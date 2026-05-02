Часть Запорожской области осталась без электричества после обстрелов ВСУ

Система электроснабжения Запорожской области серьезно пострадала от атак ВСУ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Система электроснабжения Запорожской области получила серьезные повреждения в результате атак Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем канале в «Максе», отметив: «В результате целенаправленных массированных атак противника на объекты энергетической инфраструктуры Запорожской области наша система электроснабжения получила серьезные повреждения. Часть муниципалитетов удалось подключить к электроснабжению, работы продолжаются».

По словам Балицкого, отключения электроэнергии могут повторяться из-за масштабных разрушений. В регионе одновременно ведутся восстановительные работы на всех ключевых направлениях, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение жителям.

Глава области также отметил, что каждый час проводится мониторинг состояния мощностей и объёмов восстановительных работ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне кратковременные перебои с электроснабжением затронули почти все населенные пункты Запорожской области.

Ранее в пятницу сообщалось, что в результате обстрела со стороны украинских боевиков пострадала инфраструктура региона, было нарушено электроснабжение в нескольких населенных пунктах.