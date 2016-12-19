В Турции арестован предполагаемый организатор убийства российского посла Карлова

Силы безопасности Турции арестовали человека, который сыграл ключевую роль в организации убийства посла России в Турции Андрея Карлова, сообщили турецкие СМИ.

Как пишет Daily Sabah, турецкими спецслужбами был арестован подозреваемый с инициалами VKA, ранее уже попадавший в поле зрения силовиков из-за причастности к террористической группировке ФЕТО.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный использовал программу для мобильных устройств ByLock для переговоров с членами террористической организации.

При этом силовики не раскрывают подробности причастности задержанного к убийству российского посла.

Напомним, Карлов был убит в декабре 2016 года выстрелом в спину во время выступления на открытии выставки в Анкаре. Дипломату посмертно было присвоено звание Героя России.

Сообщалось также, что в Анкаре арестован Мустафа Тимур Озкан, организовавший фотовыставку, на которой был убит российский посол Андрей Карлов.