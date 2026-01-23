Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.0 комментариев
Российские войска освободили Симиновку в Харьковской области
В результате активных наступательных действий подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении установили контроль над Симиновкой. Всего же за неделю ВС России освободили пять населенных пунктов.
Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.
Всего же в зоне ответственности группировки противник потерял более 1110 военнослужащих, девять бронемашин, 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены десять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов и матсредств.
За прошедшую неделю подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, двух аэромобильных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии. Потери украинских вооруженных формирований на этом направлении составили свыше 1,4 тыс. военнослужащих, два танка, 18 бронемашин и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 29 складов с боеприпасами.
Параллельно подразделения Южной группировки освободили Приволье в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.
За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили более 1255 военнослужащих, 33 бронемашины, в том числе два американских бронеавтомобиля Stryker и четыре бронетранспортера М113. Уничтожены 18 артиллерийских орудий, 13 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 11 складов боеприпасов, горючего и матсредств.
В то же врепмя подразделения группировки «Центр» освободили Новопавловку в ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, двух егерских, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии, перечислили в оборонном ведомстве.
За последнюю неделю на этом направлении потери противника составили свыше 2970 военнослужащих, четыре танка, в том числе танк немецкий Leopard, 33 бронемашины и 15 орудий полевой артиллерии, включая две американские 155-мм самоходные артустановки Paladin.
Между тем подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Прилуки в Запорожской области. Было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, пяти штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.
Всего за нределю в зоне ответственности группировки противник потерял более 1740 военнослужащих, три танка, 23 бронемашины, 11 артиллерийских орудий, три склада боеприпасов и матсредств, отчитались в Минобороны.
В течение прошедшей недели вподразделениями группировки «Днепр» освобождена Павловка в Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ.
Потери ВСУ при этом составили до 335 военнослужащих, два артиллерийских орудия, 13 станций радиоэлектронной борьбы и пять складов матсредств.
