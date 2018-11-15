Турция завершила расследование убийства российского посла Карлова

Прокуратура Турции завершила расследование убийства российского посла в Анкаре Андрея Карлова, совершенного в декабре 2016 года, сообщило Анатолийское агентство.

Обвинительное заключение, подготовленное прокурором Адемом Акынджи, ведущим расследование убийства российского дипломата, представлено на утверждение прокуратуры Анкары, передает ТАСС.

В случае утверждения документа дело будет направлено в суд.

Ранее силы безопасности Турции задержали предполагаемого организатора убийства российского посла, позднее решением суда он был арестован. Кроме того, в Анкаре был арестован организатор выставки, на которой убили Карлова. Следствие также выяснило, что делал убийца Карлова непосредственно перед совершением преступления.

Напомним в декабре 2016-го года посол России в Турции Андрей Карлов был убит выстрелом в спину на открытии выставки в Анкаре.