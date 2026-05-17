Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Лёше был стержень.9 комментариев
Удары ВСУ оставили без света часть Запорожской области
Электроснабжение части территории Запорожской области нарушено после атак ВСУ, критическая инфраструктура запитана от резервных источников питания, идут восстановительные работы, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Ремонтные бригады устраняют последствия обстрелов для скорейшей стабилизации напряжения в электросетях, написал губернатор Евгений Балицкий в социальной сети MAX. Отключения затронули значительную часть территории Запорожской области.
В настоящее время все объекты критической инфраструктуры оперативно переведены на резервные источники питания. Специалисты прилагают максимум усилий для полного восстановления подачи электроэнергии потребителям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая Вооруженные силы Украины повредили энергосистему Запорожской области.
В апреле социально значимые объекты региона перевели на резервные источники питания.
В январе значительная часть области осталась без электричества после удара по инфраструктуре.