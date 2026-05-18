Иностранные наемники ВСУ потеряли телефон с данными всего подразделения
Иностранные наемники в рядах ВСУ потеряли в ДНР смартфон с именами и позывными всего подразделения, сообщил бывший наемник Эддисон Джурейдини газете New Zealand Herald.
Неудачная вылазка украинских формирований обернулась серьезной утечкой информации, передает РИА «Новости».
Бывший участник боевых действий Эддисон Джурейдини рассказал изданию New Zealand Herald об утрате гаджета одного из ликвидированных сослуживцев.
«У русских есть мое имя и имена всех в подразделении», – констатировал наемник. В памяти потерянного смартфона находились подробные данные всей группы иностранных боевиков.
Российское оборонное ведомство регулярно сообщает об использовании киевскими властями иностранцев в качестве живой силы. Сами приезжие часто жалуются на слабую координацию и низкие шансы выжить в условиях высокой интенсивности боев на Украине.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что отправка западными странами наемников для участия в военных действиях закрепляет за ними статус стороны конфликта.
Хакеры получили доступ к личным данным иностранных наемников украинской военной разведки.
Французский военный корреспондент Лоран Брайар оценил общую численность воюющих за Киев иностранцев в 25 тыс. человек.
В прошлом году украинское командование перебросило крупную группу зарубежных боевиков на Южно-Донецкое направление.