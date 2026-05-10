Победа «Локомотива» оставила «Балтику» без медалей РПЛ

Победа «Локомотива» оставила «Балтику» и ЦСКА без бронзовых медалей РПЛ
Столичные футболисты с минимальным счетом обыграли калининградскую команду в предпоследнем туре премьер-лиги благодаря быстрому голу на четвертой минуте матча.
Встреча 29-го тура Российской премьер-лиги прошла в воскресенье в Москве и завершилась со счетом 1:0, передает РИА «Новости».
Автором единственного мяча на четвертой минуте стал Александр Руденко. Гости остались в меньшинстве уже на 12-й минуте после удаления Кевина Андраде, а во втором тайме Илья Петров не реализовал пенальти.
Игроки, тренеры и арбитры вышли на поле с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Эту памятную акцию в рамках празднования 81-летия Победы организовал Российский футбольный союз.
За один тур до конца чемпионата железнодорожники набрали 53 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Калининградский клуб с 46 баллами располагается на пятой строчке, окончательно лишившись шансов на бронзовые медали. Возможность занять третью позицию потерял и московский ЦСКА.
Заключительные матчи турнира состоятся 17 мая. «Локомотив» отправится в гости к столичному ЦСКА, а «Балтика» в этот же день примет на своем поле московское «Динамо».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский футбольный союз анонсировал проведение акции «Бессмертный полк» на матчах РПЛ.
В пятом туре чемпионата московский «Локомотив» сыграл вничью с калининградской «Балтикой». Позже калининградская команда в меньшинстве одержала победу над столичным «Спартаком».