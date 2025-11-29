Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.10 комментариев
Несмотря на удаление игрока и тренера, «Балтика» одержала победу над «Спартаком» благодаря голу Николая Титкова и поднялась на четвертое место турнирной таблицы РПЛ.
Калининградская «Балтика» одержала победу над московским «Спартаком» с минимальным счетом 1:0 в игре 17-го тура Мир – Российской премьер-лиги, передает ТАСС. Встреча прошла на домашнем стадионе при поддержке более 19 тыс. болельщиков.
Решающим стал гол Николая Титкова на 60-й минуте. Уже на 29-й минуте «Балтика» осталась в меньшинстве после удаления Ираклия Манелова, а спустя несколько минут тренер Андрей Талалаев был также удален с поля из-за неприличного жеста после получения желтой карточки за споры с судьей.
Победа позволила калининградцам продлить беспроигрышную серию до семи матчей, в которых команда одержала четыре победы и трижды сыграла вничью. С начала сезона «Балтика» проиграла лишь однажды – выездному ЦСКА в сентябре. Для «Спартака» это поражение стало первым под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вадима Романова.
В турнирной таблице РПЛ «Балтика» вышла на четвертое место с 32 очками после 17 игр, а «Спартак» идет шестым, имея 28 очков. Следующий матч калининградцы сыграют дома с «Крыльями Советов» 7 декабря, а «Спартак» днем ранее встретится с московским «Динамо».
Напомним, неделю назад «Спартак» одержал победу над ЦСКА в первом матче после смены главного тренера.
Фанаты «Спартака» избили болельщика ЦСКА после окончания игры.