Стало известно, что делал убийца Карлова перед расстрелом

Убийца российского посла в Турции Андрея Карлова Мевлют Мерт Алтынташ незадолго до преступления посетил врача и оформил больничный из-за диареи.

За 10 часов до убийства российского посла Алтынташ оформил официальный больничный во избежание возможных подозрений со стороны его начальства, пишет местная газета «Хюрриет» со ссылкой на имеющиеся материалы уголовного дела.

Камеры наружного наблюдения в больнице подтвердили, что Алтынташ действительно посещал медучреждение и ожидал приема врача, передает ТАСС.

Убийца записался к доктору с жалобой на диарею и попросил выписать ему больничный на сутки. Он не сказал, что является сотрудником полиции, а заявил врачу, что ему нужно будет весь день работать на улице, что для него будет проблематично.

Доктор рассказал следователям, что у Алтынташа действительно были признаки расстройства желудка. Однако, согласно данным следствия, до посещения больницы Алтынташ искал в Сети информацию о диарее.

Получив больничный, турок показал его и ушел домой. Затем он заселился в гостиницу недалеко от галереи, где должен был выступать Карлов, отдал в химчистку черный костюм, в котором затем под видом полицейского прошел в галерею.

Напомним, 13 августа турецкий суд по делу об убийстве российского посла арестовал Айше Согут, жену Мевлюта Мерта Алтынташа.

В июле в Турции был арестован экс-сотрудник полиции Уфа Г., которого заподозрили в членстве в ячейке организации FETO, в которую входил Мевлют Март Алтынташ; а в январе арестовали человека, сыгравшего ключевую роль в организации убийства.

Карлов был убит в декабре 2016-го выстрелом в спину на открытии выставки в Анкаре.