Tекст: Мария Иванова

В результате действий группировки ВСУ потеряли свыше 145 военнослужащих, танк, бронемашину и пять орудий полевой артиллерии, включая американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin. Уничтожены три станции РЭБ, два склада боеприпасов и матсредств, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Подразделения группировки «Север» также улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Белополья, Новой Сечи и Хотени Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанскими Хуторами, Захаровкой и Охримовкой.

Противник потерял до 140 военнослужащих, две бронемашины, пусковую установку американской рсзо MLRS и две 155-мм самоходные артустановки «Богдана». Уничтожено три склада матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах Березовки, Ковшаровки Харьковской области, Александровки, Дробышево и Красного Лимана ДНР.

При этом потери противника составили до 200 военнослужащих, пять бронемашин, в том числе америкаснкаий бронетранспортер Stryker, и три артиллерийских орудия. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.

В то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и двух бригад нацгвардии у Артемовки, Белицкого, Гришино, Доброполья, Новопавловки, Сухецкого, Торецкого, Удачного ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 445 военнослужащих, два танка, две бронемашины, три артиллерийских орудия и станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Скотоватого Днепропетровской области, Благодатного, Воздвижевки, Долинки, Заливного, Зарницы, Комсомольского и Терсянки Запорожской области.

Противник потерял до 250 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре бронемашины, два орудия полевой артиллерии и установку РСЗО «Град», подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли около 1260 человек. За день до этого российские войска также продвинулись на основных направлениях в зоне СВО. В начале недели российские войска освободили запорожскую Павловку и Новопавловку в ДНР.