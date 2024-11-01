Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.11 комментариев
При обрушении крыши вокзала в Сербии погибли 14 человек
В результате обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде погибли 14 человек, среди которых граждане Сербии и Северной Македонии, сообщил президент страны Александар Вучич в ходе экстренного обращения к нации.
По словам Вучича, личности пяти пострадавших пока не установлены. Восемь погибших – граждане Сербии, один – Северной Македонии, передает ТАСС.
«По последней информации, и мы надеемся, что это будет окончательная цифра, скончались 14 человек,» – отметил сербский лидер. Он подчеркнул, что виновные в трагедии понесут серьезное наказание. «Как президент республики, я требую привлечь к ответственности всех, кто причастен к случившемуся,» – добавил он.
2 ноября объявлен в Сербии днем национального траура. Соболезнования выразил президент Республики Сербской Милорад Додик, также объявивший траур на своей территории. Мэр Нови-Сада Милан Джурич объявил трехдневный траур в городе.
Причины обрушения 50-метровой бетонной конструкции пока не выяснены.