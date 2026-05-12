  • Новость часаПесков объяснил, почему посредником в диалоге России и Европы может быть кто угодно
    Пашинян лишил армянские диаспоры права голоса
    Путин за рулем Aurus приехал к первой учительнице в гостиницу на Арбате
    Эксперт объяснил нежелание Дурова поздравлять россиян с 9 Мая
    Правнучка Владимира Ленина скончалась в 47 лет
    Кремль заявил об отсутствии подвижек в отношениях между Россией и США
    NYT: США сократили помощь Украине на 99%
    Резервный банк Индии принялся активно возвращать золото в страну
    Пашинян объяснил молчание в ответ на антироссийские выпады Зеленского
    Германия и Украина договорились о совместном выпуске дальнобойных беспилотников
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как выглядит будущее после ОПЕК

    Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошел полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.

    Ольга Андреева Ольга Андреева День Победы запустил историю заново

    Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.

    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    12 мая 2026, 05:38 • Новости дня

    Система эвакуации сработала на матче «Динамо» с «Краснодаром» в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сигнал тревоги прозвучал на территории стадиона «ВТБ Арена» через 50 минут после окончания игры предпоследнего тура Российской премьер-лиги, где играли столичное «Динамо» и «Краснодар».

    Инцидент произошел на столичной арене вскоре после завершения футбольного противостояния, передает РИА «Новости».

    Система оповещения об эвакуации сработала на территории стадиона почти через час после финального свистка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, московское «Динамо» обыграло «Краснодар» со счетом 2:1.

    Петербургский «Зенит» после победы над «Сочи» возглавил турнирную таблицу чемпионата России.

    11 мая 2026, 18:00 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина принять Трампа в Москве

    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по-прежнему открыт для визита главы США Дональда Трампа в Москву, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что приглашение Трампу посетить Россию остается в силе, передает ТАСС.

    «Да, конечно. Я не сомневаюсь, что президент России всегда будет рад встретить своего американского коллегу в Москве. Он говорит ему об этом, кстати, каждый раз во время телефонных разговоров», – сказал он.

    Напомним, в конце апреля Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с президентом США. Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал о содержании разговора лидеров.

    Американский лидер назвал разговор с Путиным очень хорошим.

    11 мая 2026, 22:25 • Новости дня
    Путин за рулем Aurus приехал к первой учительнице в гостиницу на Арбате

    @ Скриншот с видео Max-канале «Кремль. Новости».

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник президент России Владимир Путин встретился со своей школьной учительницей Верой Дмитриевной Гуревич, на встречу глава государства приехал за рулем представительского Aurus.

    «Президент пригласил Веру Дмитриевну посетить парад Победы в Москве, а затем погостить несколько дней в столице. Для педагога была организована культурная программа», – сообщили в Max-канале «Кремль. Новости».

    В понедельник глава государства поужинал с Верой Дмитриевной в Кремле, лично управляя автомобилем Aurus и заехав за учительницей в гостиницу.

    Увидев бывшего ученика, Вера Дмитриевна приостановилась.

    «Не пойму, ты это, не ты?» – сказала она смеясь.

    «Да я, я», – ответил Путин, крепко обнимая первую учительницу.

    Они обменялись поздравлениями с Днем Победы, президент вручил Вере Дмитриевне большой букет цветов, поприветствовал родственников первой учительницы, после чего все отправились в Кремль.

    Ранее Песков рассказал о приглашении Путиным первой учительницы на парад Победы и составлении особой культурной программы для Веры Дмитриевны, в том числе экскурсии по галерее Александра Шилова.

    Aurus – первый российский бренд автомобилей класса люкс, в линейке которого на данный момент лимузин, седан и внедорожник. Внедорожник класса люкс Aurus Komendant был презентован в музее Гаража особого назначения в 2022 году. Это полноприводное авто с силовой электроустановкой и двигателем V8 Twin-turbo мощностью 598 лошадиных сил, крутящим моментом 880 Нм и объемом 4,4 литра.

    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    11 мая 2026, 15:22 • Новости дня
    Роднина возмутилась плачевным уровнем развития российского футбола
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутат Госдумы Ирина Роднина выразила недоумение из-за отсутствия достижений в самом популярном виде спорта на фоне огромного количества футбольных школ в стране.

    Парламентарий поделилась своим мнением о текущем состоянии отечественного спорта, передает «Спорт-Экспресс».

    «Думаю, этот вопрос волнует всех в Министерстве спорта. То есть самое большое количество спортивных школ, а где результат? Давайте разбираться», – заявила политик.

    Она задалась вопросом о причинах неудач, перечислив возможные проблемы с тренерским составом, материально-технической базой и системой соревнований. По словам депутата, в стране совершенно точно есть талантливые дети, которые успешно проявляют себя в других дисциплинах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр спорта Михаил Дегтярев раскритиковал футбольные клубы за высокие зарплаты легионеров. Российский футбольный союз анонсировал проведение товарищеских матчей национальной сборной с командами Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

    12 мая 2026, 00:10 • Новости дня
    Завершилось объявленное в честь Дня Победы перемирие
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Перемирие в честь Дня Победы, объявленное российским президентом Владимиром Путиным, закончилось, в течение нескольких дней украинская сторона неоднократно нарушила договоренность, а российские военные отвечали на атаки зеркально.

    Объявленное президентом России перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне началось в полночь 8 мая, в полночь 12 мая его действие завершилось.

    При этом в Минобороны России 7 мая сообщали, что президент Путин объявил перемирие к годовщине празднования Победы с 8 мая до 10 мая, позднее, при посредничестве США, было согласовано перемирие с 9 по 11 мая и проведение в этот период обмена пленными в формате «1 000 на 1 000».

    Однако, Киев оказался не готов к обмену пленными, отметил российский лидер. Не котов Киев оказался и к соблюдению режима тишины. Украинские войска проигнорировали объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы, и к 9 мая вооруженные формирования противника  нарушили режим прекращения огня 8970 раз.

    Минобороны 11 мая доложило, что ВСУ нарушили перемирие более 23 тыс. раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве, а затем объявил о «режиме тишины» с 6 мая. МИД призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая. В Кремле раскрыли детали переговоров по перемирию ко Дню Победы.

    10 мая 2026, 12:45 • Новости дня
    В Москве 15 безбилетников получили реальные сроки за нападение на контролеров

    Tекст: Дарья Григоренко

    15 безбилетников в Москве получили реальные сроки лишения свободы до 3,5 лет за нападения на контролеров в городском транспорте за последние три года, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

    По его словам, «за 3 года 15 безбилетников, которые совершили преступление в отношении контролеров, получили сроки до 3,5 лет лишения свободы», передает РИА «Новости».

    Ликсутов также подчеркнул, что в каждом случае нападения Следственный комитет Москвы проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела. За три года в общественном транспорте было выявлено 140 человек, нарушивших закон и проявивших агрессию по отношению к контролерам.

    Максимальный срок наказания за подобные преступления может достигать 10 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале москвичи массово пожаловались на угрозы и драки с контролерами в общественном транспорте. В октябре агрессивный безбилетник распылил газовый баллончик в лицо сотрудникам в столичном автобусе.

    В ноябре Люблинский суд приговорил другого пассажира к двум годам условно за применение силы к инспекторам.

    9 мая 2026, 11:53 • Новости дня
    Фицо приехал в Кремль на прием в честь Дня Победы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял участие в праздничных мероприятиях в Кремле, появившись с георгиевской ленточкой на лацкане пиджака, сообщают информагентства.

    Председатель правительства Словакии Роберт Фицо прибыл в Кремль, чтобы присутствовать на торжествах по случаю 9 Мая. Его кортеж подъехал к резиденции, где у красной дорожки премьер-министра встретил почетный караул и оркестр, сообщает корреспондент ТАСС.

    Особое внимание журналистов привлекла георгиевская ленточка, которую Фицо прикрепил к лацкану своего пиджака, что символизировало уважение к празднику и его традициям, отметили СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Словакии назвал поездку премьера Роберта Фицо в Москву знаком уважения. Сам Фицо в Москве заявил о планах правительства страны обеспечивать уход за местами захоронения советских солдат. Он также выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине и призвал к диалогу между сторонами.

    10 мая 2026, 21:41 • Новости дня
    Победа «Локомотива» оставила «Балтику» без медалей РПЛ

    Tекст: Мария Иванова

    Столичные футболисты с минимальным счетом обыграли калининградскую команду в предпоследнем туре премьер-лиги благодаря быстрому голу на четвертой минуте матча.

    Встреча 29-го тура Российской премьер-лиги прошла в воскресенье в Москве и завершилась со счетом 1:0, передает РИА «Новости».

    Автором единственного мяча на четвертой минуте стал Александр Руденко. Гости остались в меньшинстве уже на 12-й минуте после удаления Кевина Андраде, а во втором тайме Илья Петров не реализовал пенальти.

    Игроки, тренеры и арбитры вышли на поле с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Эту памятную акцию в рамках празднования 81-летия Победы организовал Российский футбольный союз.

    За один тур до конца чемпионата железнодорожники набрали 53 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Калининградский клуб с 46 баллами располагается на пятой строчке, окончательно лишившись шансов на бронзовые медали. Возможность занять третью позицию потерял и московский ЦСКА.

    Заключительные матчи турнира состоятся 17 мая. «Локомотив» отправится в гости к столичному ЦСКА, а «Балтика» в этот же день примет на своем поле московское «Динамо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский футбольный союз анонсировал проведение акции «Бессмертный полк» на матчах РПЛ.

    В пятом туре чемпионата московский «Локомотив» сыграл вничью с калининградской «Балтикой». Позже калининградская команда в меньшинстве одержала победу над столичным «Спартаком».

    11 мая 2026, 00:23 • Новости дня
    «Барселона» победила «Реал» в «Эль-Класико»

    Tекст: Антон Антонов

    Матч 35-го тура чемпионата Испании по футболу между «Барселоной» и мадридским «Реалом» завершился победой каталонского клуба, который досрочно обеспечил себе чемпионский титул.

    Каталонский клуб одержал уверенную победу в домашнем матче со счетом 2:0, оторвавшись от ближайшего преследователя на 14 очков за три тура до финиша. Голами отметились Маркус Рэшфорд на девятой минуте и Ферран Торрес на 18-й, передает РИА «Новости».

    Набрав 91 очко, сине-гранатовые стали недосягаемыми для мадридского клуба, в активе которого 77 баллов. Этот чемпионский титул стал для команды 29-м в истории и вторым подряд под руководством Ханса-Дитера Флика.

    Матчи «Реала» и «Барселоны» считаются одними из самых популярных в мировом футболе и получили собственное название – «Эль-Класико», они регулярно оказываются в числе самых рейтинговых трансляций среди всех спортивных событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте «Барселона» покинула Кубок Испании по сумме двух матчей с мадридским «Атлетико». В январе каталонский клуб завоевал Суперкубок страны после финальной победы над «Реалом» со счетом 3:2. Осенью мадридцы одержали волевую победу над сине-гранатовыми в десятом туре национального первенства.

    9 мая 2026, 13:41 • Новости дня
    Путин начал переговоры с Фицо в Кремле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве проходит встреча президента Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, в ходе которой обсуждаются развитие двусторонних отношений и будущее совместных экономических проектов.

    Президент России Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Зале ордена Святой Екатерины Большого Кремлевского дворца, сообщает ТАСС. Встреча проходит в рамках визита Фицо на торжества по случаю Дня Победы 9 мая.

    В составе российской делегации присутствуют руководитель Росатома Алексей Лихачев, вице-премьер Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков, а также министры Валерий Фальков и Сергей Лавров. Переговоры охватывают широкий спектр вопросов, связанных с двусторонними отношениями.

    Особое внимание стороны уделяют перспективам восстановления работы Российско-Словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая не заседала с 2021 года. Лидеры также обменяются мнениями по ключевым вопросам международной повестки.

    Ранее в субботу Фицо принял участие в праздничных мероприятиях в Кремле, появившись с георгиевской ленточкой на лацкане пиджака.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне словацкий портал Marker писал о якобы намерении Фицо передать послание Владимира Зеленского в Москву. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о передаче Фицо каких-либо посланий от Зеленского Путину.

    10 мая 2026, 19:15 • Новости дня
    Футбольный клуб «Сочи» досрочно вылетел из Российской премьер-лиги

    Tекст: Мария Иванова

    Имея в активе лишь 21 очко за тур до финиша, футбольный клуб «Сочи» первым окончательно лишился права выступать в высшем дивизионе страны.

    Судьба южан решилась после матча предпоследнего тура между махачкалинским «Динамо» и грозненским «Ахматом», передает РИА «Новости».

    Встреча завершилась ничейным результатом. В составе хозяев на 38-й минуте отличился Мохамед Аззи, а у гостей дебютный мяч забил Галымжан Кенжебек.

    Перед стартовым свистком футболисты, тренеры и арбитры вышли на поле с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Эта памятная акция была приурочена к празднованию 81-летия Победы.

    По итогам тура махачкалинцы набрали 25 очков и расположились на 14-й строчке турнирной таблицы. В активе сочинцев остался 21 балл, что окончательно лишило их возможности покинуть зону вылета. Грозненский клуб с 36 очками занимает девятое место.

    В заключительный игровой день 17 мая клуб из Дагестана примет московский «Спартак». Грозненская команда отправится на выездную встречу с уже покинувшим премьер-лигу «Сочи».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, петербургский «Зенит» ранее обыграл футболистов «Сочи» со счетом 2:1.

    Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев в конце прошлого года покинул свой пост после домашнего поражения.

    Ранее сочинский клуб вернулся в Российскую премьер-лигу после победы над «Нижним Новгородом».

    11 мая 2026, 22:38 • Новости дня
    «Краснодар» уступил «Динамо» и потерял лидерство в РПЛ

    Tекст: Катерина Туманова

    Московский клуб «Динамо» обыграл «Краснодар» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу и на домашнем поле лишил гостей первого места в турнирной таблице.

    Встреча прошла на московском стадионе «Динамо» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, пишет РИА «Новости».

    Матч начался с акции «Бессмертный полк», приуроченной к 81-летию Победы в Великой Отечественной войне. Игроки, тренеры и судьи вышли на поле с портретами своих родственников-ветеранов. Символический удар по мячу нанес Юрий Никулин-младший, внук знаменитого артиста и болельщика «Динамо».

    В составе «Динамо» голами отметились Константин Тюкавин на 48-й минуте и Иван Сергеев в добавленное время (90+3). У «Краснодара» единственный мяч забил Диего Коста на 32-й минуте.

    В конце игры главный тренер «бело-голубых» Ролан Гусев был удален с поля после получения второй желтой карточки.

    Капитан краснодарского клуба Эдуард Сперцян повторил рекорд чемпионатов России по числу голевых передач за один сезон. Пасс на Диего Косту стал для него 16-м в текущем первенстве. Ранее подобного результата добивались Дмитрий Лоськов, Халк и Максим Глушенков.

    По итогам 29 туров «Краснодар» с 63 очками опустился на второе место, пропустив вперед петербургский «Зенит», у которого 65 баллов. «Динамо» набрало 42 очка и располагается на восьмой строчке.

    В заключительном туре 17 мая «Краснодар» сыграет дома с «Оренбургом», а «Динамо» отправится в гости к калининградской «Балтике».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский футбольный союз анонсировал проведение акции «Бессмертный полк» на матчах РПЛ. «Зенит» одержал победу над «Сочи» и возглавил таблицу РПЛ. Победа «Локомотива» оставила «Балтику» без победы в РПЛ.


    10 мая 2026, 19:25 • Новости дня
    Эксперты предупредили о рисках терактов на 78 матчах ЧМ в США

    Аналитики: Конфликт с Ираном увеличит риск терактов на 78 матчах ЧМ-2026

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне напряженности с Ираном предстоящий футбольный чемпионат в 11 американских городах столкнется с беспрецедентной угрозой терактов за пределами спортивных арен, пишет The Guardian.

    О нарастающих угрозах для будущих матчей чемпионата мира по футболу в США сообщила британская газета The Guardian.

    Специалисты по контртеррору считают, что ситуацию обостряют конфликт США и Израиля с Ираном и сокращение экспертизы по борьбе с терроризмом в федеральных структурах. Наибольшую опасность они видят в действиях радикализованных в интернете «домашних» экстремистов, включая сторонников джихадистских групп.

    Профессор Мичиганского университета и бывший сотрудник ФБР Джавад Али заявил: «Нужно защищать не только каждый стадион, но и все звенья цепочки, которые ведут к игре».

    Он подчеркнул, что ресурсов для обеспечения безопасности всех объектов может не хватить. В марте ФБР провело крупные учения по противодействию внутренним угрозам перед чемпионатом.

    Турнир растянется примерно на шесть недель и включит 104 матча в США, Канаде и Мексике, из них 78 игр пройдут в 11 американских городах, включая Нью-Джерси в 16 км от Манхэттена.

    Министерство внутренней безопасности США придало статус национального спецмероприятия только финалу на стадионе MetLife в Ист-Резерфорде. Остальные встречи получат высшие рейтинги риска SEAR 1 или 2 и тоже потребуют привлечения федеральных сил.

    Режим NSSE предусматривает жесткие периметры безопасности, досмотр через металлоискатели, ограничения полетов, противодронные системы и постоянный мониторинг угроз. Агентство Fema выделило 625 млн долларов на безопасность и готовность к ЧС во время чемпионата.

    Эксперты подчеркивают, что сами арены уже являются «твердыми целями», а главное беспокойство вызывают «мягкие цели» – гостиницы, транспортные узлы и фан-зоны.

    Все 11 городов примут официальные фестивали болельщиков с трансляциями и концертами, а по всей стране запланированы тысячи дополнительных просмотров матчей в барах и клубах. Исследователь Colin Clarke указывает на уязвимость толп у входов и риск использования дронов, которые легко осваиваются одиночками и негосударственными группами.

    Бывшая сотрудница ЦРУ и ФБР Трейси Уолдер видит крупнейшую проблему в провалах координации между различными силовыми ведомствами. По ее словам, попытка убийства Дональда Трампа в Пенсильвании в 2024 году и штурм Капитолия 6 января 2021 года показали сбои обмена данными.

    Дополнительное напряжение несет возможный матч Иран – США в Техасе 3 июля, накануне Дня независимости, и ожидаемое присутствие саудовской королевской семьи в Хьюстоне. Саудовская Аравия и Иран остаются давними соперниками в регионе.

    Часть экспертов считает, что опасения по поводу иранских «спящих ячеек» в США преувеличены, поскольку Ирану приходится привлекать к нападениям криминальные структуры. В пример приводятся срывы заговоров по убийству бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона и иранской оппозиционерки Масих Алинеджад, за которыми стояли люди, связанные с Корпусом стражей исламской революции и криминальными группировками.

    В то же время все большее внимание уделяется одиночным радикалам. Уолдер подчеркивает, что устранение лидеров не уничтожает идеологию, а страна живет в обстановке повышенной угрозы. Об опасности напоминают недавние атаки: расстрел у ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, наезд грузовика и стрельба на Бурбон-стрит в Новый год 2025 года и нападение сторонника ИГ на занятие ROTC в университете Old Dominion.

    Эксперты отмечают и технологические риски. Clarke говорит, что террористы давно обсуждают использование дронов, и считает неизбежным теракт с их применением на территории США. Уолдер, занимавшаяся в ЦРУ программами по биологическому и химическому оружию, сейчас больше опасается киберугроз и нехватки профильных специалистов у США по сравнению с Россией и Китаем.

    В феврале контртеррористическое направление ослабло из-за увольнения подразделения ФБР CI-12, занимавшегося иностранными шпионами и террористическими угрозами. По данным издания, это связали с их участием в расследовании хранения секретных документов Дональдом Трампом. Али предупреждает, что ослабление таких звеньев может ухудшить «картину разведданных» по иранскому направлению и сделать страну менее защищенной.

    ФБР и Министерство внутренней безопасности в официальных заявлениях подчеркивают, что работают круглосуточно с федеральными, штатными и местными партнерами ради безопасности матчей, фан-фестов и транспортной системы. Ведомства отмечают, что перераспределяют ресурсы в соответствии с национальными приоритетами и сохраняют фокус на предотвращении насилия и защите граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил участие сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года и проведение ее матчей на территории США.

    Федерация футбола Ирана выдвинула десять условий участия сборной в турнире в США, Мексике и Канаде, включая гарантии безопасности игроков.

    9 мая 2026, 08:38 • Новости дня
    Собянин поздравил москвичей и ветеранов с Днем Победы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мэр столицы Сергей Собянин обратился к жителям города и ветеранам Великой Отечественной войны с торжественными поздравлениями по случаю Дня Победы.

    Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов и жителей столицы с праздником в Max.

    Он назвал 9 Мая днем единства и мужества народа, прошедшего тяжелые испытания Великой Отечественной войны.

    «Дорогие ветераны, дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне! День Победы – важный и дорогой день для каждого из нас. День единства и мужества народа, прошедшего тяжелые испытания Великой Отечественной войны», – написал градоначальник.

    Собянин добавил, что в этот день сердца людей наполнены гордостью за подвиг предков. Он также подчеркнул, что память о героях будет жить вечно, и завершил свое обращение словами славы победителям, городу-герою Москве и Родине.

    Напомним, в преддверии 9 Мая легендарный выставочный состав «Поезд Победы» начал работу в столице, приняв в первые часы свыше 200 военнослужащих вместе с их семьями.

    10 мая 2026, 17:12 • Новости дня
    «Зенит» одержал победу над «Сочи» и возглавил таблицу РПЛ

    Tекст: Мария Иванова

    Обыграв на своем поле соперников из Сочи со счетом 2:1, петербургский клуб «Зенит» набрал 65 очков и поднялся на первую строчку чемпионата России.

    Встреча 29-го тура чемпионата России прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1, передает РИА «Новости».

    Гости вышли вперед на 31-й минуте после удара Захара Федорова. Во втором тайме голы Луиса Энрике (59-я минута) и Александра Ерохина (84-я) принесли хозяевам победу, хотя на 13-й минуте Энрике не реализовал пенальти.

    Перед стартовым свистком участники матча вышли на поле с портретами ветеранов в рамках акции «Бессмертный полк».

    Символический первый удар по мячу нанес 99-летний участник обороны Ленинграда и давний болельщик сине-бело-голубых Владимир Колосов. Эта памятная кампания организована Российским футбольным союзом в честь 81-летия Великой Победы.

    Набрав 65 очков, петербуржцы обошли «Краснодар», у которого 63 балла и гостевая игра с московским «Динамо» в понедельник. Сочинцы с 21 очком замыкают турнирную таблицу. Южане досрочно покинут премьер-лигу, если в воскресенье махачкалинское «Динамо» не проиграет грозненскому «Ахмату».

    Матчи заключительного тура национального первенства пройдут 17 мая. Лидеры турнира на выезде сыграют с «Ростовом». Футболисты «Сочи» на своем поле примут грозненский «Ахмат».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, петербургский клуб ранее одержал волевую победу над московским ЦСКА со счетом 3:1.

    Главный конкурент петербуржцев «Краснодар» вышел в суперфинал Кубка России после победы над «Динамо» в серии пенальти.

    Российский футбольный союз организовал масштабную акцию «Бессмертный полк» на матчах российских команд в честь годовщины Победы.

    11 мая 2026, 12:43 • Новости дня
    В Москве подготовили к лету более 7 тыс. автобусов и электробусов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице завершился процесс перевода наземного городского пассажирского транспорта на летний режим эксплуатации, подготовлены тысячи автобусов, электробусов и трамваев, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

    «Специалисты эксплуатационных площадок Мосгортранса и депо Московского метрополитена завершили подготовку наземного транспорта к лету. Сезонное обслуживание прошли свыше 7 тыс. автобусов и электробусов, а также более 550 трамваев», – рассказал чиновник, передает РИА «Новости».

    В ходе подготовки специалисты тщательно проверили климатические системы салонов, состояние резиновых уплотнителей на дверях, окнах и люках. Также было проведено техническое обслуживание систем кондиционирования. Водители прошли дополнительный инструктаж по особенностям работы в меняющихся дорожных условиях.

    По словам Ликсутова, сегодня городская маршрутная сеть насчитывает более 780 направлений. Летний режим работы транспорта, обеспечивающий комфорт и безопасность пассажиров, продлится до наступления осенних холодов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные власти анонсировали запуск сервисов аренды велосипедов после подготовки подвижного состава.

    Главное
    На Украине Ермака обвинили в отмывании почти 0,5 млрд гривен
    Страны ЕС начали обсуждать 21-й пакет санкций против России
    Макрон накричал на зрителей на саммите в Африке
    Умер участник эвакуации пассажиров с пораженного хантавирусом судна MV Hondius
    Выпускник Московской духовной академии избран патриархом Грузии
    От участия в «Евровидении» отказались пять стран
    Психотерапевт: Настольные игры снижают давление и помогают худеть

    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади

    Китайский пятилетний план развития промышленности и технологий грозит еще сильнее ударить по европейской экономике. ЕС уже тяжело тягаться с китайскими конкурентами, а дальше будет только хуже. На адаптацию прорывных технологий у Европы уходит в восемь раз больше времени, чем у китайцев. И отказ ЕС от российского рынка сбыта и энергии лишь ухудшил ситуацию. Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

    «В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами. Подробности

    Двухпартийная система разочаровала британцев

    «Коллапс и окончание эпохи двухпартийной системы», – такими словами эксперты комментируют прошедшие в Британии местные выборы, по итогам которых правящая Лейбористская партия терпит поражение. При этом проиграли и их главные конкуренты – консерваторы: они не получили тех голосов, которые обычно «брали» за счет неудачи оппонентов. Победителем выборов можно назвать Reform UK во главе с Найджелом Фараджем. Чем объясняются такие результаты, и что они сулят действующему премьеру Киру Стармеру? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации