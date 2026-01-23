Tекст: Мария Иванова

Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.

Всего же в зоне ответственности группировки противник потерял более 1110 военнослужащих, девять бронемашин, 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены десять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов и матсредств.

За прошедшую неделю подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, двух аэромобильных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии. Потери украинских вооруженных формирований на этом направлении составили свыше 1,4 тыс. военнослужащих, два танка, 18 бронемашин и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 29 складов с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки освободили Приволье в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили более 1255 военнослужащих, 33 бронемашины, в том числе два американских бронеавтомобиля Stryker и четыре бронетранспортера М113. Уничтожены 18 артиллерийских орудий, 13 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 11 складов боеприпасов, горючего и матсредств.

В то же врепмя подразделения группировки «Центр» освободили Новопавловку в ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, двух егерских, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии, перечислили в оборонном ведомстве.

За последнюю неделю на этом направлении потери противника составили свыше 2970 военнослужащих, четыре танка, в том числе танк немецкий Leopard, 33 бронемашины и 15 орудий полевой артиллерии, включая две американские 155-мм самоходные артустановки Paladin.

Между тем подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Прилуки в Запорожской области. Было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, пяти штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

Всего за нределю в зоне ответственности группировки противник потерял более 1740 военнослужащих, три танка, 23 бронемашины, 11 артиллерийских орудий, три склада боеприпасов и матсредств, отчитались в Минобороны.

В течение прошедшей недели вподразделениями группировки «Днепр» освобождена Павловка в Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ.

Потери ВСУ при этом составили до 335 военнослужащих, два артиллерийских орудия, 13 станций радиоэлектронной борьбы и пять складов матсредств.

Напомним, накануне российские войска нанесли удар по живой силе ВСУ в Славянске

На э той неделе российские войска продвинулись на основных направлениях в зоне СВО.

В начале недели российские войска освободили запорожскую Павловку и Новопавловку в ДНР.