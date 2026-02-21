В Казани отменили масленичные гуляния из-за угрозы атаки БПЛА

Tекст: Дмитрий Зубарев

О решении отменить все уличные мероприятия, в том числе масленичные гуляния, сообщил исполнительный комитет города, передает ТАСС. В сообщении отмечается: «МЧС Татарстана объявило в Казани угрозу атаки БПЛА. В связи с этим мероприятия на улице, в том числе масленичные гуляния, отменяются». Это касается всех массовых событий на открытом воздухе, запланированных на ближайшие дни.

В то же время в городской администрации подчеркнули, что дополнительные занятия, кружки и мастер-классы, которые проходят в учреждениях культуры по субботам, будут работать в обычном режиме. Решение не затрагивает деятельность внутри помещений и не распространяется на все культурные учреждения.

МЧС Татарстана ранее предупреждало о рисках, связанных с использованием беспилотников на территории республики, и рекомендовало жителям соблюдать меры предосторожности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников сразу в трех городах: Казани, Нижнекамске и Елабуге. та.