Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады и штурмового полка ВСУ около Белополья и Хотени в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Зыбино, Захаровки и Волчанских Хуторов.

Противник при этом потерял до 160 военнослужащих, танк, бронемашину, пусковую установку хорватской РСЗО RAK-SA-12, четыре орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ. Уничтожено три склада матсредств.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям штурмовой, четырех механизированных бригад ВСУ и трех бригад нацгвардии рядом с Осиново, Кутьковкой, Нечволодовкой и Грушевкой в Харьковской области, Красным Лиманом, Николаевкой, Александровкой и Коровьим Яром в Донецкой народной республике (ДНР).

При этом потери противника составили до 200 военнослужащих, две бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике аэромобильной и шести механизированных бригад ВСУ в районах Ильиновки, Дружковки, Берестока, Закотного, Новоселовки и Константиновки в ДНР.

ВСУ потеряли свыше 185 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе американский М113, девять бронемашин и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin. Уничтожены две станции РЭБ и два склада матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям егерской, аэромобильной, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Белицкого, Артемовки, Торецкого, Новопавловки, Гришино и Удачного в ДНР, Федоровского и Новоподгородного в Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 395 военнослужащих, шесть бронемашин, семь артиллерийских орудий, включая две американские 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin и две установки РСЗО «Град», отчитались в Минобороны.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике штурмовой, артиллерийской бригад, бригады беспилотных систем, трех механизированных и пяти штурмовых полков ВСУ поблизости от Долинки, Комсомольского, Терсянки, Благодатного, Чаривного, Горького, Заливного, Верхней Терсы, Воздвижевки в Запорожской области и Скотоватого в Днепропетровской области.

Противник потерял до 260 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, орудие полевой артиллерии и установку РСЗО «Град», подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска также продвинулись на основных направлениях в зоне СВО. В начале недели российские войска освободили запорожскую Павловку и Новопавловку в ДНР.

А в минувшие выходные армия России освободила Прилуки в Запорожской области и Приволье в ДНР.