено скопление личного состава сил спецопераций Украины.

    В Минобороны сообщили, что на Харьковском направлении подразделения украинских пограничников несут большие потери.

    20 февраля 2026, 19:59 • Видео
    «Еще три года». Зеленский все решил

    Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    21 февраля 2026, 06:40 • Новости дня
    Боец с позывным «Крош» с Камчатки получил звание Героя России в 19 лет
    Боец с позывным «Крош» с Камчатки получил звание Героя России в 19 лет
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Боец батальона «Арктический» 40-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным «Крош» в преддверии Дня защитника Отечества получил звание Героя России, о чем в Telegram-канале сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

    «Сергей Крашенинников, наш камчатский боец батальона «Арктический» 40-й бригады морской пехоты с позывным «Крош», по указу президента РФ удостоен звания Героя России. Буквально вчера рассказывал вам про его подвиг. Очень гордимся Сергеем! Настоящий Герой!» – написал он.

    В пятницу Солодов описал подвиг «Кроша» на Курском направлении, где он проявил настоящую воинскую доблесть.

    «Штурмовая группа под его командованием взяла восемь хорошо укреплённых вражеских опорных пунктов. Благодаря его выверенным решениям наши морпехи героически удерживали занятые позиции целых 52 дня, при этом постоянно атаковали и уничтожили значительные силы противника. Выстоять столько времени под постоянным натиском – своеобразный рекорд на фронте», – отметил губернатор края.

    Он добавил, что в тяжелейших боях «Крош» спас жизнь не одному своему боевому товарищу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дочь Героя России Очир-Горяева рассказала о добровольном уходе отца на СВО. Подполковник Петелин раскрыл детали боя, за который получил Орден Мужества. В России появилось новое поколение героев и защитников.

    20 февраля 2026, 22:17 • Новости дня
    Reuters: Удары ВС России по портам лишили Украину главных доходов
    Reuters: Удары ВС России по портам лишили Украину главных доходов
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Повреждение портовой инфраструктуры в Черном море критически снизило экспортную выручку украинского бюджета и возможности вывоза ресурсов, сообщает Reuters

    Атаки на черноморские гавани нанесли серьезный ущерб вывозу сельхозтоваров и полезных ископаемых, передает РИА «Новости». По данным западных аналитиков, сокращение пропускной способности терминалов ударило по ключевым источникам финансирования Киева.

    «Российские авиаудары по черноморским портам Украины в конце прошлого года снизили их пропускную способность и нанесли ущерб экспорту сельскохозяйственных товаров и полезных ископаемых, которые, по словам отраслевиков, служат основным источником дохода осажденной страны во время четырехлетнего конфликта с Россией», – говорится в публикации.

    Агентство Bloomberg также сообщало, что российская армия усилила огневое воздействие на портовые объекты в ответ на действия ВСУ. Это существенно осложнило вывоз зерна с Украины.

    В середине декабря Вооруженные силы России нанесли мощный удар возмездия по энергетическим объектам в Одессе. В компании ДТЭК заявили о повреждении 20 электроподстанций в регионе.

    Российские удары по югу Украины отрезают страну от Черного моря и препятствуют работе портов.

    Российская армия нанесла поражение портовым сооружениям и хранилищам с горючим для ВСУ.

    Координатор николаевского подполья сообщил о разрушении объектов нефтепереработки и железнодорожной логистики в Кременчуге.

    20 февраля 2026, 21:13 • Новости дня
    Генштаб ВС России: Киев взял тактику медийных побед после неудач под Купянском

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинское командование осознало невозможность захвата Купянска военным путем и сосредоточилось на создании видимости успехов в информационном пространстве, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской.

    ВСУ больше не надеются вернуть контроль над территорией, сказал Рудской, передает РИА «Новости». В связи с этим украинское начальство решило перейти к тактике «медийных побед».

    По словам военачальника, российские войска группировки «Запад» ранее блокировали и освободили этот стратегически важный логистический узел. Украинские формирования неоднократно пытались отбить город, однако теперь вынуждены демонстрировать лишь мнимые достижения на данном направлении.

    Рудской добавил, что сейчас продолжается ликвидация групп противника, заблокированных на восточном берегу реки Оскол.

    В ноябре начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о переходе Купянска под полный контроль российских войск.

    Украинские силовики ради создания видимости присутствия в городе снимали постановочное видео с подрывом пустого здания.

    20 февраля 2026, 15:12 • Новости дня
    Киев опроверг сообщения о подготовке к трем годам боев

    Советник Зеленского назвал фейком данные о подготовке к трем годам боев

    Tекст: Вера Басилая

    Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что информация о поручении главы киевского режима готовиться к трем годам боевых действий не соответствует действительности.

    Литвин назвал фейком информацию о том, что Владимир Зеленский якобы поручил своим советникам подготовить план ведения боевых действий еще на три года, передает РБК.

    Литвин подчеркнул, что подобных встреч с советниками не происходило, а негативной оценки переговоров со стороны президента не было.

    О якобы существовавшем распоряжении Зеленского сообщил в подкасте немецкого журналиста Пауля Ронцхаймера журналист The Wall Street Journal Боян Панчевский со ссылкой на источники в Киеве. По словам Панчевского, Зеленский на встрече 12 февраля заявил о провале переговоров и поставил задачу готовиться к продолжению войны еще на три года.

    Панчевский также сообщил, что в стране велись переговоры о подготовке референдума по мирному соглашению и выборам. При этом он признался, что не знает, почему украинская сторона внезапно сменила позицию.

    СМИ писали, что глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал составить стратегию ведения боевых действий на три года из-за краха переговоров.

    Владимир Зеленский обвинил Москву в затягивании диалога из-за боязни ультимативных условий капитуляции.

    21 февраля 2026, 00:45 • Новости дня
    Захарова объяснила участившуюся ругань Зеленского «адским суперфиналом вурдалака»

    Захарова назвала обзывания Зеленского «адским суперфиналом»

    Захарова объяснила участившуюся ругань Зеленского «адским суперфиналом вурдалака»
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила «адским финалом» происходящее с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, который зачастил с оскорблениями и руганью с кафедры событий мировой политики – то призовет россиян выгонять из Европы, то упрекнет венгерского премьера Виктора Орбана в габаритах.

    «Глубоко больной человек Зеленский, причем он стал таким не тогда, когда пришел на Банковую, он таким был и до. Именно поэтому его и рекрутировали западные кураторы для совершения чудовищного, страшного преступления. А именно - уничтожения Укрины, украинской государственности и украинского народа. Нормальный человек за такое бы не взялся», – заявила дипломат в интервью телеканалу «Россия 1», запись которого выложила в Telegram-канале.

    По мнению Захаровой, Зеленский зависим и полностью во власти «чудовищного тщеславия, самомнения и диких амбиций». Она считает, что финал его не просто близок, он уже в самом разгаре, так как то, ради чего его нанимали западные кураторы, он исполнил.

    «Вы считаете, что он еще не закончил? Что вам сейчас не показан распад личности? Вы считаете, это не есть финал? Когда на горе трупов соотечественников возлежит чудище, которое только и делает, что ругается, обзывается, несет какую-то ерунду с вращающимися расширенными зрачками. Вы что, считаете, это не финальная сцена, что ли? Да это и есть, такой вот адский суперфинал», – сказала она.

    Дипломат добавила, что финал этот, наверное, слишком растянут, но только для того, чтобы ни у кого не было попытки даже заикнуться о героизации «этого вурдалака».

    В этом же интервью Захарова сообщила, что Запад выбрал Зеленского из-за его зависимостей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал киевский режим основным препятствием для урегулирования ситуации на Украине. Захарова 16 февраля назвала слова Зеленского о русских спортсменах истерикой, когда он назвал «гадким» и «неприятным» участие русских спортсменов в сборных других стран на Олимпиаде.


    21 февраля 2026, 12:41 • Новости дня
    Названо число потерь ВСУ за сутки в зоне СВО

    Минобороны сообщило о гибели 1 265 военнослужащих ВСУ за сутки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За сутки ВСУ понесли значительные потери в различных районах спецоперации, больше всего потерь отмечено в зоне ответственности группировки «Восток», отметили в Минобороны.

    Общие потери ВСУ за последние сутки составили около 1 265 человек, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны. В зоне ответственности группировки войск «Севера» уничтожено свыше 215 украинских военных. В районах, контролируемых группировкой «Запад», потери противника достигли 170 человек.

    В Южной группировке зафиксировано до 110 потерь среди ВСУ, а в зоне ответственности группировки «Центр» – до 350 военнослужащих. В группе «Восток» потери составили до 370 человек, в районе группировки «Днепр» – до 50 военнослужащих.

    Ранее бойцы группировки войск «Север» выявили факты пыток и убийств среди наемников в рядах вооруженных сил Украины. До этого Генштаб сообщил, что Вооруженные силы Украины за время спецоперации потеряли более 1,5 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, промежуточные результаты СВО показывают, что Украина уже утратила значительные людские ресурсы и фактически перестала быть государством, выполняя лишь функции военной корпорации для войны Запада с Россией.


    21 февраля 2026, 08:44 • Новости дня
    Наемник из Бразилии умер в Харьковской области из-за пыток ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пытки регулярно применяются в подразделениях наемников Главного управления разведки Минобороны Украины в Харьковской области. Как сообщили в российских силовых структурах, в результате издевательств погиб наемник из Бразилии.

    В подразделениях иностранных наемников Главного управления разведки Минобороны Украины, действующих в Харьковской области, фиксируются регулярные случаи применения пыток, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Среди методов издевательств названы избиения, имитация утопления и сексуальное насилие.

    Собеседник агентства заявил: «В подразделениях иностранных наемников ГУР, действующих в Харьковской области, регулярно применяются пытки, избиения, имитация утопления и изнасилования. На днях в результате издевательств погиб наемник из Бразилии за нарушение распорядка дня и употребление спиртного».

    По данным силовиков, жестокое обращение с бойцами не является единичным случаем и отмечается на постоянной основе. В настоящее время гибель бразильского наемника рассматривается как следствие подобных методов воздействия внутри подразделения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в расположении иностранного легиона главного управления разведки минобороны Украины в Киеве убили бразильского наемника.

    21 февраля 2026, 13:16 • Новости дня
    Минобороны России сообщило о поражении РСЗО HIMARS и установки ракет «Фламинго»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные уничтожили ВС РФ поразили пусковые установки украинских крылатых ракет «Фламинго» и транспортно-заряжающую машину реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщило Минобороны России.

    Вооруженные силы России нанесли удары по украинским военным объектам, сообщает РИА «Новости». По данным Минобороны, в результате операции были уничтожены транспортно-заряжающая машина американской реактивной системы залпового огня HIMARS, а также пусковые установки крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

    В ведомстве подчеркнули: «Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, нанесено поражение пусковым установкам крылатых ракет большой дальности «Фламинго», объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки, хранения и предполетной подготовки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе».

    Кроме того, сообщается о поражении объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использовались военными Украины, а также пунктов временной дислокации украинских войск и иностранных наемников. Удары были нанесены в 141 районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России поразили инфраструктуру военного аэродрома украинской армии. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об уничтожении производственной линии по выпуску ракет «Фламинго».

    20 февраля 2026, 18:29 • Новости дня
    Мирошник: Киев добьется военного ответа России за удары по школам

    Мирошник отметил ответственность Киева за удар по школе в Энергодаре

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал атаку дрона ВСУ на школу в Энергодаре, где находились около 600 детей.

    Киев добьется только военного ответа со стороны России в отношении прямых исполнителей ударов по российским школам. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, реагируя на атаку дрона ВСУ на школу в Энергодаре.

    Он подчеркнул: «Главное, чего они могут добиться, – это военного ответа по непосредственным виновникам такого рода актов или террористических выпадов. Россия никогда не поступает так, как делает Украина, – не ведет войну против гражданского населения, тем более против детей. Это низко, это характеристика непосредственно киевского руководства и их политических руководителей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВСУ атаковали школу № 4 в Энергодаре во время учебных занятий. Украинский дрон повредил здание, но никто из находившихся внутри не пострадал.

    ВСУ совершают атаки на город Энергодар, чтобы оказать психологическое давление на мирных жителей, сообщала до этого директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. В частности, 28 января украинский беспилотник убил в Энергодаре мирную жительницу.

    20 февраля 2026, 22:04 • Новости дня
    Захарова оценила возможность возвращения Европы к переговорам по Украине

    Захарова посоветовала Европе научиться манерам для переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Возвращение представителей европейских стран к переговорам по Украине возможно только после восстановления доверия и обучения соответствующим манерам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала условия для возвращения европейских стран за стол переговоров по Украине, передают «Вести».

    По ее словам, Европе необходимо будет восстановить доверие к себе. Кроме того, европейским странам следует обучиться манерам.

    Дипломат напомнила, что доверие было утрачено после того, как в 2022 году европейские лидеры признались в нежелании выполнять минские соглашения. Захарова считает, что таким образом они сами лишили себя места за столом переговоров.

    «Возвращение их за стол переговоров зависит от того, насколько они умеют вести себя за этим столом», – заявила официальный представитель МИД. Она подчеркнула, что это требует восстановления доверия и «самообучения манерам».

    Захарова пояснила, что под манерами подразумеваются не внешние проявления и «самоназвание» себя исключительными. По ее мнению, это прежде всего следование нормам, правилам и законам. Именно это формирует то, что называется репутацией.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа находится в истерике и требует от России участия в переговорах по Украине.

    Также Лавров отметил, что урегулировать конфликт на Украине на основе предложенной Европой «лукавой линии» с немедленным прекращением огня и гарантиями безопасности невозможно.

    Глава МИД России подчеркнул, что Европа имела три возможности повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но ими не воспользовалась.

    20 февраля 2026, 19:35 • Новости дня
    Военкор: После начала СВО Украина лишилась государства и украинцев

    Военкор Афанасьев: Запад и киевский режим виноваты в гибели полутора миллионов украинцев

    Военкор: После начала СВО Украина лишилась государства и украинцев
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Гигантские потери ВСУ как промежуточный итог СВО показывают, что Украина уже лишилась значительных людских ресурсов и перестала быть государством, сохранив лишь функции военной корпорации для войны Запада с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Андрей Афанасьев. Ранее Генштаб сообщил, что потери украинских войск в ходе СВО превысили 1,5 млн человек.

    «Это абсолютно бездумная трата человеческих ресурсов украинским политическим и военным руководством. Украина как государство, которое мы знали в период с её создания Лениным и вплоть до начала специальной военной операции, она завершает своё существование», – указал Андрей Афанасьев, военкор, ведущий телеканала «Спас», оценивая последствия для страны ее участие в конфликте против России.

    Эксперт полагает, что ход СВО с таким количеством боевых потерь приведет к осознанию Западом невыгодности поддержки проекта «Украина». А без внешней подпитки система украинской власти не сможет существовать в нынешнем виде. «Самой Украины как государства по сути уже нет. Она уничтожена экономически, политически и является военной корпорацией с конкретным подрядом – противостояние с Россией. Как только заказчики и бенефициары этих процессов поймут, что дальнейшее финансирование нецелесообразно, она развалится. И ход СВО этому способствует», – говорит журналист.

    С политической точки зрения, по его мнению, промежуточный итог СВО подтверждает, что одна из главных задач режима, пришедшего к власти на Украине в результате незаконного переворота, – это геноцид восточнославянских народов. «Трагедия происходит под контролем западных спецслужб и транснациональных финансовых групп. Они же поддерживают агрессию против Донбасса и принудительную мобилизацию украинского населения», – отметил эксперт.

    По его словам, сегодня «Украина, оторвавшаяся от большого тела России, окончательно сошедшая с ума и умирающая на наших глазах». И чем быстрее люди на Украине поймут, что ими руководят «мясники, которые просто их убивают об нас», тем лучше для них самих и для России.

    «Нужно выбить у них из рук это оружие, освободить оставшуюся нормальную часть украинского общества. Отделить и спасти русских, задурманенных или терпящих то, что сейчас там происходит, от тех, кого уже спасти нельзя», – резюмировал Афанасьев.

    С начала СВО потери украинских войск превысили 1,5 млн человек – об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил Сергей Рудской, начальник Главного оперативного управления Генштаба Минобороны России. По его словам, Украина значительно утратила возможность восполнять свои группировки за счет принудительной мобилизации.

    «Количество ежемесячно мобилизуемых в среднем уменьшилось почти в два раза. Формируется устойчивая тенденция к снижению численности украинской армии и, как следствие, к ограничению возможностей ВСУ по сопротивлению группировкам российских войск», – указал он. Что касается техники, то только в 2025 году ВСУ потеряли около 6,7 тыс. танков и бронемашин, а также более 12 тыс. орудий и минометов, отметил генерал.

    Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему попытки встречных контратак ВСУ на отдельных участках Запорожского направления приведут к сжиганию украинских резервов.

    20 февраля 2026, 15:27 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по больнице в Брянской области FPV-дронами

    Богомаз: ВСУ атаковали территорию больницы в Стародубском муниципальном округе

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины нанесли удар по территории больницы в селе Воронок Стародубского муниципального округа Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    Вооруженные силы Украины совершили атаку на территорию больницы в селе Воронок Стародубского муниципального округа Брянской области, сообщил в Telegram-канале Богомаз. Сообщается, что целью удара стали объекты здравоохранения региона.

    Губернатор сообщил, что пострадавших нет, повреждено здание больницы, полностью уничтожен медицинский легковой автомобиль.

    По информации главы региона, в результате атаки никто из сотрудников и пациентов не пострадал. Сейчас на месте работают экстренные службы, оценивается ущерб и принимаются меры по восстановлению больницы.

    В пятницу в Брянской области уничтожили 57 украинских беспилотников.

    В четверг в результате атаки беспилотников в Стародубском округе повредили два автомобиля и частный дом.

    20 февраля 2026, 21:02 • Новости дня
    Guardian: Залужный сравнил конфликт с Россией с боем против Тайсона

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный перед началом СВО оценил возможный конфликт с Россией как крайне неравный бой, похожий на схватку любителя с Майком Тайсоном, сообщает Guardian.

    По данным Guardian, Валерий Залужный, ранее занимавший пост главнокомандующего ВСУ, незадолго до начала спецоперации на Украине сравнил возможный конфликт с Россией с боем между любителем и боксером-профессионалом Майком Тайсоном, передает РИА «Новости».

    По сведениям британского издания, Залужный испытывал разочарование из-за того, что Владимир Зеленский не спешил вводить военное положение в стране накануне начала спецоперации. Оценивая ситуацию, Залужный говорил: «Ты собираешься драться с Майком Тайсоном, а единственный бой, который у тебя был до этого, – это бой подушками с твоим младшим братом. Это шанс один на миллион».

    Валерий Залужный заявил о давлении со стороны офиса Владимира Зеленского и западных партнеров.

    Залужный обвинил Зеленского в провале разработанного при помощи НАТО плана контрнаступления 2023 года.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Залужный начал контрнаступление на Зеленского.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации