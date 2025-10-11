На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».39 комментариев
«Северяне» узнали о вранье командиров ВСУ штурмовикам, чтобы те не сбежали
На Сумском направлении идут бои с участием артиллерии и авиации ВС России, на правом фланге штурмовые группы ВДВ и морской пехоты продвинулись по лесополосам на 300 м и закрепились, рассказали бойцы группировки войск «Север».
«Командование 71 оебр, опасаясь массового отказа идти на боевое задание, не стало доводить до своих подчиненных информацию о том, что они отправляются на штурм позиций ВС России. Вместо этого сформированным штурмовым группам сообщили, что те идут на позиции менять своих сослуживцев», – рассказали российские военнослужащие в неофициальном Telegram-канале группы войск «Северный ветер».
ВСУ на Сумском направлении пытались провести пять контратак: одну в районе Алексеевки силами 225 ошп и четыре в прилегающих лесополосах силами 71 оебр, но комплексным огнем все атаки быыли отражены, уничтожено до 90% личного состава штурмовых групп ВСУ и ББМ «Хамви», рассказали бойцы.
На Харьковском направлении, в лесу западнее Синельниково, «Северяне» заняли одну позицию ВСУ и продвинулись на 400 м. В Волчанске продолжили продвижение на левом берегу реки Волчья и на востоке города в районе Тихого, продвинувшись в целом на расстояние до 600 м.
На участке Меловое-Хатнее при поддержке авиации и артиллерии «Северяне» продвинулись на 900 м, уничтожив ударами высокоточного оружия позиции ВСУ в районе Двуречанского.
«За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 130 в Сумской области и свыше 40 в Харьковской)», – сказано в сводке.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» заняла несколько лесных массивов на участке фронта Меловое – Хатнее на Харьковском направлении.
Российские военные ударили авиабомбой ФАБ-3000 и ракетой Х-39 по пункту временной дислокации и пункту управления дронами в Харьковской области, сообщило Минобороны России.