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Вучич признал поражение своей партии на выборах в парламент Сербии
Бывший президент Сербии Александар Вучич заявил, что оппозиционный союз «Студенческий список» победил на внеочередных парламентских выборах, а возглавляемая им Сербская прогрессивная партия и коалиция «Объединенная Сербия» проиграли голосование.
Вучич выступил в штабе Сербской прогрессивной партии, передает ТАСС.
«Многие будут удивлены, и вы поймете, насколько сильно некоторые люди лгали. Судя по результатам стратифицированной выборки, очевидно, что мы проиграли эти выборы», – отметил Вучич.
Он заявил, что признал поражение и не будет чинить препятствий конкурентам, передает РИА «Новости».
«Нас победил студенческий протестный список. У них будет 135-140 мандатов [из 250], у нас около 105, никто больше не вошел в Скупщину», - сказал экс-президент Сербии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье завершилось голосование на досрочных выборах в Скупщину Сербии.
Наблюдатели от Центральной избирательной комиссии России заявили об отсутствии нарушений на выборах в Сербии.
В результате обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде в 2024 году погибли 16 человек. После трагедии в Сербии начались протесты студентов и оппозиции. Вучич согласился провести досрочные выборы.
Он заявлял, что «Студенческий список» при победе на выборах в Сербии введет антироссийские санкции.