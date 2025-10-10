Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.2 комментария
ВС России поразили объекты ВСУ в Харьковской области ударами ФАБ-3000 и Х-39
Российские военные ударили авиабомбой ФАБ-3000 и ракетой Х-39 по пункту временной дислокации и пункту управления дронами в Харьковской области, сообщило Минобороны России.
Удары наносились по пункту временной дислокации 154-й отдельной механизированной бригады и пункту управления беспилотниками 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в Харьковской области, указали в министерстве, передает РИА «Новости».
В сообщении ведомства отмечается, что удары были нанесены экипажами ВКС России с применением авиабомбы ФАБ-3000 и авиационной ракеты Х-39 по объектам противника в районах населенных пунктов Вишневое и Богуславка.
Средства объективного контроля подтвердили поражение целей, находящихся в глубине обороны противника.
Ранее ВС России поразили портовые сооружения, энергетическую инфраструктуру и хранилища с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ.
До этого группировка российских войск «Север» заняла несколько лесных массивов на участке фронта Меловое – Хатнее на Харьковском направлении.