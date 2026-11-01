На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.14 комментариев
Девять украинских беспилотников уничтожены над Брянской областью
Ковальчук: За сутки в Брянской области уничтожено девять дронов ВСУ
За прошедшие сутки над территорией Брянской области были уничтожены девять беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
«За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск“, МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено девять вражеских БПЛА самолетного типа», – сообщил Ковальчук в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о ранении человека при атаке дрона ВСУ на автобусное предприятие в Новозыбкове.
Ранее машинист грузового поезда Брянск – Гомель погиб в результате удара украинского беспилотника.
Восемь школьных автобусов получили повреждения при атаке беспилотника на предприятие в брянском Стародубе.