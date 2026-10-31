На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.2 комментария
В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв
В Харькове произошел взрыв во время действия воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.
Украинский телеканал «Общественное» сообщил, что в Харькове прозвучал взрыв, передает РИА «Новости».
В Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
В пятницу очередной взрыв произошел в украинском Харькове во время действия предупреждения о воздушной опасности.
Минобороны сообщило об ударах по киевской ТЭЦ и сухогрузу южнее Одессы.
Часть Киева осталась без электроэнергии после взрыва.