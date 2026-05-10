Победа «Локомотива» оставила «Балтику» без медалей РПЛ

Победа «Локомотива» оставила «Балтику» и ЦСКА без бронзовых медалей РПЛ

Tекст: Мария Иванова

Встреча 29-го тура Российской премьер-лиги прошла в воскресенье в Москве и завершилась со счетом 1:0, передает РИА «Новости».

Автором единственного мяча на четвертой минуте стал Александр Руденко. Гости остались в меньшинстве уже на 12-й минуте после удаления Кевина Андраде, а во втором тайме Илья Петров не реализовал пенальти.

Игроки, тренеры и арбитры вышли на поле с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Эту памятную акцию в рамках празднования 81-летия Победы организовал Российский футбольный союз.

За один тур до конца чемпионата железнодорожники набрали 53 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Калининградский клуб с 46 баллами располагается на пятой строчке, окончательно лишившись шансов на бронзовые медали. Возможность занять третью позицию потерял и московский ЦСКА.

Заключительные матчи турнира состоятся 17 мая. «Локомотив» отправится в гости к столичному ЦСКА, а «Балтика» в этот же день примет на своем поле московское «Динамо».

