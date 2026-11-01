Девять украинских беспилотников уничтожены над Брянской областью

Ковальчук: За сутки в Брянской области уничтожено девять дронов ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

«За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск“, МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено девять вражеских БПЛА самолетного типа», – сообщил Ковальчук в Max.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о ранении человека при атаке дрона ВСУ на автобусное предприятие в Новозыбкове.

Ранее машинист грузового поезда Брянск – Гомель погиб в результате удара украинского беспилотника.

Восемь школьных автобусов получили повреждения при атаке беспилотника на предприятие в брянском Стародубе.