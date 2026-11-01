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В Ровно и Хмельницком на западе Украины произошли взрывы
В Хмельницком и Ровно на западе Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ.
Взрывы произошли в городе Хмельницком, передает ТАСС со ссылкой на украинский «24 канал».
Кроме того, агентство сообщило о взрыве в городе Ровно на западе страны.
В Хмельницкой и Ровненской областях, а также в ряде других регионов Украины была объявлена воздушная тревога.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Харькове во время действия воздушной тревоги произошел взрыв.
В четверг в Виннице прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
В тот же день премьер-министр Украины Сергей Корецкий оценил ущерб от взрывов на объектах энергетической и критической инфраструктуры страны почти в 8 млрд долларов.