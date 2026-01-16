  • Новость часаМИД России рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Молдавию
    Ольга Андреева Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    12 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Стоит ли радоваться «отмене» международного права

    «Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.

    12 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    13 комментариев
    16 января 2026, 17:32

    Бывший замначальника метро Москвы признал вину в получении взятки

    Бывший замначальника метро Москвы признал вину в получении взятки машиной Toyota

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В московском суде начался процесс по делу о получении взятки бывшим заместителем начальника метрополитена, который признал свою вину в суде, отмечают информагентства.

    Бывший первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов признал свою вину в получении взятки в виде автомобиля Toyota RAV4 стоимостью около 4 млн рублей, передает «РИА Новости» . Такое заявление он сделал на заседании Савеловского суда Москвы, где стартовал процесс по его уголовному делу.

    «Да, вину признаю», – заявил Дощатов, отвечая на вопрос судьи в зале заседаний. Его слова приводит корреспондент агентства.

    По данным «Известий», Дощатов был арестован в 2024 году. Его подозревают в получении автомобиля в качестве взятки за принятие некачественных полушпал для строительства новых веток московского метро и реконструкции существующих линий. Следствие полагает, что использование этих материалов могло сказаться на качестве и безопасности инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Следственный комитет сообщил, что имущество Дощатова арестовано на сумму 100 млн рублей. Следствие завершило расследование уголовного дела о получении взяток бывшим руководителем.


    14 января 2026, 11:55
    Долину не уведомили о дате принудительного выселения из квартиры
    Долину не уведомили о дате принудительного выселения из квартиры
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Певица Лариса Долина не получала уведомлений от судебных приставов о дате возможного принудительного выселения из квартиры, сообщила ее адвокат Мария Пухова.

    Ведущий дело об исполнительном производстве пристав пока не сообщал о дате каких-либо мероприятий, связанных с исполнением решения суда, сказала Пухова, передает ТАСС.

    Она добавила, что артистка готова передать квартиру добровольно.

    Ранее сообщалось, что Главное управление ФССП по Москве инициировало исполнительное производство в отношении Долиной, теперь у артистки есть четыре дня для добровольного исполнения решения суда по оставлению квартиры.

    До этого купившая квартиру певицы Полина Лурье отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи.

    Комментарии (6)
    14 января 2026, 10:07
    Бывший губернатор Рязанской области уличен во взятках на 272 млн рублей

    Бастрыкин: Экс-глава Рязанской области Любимов уличен во взятках на 272 млн рублей

    Бывший губернатор Рязанской области уличен во взятках на 272 млн рублей
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшему губернатору Рязанской области Николаю Любимову предъявлено обвинение в получении взяток на 272 млн рублей, включая крупную сумму за назначение на должность вице-губернатора, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал о выявленных обстоятельствах коррупционного преступления бывшего губернатора Рязанской области и сенатора Николая Любимова. По его словам, одна из взяток в размере 252 млн рублей предназначалась за назначение на должность вице-губернатора и предоставление общего покровительства, передает ТАСС.

    «Другие взятки в размере 12 и 8 млн рублей – за содействие в заключении госконтрактов на поставку медоборудования», – сообщил Бастрыкин.

    Известно, что с 2010 по 2015 год Любимов был мэром Калуги, затем возглавлял Законодательное собрание Калужской области, а с 2017 по 2022 год занимал пост губернатора Рязанской области. С сентября 2022 года он был сенатором от Рязанской области и досрочно сложил полномочия 11 декабря 2024 года.

    Басманный суд Москвы арестовал Любимова в декабре 2024 года по обвинению в получении особо крупной взятки.

    Комментарии (24)
    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 09:13
    В Москве подросток пострадал в ходе конфликта со стрельбой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре столицы на улице Большие Каменщики произошел конфликт, сопровождавшийся стрельбой, ранение получил 17-летний юноша, сообщили в прокуратуре города.

    По предварительным данным, на улице Большие Каменщики между гражданами произошел конфликт, в ходе которого было применено, предположительно, травматическое оружие, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

    В результате пострадали несколько человек, среди которых оказался 17-летний юноша.

    По факту произошедшего проводится проверка, все обстоятельства инцидента находятся на контроле прокуратуры. Уточняется точное количество пострадавших и характер их травм.

    Ранее сообщалось, что на улице Народная в Москве в ходе конфликта пострадали три человека, один участников использовал светошумовой пистолет.

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 16:32
    Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко

    Суд избрал меру пресечения для Юлии Тимошенко в виде залога в 760 тыс долларов

    Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд избрал меру пресечения для Юлии Тимошенко в виде залога, позволяющую ей остаться на свободе до передачи денег, также она получила ряд ограничений.

    Киевский суд избрал для лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 33,3 млн гривен (около 760 тыс. долларов), сообщает ТАСС. Такое решение было озвучено судьей на процессе, который транслировался телеканалом ТСН.

    «Частично удовлетворить ходатайство обвинения, избрать в качестве меры пресечения залог в размере 33,3 млн гривен», – заявил судья. До фактической передачи денег Тимошенко не будет помещена под стражу. Но деньги она обязана внести в течение пяти дней.

    Согласно условиям, Тимошенко также обязана не покидать пределы Киевской области, сообщать о смене места жительства и работы, воздерживаться от контактов с рядом депутатов и сдать заграничный паспорт. Прокуратура ранее требовала назначить залог в размере 50 млн гривен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на заседании суда в пятницу Тимошенко обвинила депутата Алексея Копытина в даче показаний против нее по делу о взятке. Также она заявила, что ближайшие пять лет могут стать последними для независимой Украины.

    Напомним, лидеру партии «Батькивщина» предъявили обвинения в подкупе депутатов, а в офисе ее партии в Киеве прошли обыски.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 20:32
    Синоптик заявил о близости рекорда 1942 года по высоте сугробов в Москве

    Высота снега в Москве достигла 43 см и почти сравнялась с рекордом 1942 года

    Синоптик заявил о близости рекорда 1942 года по высоте сугробов в Москве
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве зафиксировали высоту снежного покрова в 43 сантиметра, что всего на шесть сантиметров ниже исторического максимума для этого дня.

    Высота снега в столице достигла 43 сантиметров, передает ТАСС. Этот показатель близок к рекордному значению января 1942 года, когда высота снежного покрова составляла 49 сантиметров.

    Как рассказал Роман Вильфанд, норма для этого дня составляет 26 сантиметров, однако нынешний уровень снега почти догнал рекорд.

    Вильфанд отметил, что в разных районах Московской области высота снега различается. В Кашире она составляет 44 сантиметра, в Коломне – 50, в Павловском Посаде – 48, в Серпухове – 43, а в Черустях – 54 сантиметра.

    Он подчеркнул, что основные снегопады уже прекратились, но в среду ожидается увеличение высоты сугробов еще на несколько сантиметров.

    Вильфанд также напомнил, что знаменитая зима 1942 года вошла в историю благодаря контрнаступлению Красной армии и аномальным снегопадам, которые сопровождали события тех лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичный регион в начале недели окажется во власти южного циклона, который принесет снег, потепление и гололед.

    Росавиация предупредила о возможных изменениях расписания авиарейсов, включая отмены и задержки, из-за ливневого снега в ночь на понедельник.

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 02:41
    Синоптик объявил дату начала 30-градусных морозов в Москве

    Синоптик Ильин объявил дату начала 30-градусных морозов в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В ближайшие выходные и на Крещение мороз в столичном регионе ослабнет, сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, а с 23 января морозы усилятся.

    По словам специалиста, на выходных 17 и 18 января температура будет даже чуть выше нормы: днём –13…–8 градусов, хотя в ночь на воскресенье опустится до –23…–18 градусов, поделился Ильин с RT.

    «В ночь на Крещение, 19 января, мороз ослабнет. Температура составит –16…–11 градусов. Ожидается небольшой снег. Днём по Московской области потеплеет до -9…-4 градусов», – отметил он.

    Ильин добавил, что, согласно прогнозам, морозы в регионе достигнут –30...–25 градусов с 23 января.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, метеоролог Евгений Тишковец рассказал о постепенном захвате Москвы Крещенскими морозами. При этом до этого  сообщалось о приближении к столице южного циклона.

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 21:32
    Бастрыкин сообщил об аресте имущества экс-замглавы московского метро

    Бастрыкин сообщил об аресте имущества экс-замглавы московского метро на 100 млн

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе расследования уголовного дела о взятках произведен арест имущества бывшего заместителя начальника столичного метрополитена на крупную сумму, сообщили в СК России.

    Имущество экс-первого заместителя начальника ГУП «Московский метрополитен» Дмитрия Дощатова арестовано на сумму 100 млн рублей. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил ТАСС, что завершено расследование уголовного дела о получении взяток бывшим руководителем.

    В рамках следствия были предприняты меры по обеспечению и сохранению имущества обвиняемого. Дело связано с обвинениями в коррупции и получении взяток на значительные суммы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Бастрыкин сообщил, что бывшему губернатору Рязанской области Николаю Любимову предъявлено обвинение в получении взяток на 272 млн рублей.

    Он также отметил, что количество уголовных дел по обвинениям в дискредитации и распространении фейков о российских Вооруженных силах пошло на спад за последние три года.

    Всего в результате действий киевского режима с 2014 года в Донбассе были убиты 7184 мирных жителя, добавил Бастрыкин.


    Комментарии (0)
    14 января 2026, 21:46
    В Москве аферисты выманили у пенсионерки более 20 млн рублей

    В Москве мошенники выманили у пенсионерки более 20 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Столичная пенсионерка лишилась более 20 млн рублей после телефонного обмана, когда неизвестные представились сотрудниками силовых структур, сообщили в полиции города.

    78-летняя жительница Москвы обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Неизвестные позвонили женщине, представившись сотрудниками силовых ведомств и государственных организаций. Они убедили ее под предлогом помощи в задержании преступника и декларирования сбережений обналичить накопления и передать их курьерам, сообщает столичный главк МВД РФ.

    В течение трех недель пенсионерка передавала приезжающим к ней курьерам крупные суммы, в итоге лишившись более 20 млн рублей. По результатам оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска задержали одного из подозреваемых – 18-летнего жителя Тюмени, находившегося в Москве без определенного места жительства. По версии следствия, он за денежное вознаграждение забрал у потерпевшей 500 тысяч рублей и отправил деньги кураторам.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Задержанный заключен под стражу, следственные действия продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники используют новую схему, представляясь сначала правоохранителями, а затем опасными преступниками. Также аферисты придумали способ получить доступ к персональным данным граждан под предлогом «переоформления» тарифа домашнего интернета.

    В МВД отмечали, что злоумышленники изменили цели при взломе аккаунтов на портале «Госуслуги», теперь они оказывают психологическое давление и получают персональные данные для оформления электронных сим-карт.

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 01:55
    При стрельбе в центре Москвы пострадали не менее трёх человек

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате конфликта на улице Народная в Москве пострадали три человека, всех пострадавших госпитализировали с телесными повреждениями, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

    На место происшествия на улице Народной в Москве оперативно прибыли сотрудники полиции. По предварительным данным, между группой граждан возник конфликт, в ходе которого один из участников использовал, предположительно, светошумовой пистолет, передает ТАСС.

    В результате три человека получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. По данным пресс-службы ГУ МВД по Москве, шесть предполагаемых участников инцидента задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства.

    На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Ленинградской области пьяный мужчина открыл огонь из ружья по автомобилю скорой помощи. Двоих мужчин арестовали по делу о стрельбе в ночном клубе в Киржаче Владимирской области.

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 13:19
    В Москве задержали проникшего в детсад ночью мужчину

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На северо-востоке столицы мужчина залез в здание детсада через окно, его нашел сторож, сообщили в главном управлении Росгвардии по городу.

    Мужчина ночью незаконно проник в здание детского сада на северо-востоке, его обнаружили после того, как сторож услышал посторонний шум на верхнем этаже и нажал тревожную кнопку, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Прибывшие росгвардейцы нашли мужчину в туалете. Он был полураздет и прятался от сотрудников охраны.

    Задержанный пояснил, что забрался в здание через окно с помощью лестницы, чтобы переночевать, а также отметил, что скрывался от неизвестных лиц. Нарушителю 39 лет, он не оказал сопротивления и добровольно сдался росгвардейцам. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции.

    Между тем директор школы Оксана Соболева, где также находится детский сад, сообщила, что сам инцидент произошел ночью 21 декабря. Пробравшийся внутрь мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

    Она пояснила, что он пробрался в детсад незаконно, в этот момент там не было преподавателей и детей. Охрана обнаружила нарушителя и вызвала правоохранителей, после чего нарушителя задержали.

    В декабре 2024 года мужчина ворвался в детский сад в Челябинске и напал на воспитателя, нападавшего задержали.

    В 2019 году в Нарьян-Маре 36-летний мужчина ножом зарезал шестилетнего мальчика во время «тихого часа» в детском саду. Злоумышленник проник в учреждение через открытую охранником дистанционно дверь.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 13:59
    СК задержал группу по делу подрыва машины сотрудника НИИ в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве пресечена деятельность группы, готовившей убийство сотрудника НИИ «Полюс» с помощью фугаса, установленного под его автомобиль, сообщила глава 6-го контрольно-следственного отдела Главного следственного управления СК по столице Ольга Куликова.

    Всего задержаны четверо участников подготовки подрыва, в числе задержанных – две родные сестры, 19-летняя Полина и 20-летняя Нина Бескурниковы, рассказала Куликова в интервью «Московскому комсомольцу».

    Их задачей было извлечь самодельное взрывное устройство из тайника и передать его соучастнику Гурдзибееву, учащемуся колледжа. Он арендовал квартиру для наблюдения за жертвой и установил бомбу под автомобиль.

    Четвертая участница, Светлана Брыксина, менеджер логистической компании, перевозила сестер и взрывное устройство на своем автомобиле. Все обвиняемые не были знакомы между собой и выполняли поручения неизвестных лиц за обещанное денежное вознаграждение.

    По данным следствия, группа готовила убийство сотрудников НИИ «Полюс» путем подрыва их машин. Для этого они изготовили фугасное устройство мощностью до 500 грамм в тротиловом эквиваленте и вели скрытое наблюдение за руководителем комплекса института Михаилом Ладугиным.

    Злоумышленники изучали маршруты жертвы, распорядок дня, использовали конспиративные квартиры для слежки. Они поставили фугас под его машину 1 декабря, и тогда же его дистанционно привели в действие.

    «По счастливой случайности никто не пострадал, но автомобиль был уничтожен», – сказала Куликова.

    В январе женщина попыталась убить представителя оборонно-промышленного комплекса в Петербурге, она дала признательные показания.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 16:57
    Украинские военкомы за деньги перевозили уклонистов к границе

    Украинские военкомы за 8 тыс долларов перевозили уклонистов к границе с Румынией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники военкомата через служебную машину за деньги помогали уклонистам пересекать границу с Румынией, используя нелегальные схемы, сообщило Государственное бюро расследований Украины.

    Организацию незаконной переправки через границу с Румынией раскрыли сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, передает ТАСС. По данным следствия, двое сержантов одного из районных территориальных центров комплектования в Ивано-Франковской области за восемь тыс. долларов предлагали уклонистам доставку на служебном автомобиле до границы. Далее пересечь границу предлагалось ночью, переплыв реку Прут в термокостюме.

    Следователи сообщили, что схема работала с сентября 2025 года, и за это время через границу были переправлены более десяти уклонистов. Двум организаторам предъявлены обвинения по статье об организации незаконной переправки лиц через государственную границу, им грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

    В ГБР не исключают, что к преступной схеме могут быть причастны другие сотрудники территориальных центров комплектования. Досудебное расследование по делу продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в ГБР сообщили, что начальник финансовой службы одной из бригад ВСУ присвоил крупную сумму денег и потратил часть на азартные игры.

    В Службе внешней разведки (СВР) России отмечали, что коррупционные разоблачения во власти вызвали резкое ухудшение морального состояния солдат ВСУ и рост числа дезертиров.

    Всего в течение 2025 года численность дезертиров и «самовольно ушедших» из рядов ВСУ превысила 200 тыс., что составляет примерно четверть всех военнослужащих.


    Комментарии (0)
    15 января 2026, 14:45
    Анонсирован визит президента Палестины в Россию

    Посольство: Президент Палестины Аббас посетит Москву 21-22 января

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Москву 21–22 января и планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    Информацию подтвердили в посольстве Палестины в России, передает ТАСС.

    «Он (Аббас) приедет 21 января на 2 дня», – сообщил представитель дипмиссии. В посольстве также уточнили, что Аббас планирует встретиться с российским лидером.

    В мае прошлого года Путин провел переговоры с Аббасом в Кремле.

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 14:03
    В Москве пятеро человек попали в больницу после конфликта со стрельбой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате конфликта со стрельбой из светошумового пистолета на автобусной остановке у станции столичного метрополитена пятеро участников попали в больницу, сообщили в столичном ГУ МВД.

    Все пятеро участников конфликта госпитализированы, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Там добавили, что вечером 15 января четверо молодых людей ехали в автобусе по направлению к станции метро «Таганская», когда между ними и 17-летним подростком вспыхнул конфликт. После прибытия на остановку подросток достал светошумовой пистолет и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов, затем началась драка.

    Полиция задержала всех участников происшествия и доставила в отдел МВД России по Таганскому району, также были изъяты предметы, имеющие доказательственное значение.

    Проводится проверка.

    Ранее сообщалось, что на улице Народная в Москве в ходе конфликта пострадали три человека, один из участников использовал светошумовой пистолет. Также сообщалось, что в ходе конфликта в центре столицы пострадал несовершеннолетний.

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 14:50
    Внедорожник BMW Х6 вспыхнул в центре Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице из-за неисправности загорелся внедорожный автомобиль BMW Х6, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил представитель экстренных служб города.

    Инцидент произошел у дома № 8 на улице Моховой, сказал собеседник РИА «Новости».

    Он пояснил, что возгорание началось с моторного отсека, по предварительным данным, у машины была неисправность в электрооборудовании.

    Пожар потушили, о пострадавших не сообщалось.

    В ноябре на Международном шоссе в Москве спорткар Lamborghini опрокинулся и загорелся после столкновения с ограждением, погибли два человека, еще двое пострадали.

    Комментарии (0)
    Грозят ли нефтяные качели Трампа мировым кризисом

    Нефтяной рынок штормит: цены то резко растут, то столь же молниеносно падают. Главный виновник американских горок – президент США Дональд Трамп, который строчит свои твиты. Ситуация в Венесуэле показала, что он легко может перейти от слов к делу. Теперь на первый план вышел конфликт с Ираном. Почему эта история еще не закончилась – и рынок продолжит ловить сигналы Трампа? И каковы риски нового энергетического кризиса наподобие 1970-х годов? Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Как Россия добилась перелома в боевом применении беспилотников

    2025 год стал переломным для российских Вооруженных сил с точки зрения применения малых БПЛА. Беспилотники тактического звена стали главной ударной силой российских войск. Как этого удалось добиться и какие беспилотные аппараты сегодня играют ключевую роль на поле боя в зоне спецоперации? Подробности

    Схватка за Гренландию приближает конец НАТО

    Европейские страны начали направлять в Гренландию военнослужащих с целью поддержать Данию в ее противостоянии с США. Планируется проводить совместные учения. Европейские союзники Дании предупреждают, что захват Гренландии американцами будет означать конец НАТО. Можно ли считать альянс эффективным оборонным союзом, если страны-члены начали воспринимать своего главного гаранта безопасности как угрозу? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

